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  3. Норвегия: Типпелиген
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3715 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Хам-Кам
2:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
29' Пенальти
Удаль Хенрик
2:0
45' Гол
Удаль Хенрик
47' Желтая карточка
Jesper Taaje
62' Желтая карточка
Кобе Эрнандес-Фостер
90'+6

Ход матча

14'
Конгсро Вегар
Шельстад Фредрик
 
29'
Удаль Хенрик
1:0
45'
Удаль Хенрик
(Киркеволд Пол)
2:0
47'
 
Jesper Taaje
62'
Кобе Эрнандес-Фостер
 
66'
 
Айер Кинин
Амин Симон
66'
 
Jakob Masloe Dunsby
Кумсан Джилберт
66'
 
Бикоро Федерико
Нильссон Александер II
70'
Tore Andre Soeraas
Бьярнасон Бриньяр Инги
 
78'
 
Youseff Chaib
Danilo Al-Saed
81'
Jonas Enkerud
Удаль Хенрик
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
8
Кьяергор
Оливер
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
33
Aleksander
Melgalvis
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
15
Jesper
Taaje
19
Fredrik
Tobias
Berglie
4
Ian
Smeulers
21
Амин
Симон
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
7
Кумсан
Джилберт
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
Хам-Кам
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Саннефьёрд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Т
1:2
Т
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
3:2
ПД
2:0
А
2:3

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Среднее время на гол

40
112

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2.2
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

40
90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1
Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1
Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2
  • Желтая карточка
    62'
    Кобе Эрнандес-Фостер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Jesper Taaje получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм начался
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