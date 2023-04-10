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  3. Норвегия: Типпелиген
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 6876 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Олесунн
0:0
Второй тайм: 73'
Волеренга
0'
27' Желтая карточка
Bjoern Martin Kristiansen
43' Желтая карточка
Жута Леонард
56' Желтая карточка
Кольскоген Оле

Ход матча

27'
Bjoern Martin Kristiansen
 
43'
 
Жута Леонард
46'
 
Странд Петтер
Олдруп-Йенсен Фредрик
56'
Кольскоген Оле
 
63'
Эбийе Мозес
Bjoern Martin Kristiansen
 
63'
Атанга Исаак
Kristoffer Oedemarksbakken
 
67'
 
Ятта Сиди
Борвен Торгейр
68'
 
Офкир Мохамед
Jacob Eng

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Волеренга
4.50
3.54
3.45
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
14
Кольскоген
Оле
5
Фельман
Давид
3
Мое
Еппе
31
Мунксгор
Александер
2
Trace
Murray
21
Диоп
Амиду
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
22
Карлсбакк
Маркус
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
23
Хеггхейм
Хенрик
4
Страндберг
Стефан
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Хоканс
Даниэль
9
Борвен
Торгейр
17
Jacob
Eng
Олесунн
3-4-2-1
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Волеренга

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Т
4:0
Т
2:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
5:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
2:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
4:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:1
ТМС
1:1
Т
3:1
Т
0:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:0
Т
3:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:1

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.57
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2.17
0.86

Среднее время на гол

41
105

Всего голов

48
21

Голов в среднем за матч

1.85
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

48
111

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1
Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1
Волеренга
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0
Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Жута Леонард получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Bjoern Martin Kristensen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Олесунн.
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Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Волеренга
4.50
3.54
3.45
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