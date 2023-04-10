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  3. Норвегия: Типпелиген
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 6876 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Олесунн
0:1
Конец матча
Волеренга
0'
27' Желтая карточка
Bjoern Martin Kristiansen
43' Желтая карточка
Жута Леонард
56' Желтая карточка
Кольскоген Оле
0:1
79' Гол
Хоканс Даниэль
90' Желтая карточка
Мунксгор Александер
90'+7
1
Грютебуст
Стен
14
Кольскоген
Оле
5
Фельман
Давид
3
Мое
Еппе
31
Мунксгор
Александер
2
Trace
Murray
21
Диоп
Амиду
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
22
Карлсбакк
Маркус
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
23
Хеггхейм
Хенрик
4
Страндберг
Стефан
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
15
Хольм
Один
Тьяго
11
Хоканс
Даниэль
9
Борвен
Торгейр
17
Jacob
Eng
Олесунн
3-4-2-1
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Волеренга

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.2%
38.5%
42.3%
5 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Т
4:0
Т
2:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
5:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
2:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
4:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:1
ТМС
1:1
Т
3:1
Т
0:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:0
Т
3:2
Т
1:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:1

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.57
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2.17
0.86

Среднее время на гол

41
105

Всего голов

48
21

Голов в среднем за матч

1.85
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

48
111

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1
Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1
Волеренга
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0
Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Жута Леонард получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Bjoern Martin Kristensen получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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