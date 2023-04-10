Тур: 1. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 6876 Главный судья: Хагенес Кристоффер
0'
27' Желтая карточкаBjoern Martin Kristiansen
43' Желтая карточкаЖута Леонард
56' Желтая карточкаКольскоген Оле
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
3
Мое
Еппе
21
Диоп
Амиду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эбийе МозесНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Jacob EngНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Олесунн
Волеренга
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.57
0.75
Среднее время на гол
57
120
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
2.17
0.86
Среднее время на гол
41
105
Всего голов
48
21
Голов в среднем за матч
1.85
0.81
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
48
111
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1
Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1
Волеренга
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0
Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1