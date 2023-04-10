Тур: 1. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0'
Ход матча
Статистика матча
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2 Удары по воротам 3
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2 Удары в створ 3
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3 Угловые 2
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1 Офсайды 1
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8 Нарушения правил 9
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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54 Владение мячом, % 46
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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19 Кабран КевинНападающий
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36 Fillip Riise
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Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
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18 Аас СайверПолузащитник
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Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Стабек
Одд
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
18 матчей
38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.3
Среднее время на гол
72
69
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.39
1.17
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
77
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0
Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0 Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1
Одд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1
Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3