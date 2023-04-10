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  3. Норвегия: Типпелиген
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Стабек
0:0
Конец матча
Одд
0'
81' Желтая карточка
Валлем Конрад
85' Желтая карточка
Сковгор Андреас
90'+4

Ход матча

67'
Кабран Кевин
Бакенга Мушага
 
81'
 
Валлем Конрад
83'
 
Faniel Temesgen Tewelde
Ингебритсен Микаэль
85'
Сковгор Андреас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
14
Крогстад
Фредрик
33
Пахоник
Тобиас
69
Kasper
Waarst
Hoegh
9
Бакенга
Мушага
12
Вальштед
Леопольд
21
Хаген
Стеффен
17
Овусу
Соломон
15
Юхансен
Сондре
24
Dennis
Gjengaar
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
14
Валлем
Конрад
10
Ингебритсен
Микаэль
8
Евтович
Милан
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
Стабек
3-5-2
Одд
3-4-2-1

История личных встреч

Стабек
Одд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

18 матчей

38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Т
3:1
Т
2:2
ТМК
1:0
Т
2:0
Т
0:1
ТМС
2:0
Т
0:0
Т
2:1
ТМК
1:2
Т
0:3
Т
2:1
ТМК
4:0
Т
0:5
Т
2:0
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:2
Т
2:0

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.3

Среднее время на гол

72
69

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.39
1.17

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
77

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0
Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0 Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1
Одд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1
Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стабек 0:0 Одд онлайн

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