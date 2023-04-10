Тур: 1. Стадион: Брискеби. Зрители: 3715 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
2:0
Конец матча
0'
1:0
29' ПенальтиУдаль Хенрик
2:0
45' ГолУдаль Хенрик
47' Желтая карточкаJesper Taaje
62' Желтая карточкаКобе Эрнандес-Фостер
90'+6
Ход матча
29'
1:0
45'
2:0
47'
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
14
Удаль
Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Амин НуриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
16 Wally Njie
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Хам-Кам
Саннефьёрд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.8
Среднее время на гол
40
112
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Среднее время на гол
40
75
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2.2
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
40
90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1
Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1
Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2