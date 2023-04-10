  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Типпелиген
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Тромсё
1:0
Второй тайм: 73'
Мольде
0'
42' Желтая карточка
Нильсен Лассе
0:0
51' Не забитый пенальти
Опсал Сакариас
1:0
54' Гол
Vegard Oestraat Erlien

Ход матча

42'
Нильсен Лассе
 
51'
Опсал Сакариас
0:0
54'
Vegard Oestraat Erlien
(Hilmir Mikaelsson)
1:0
66'
 
Ловик Матиас
Кнутсон Эрлинг
69'
Yaw Paintsil
Норхейм Рунар
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Мольде
6.10
3.88
6.50
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
23
Норхейм
Рунар
9
Hilmir
Mikaelsson
15
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
14
Кнутсон
Эрлинг
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
7
Эйкрем
Магнус
9
Бериша
Ветон
11
Брюнхильдсен
Ола
Тромсё
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Тромсё
Мольде

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

30 матчей

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

Т
0:1
Т
5:1
Т
3:0
Т
3:3
Т
3:0
Т
2:1
Т
2:4
Т
2:1
Т
1:2
Т
3:0
ТМК
2:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
4:0
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:3
Т
1:1
КН
2:1
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:2
ТМС
5:1
Т
0:1
Т
2:3
Т
1:0
Т
1:1
ТМС
0:1
Т
4:4
Т
0:0

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.67
0.87

Среднее время на гол

54
103

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

2.13
1.73

Среднее время на гол

42
51

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

47
69

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3
Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0
Мольде
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1
Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Мольде
6.10
3.88
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 1:0 Мольде онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тромсё
Мольде
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 