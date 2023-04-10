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  3. Норвегия: Типпелиген
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Сарпсборг-08
0:2
Второй тайм: 70'
Будё-Глимт
0'
0:1
5' Гол
Сёрли Сондре
0:2
7' Гол
Грёнбек Альберт
53' Желтая карточка
Скиппер Антон
55' Красная карточка
Андерсен Йеппе

Ход матча

5'
0:1
Сёрли Сондре
(Ветлесен Уго)
7'
0:2
Грёнбек Альберт
(Мугиша Джоэл)
53'
Скиппер Антон
 
55'
Андерсен Йеппе
 
61'
Сколевик Стеффен
Тибблинг Симон
 
61'
Martin Hoeyland
Christopher Bonsu Baah
 
65'
 
Эспейор Рунар
Мумбанья Фарис
65'
 
Пеллегрино Амаль
Сёрли Сондре
66'
 
Сьоволд Фредрик
Амундсен Исак

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Будё-Глимт
3.46
4.12
1.96
Все Коэффициенты
21
Кристиансен
Андерс
II
20
Peter
Reinhardsen
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
8
Андерсен
Йеппе
29
Торп
Виктор
90
Christopher
Bonsu
Baah
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
12
Хайкин
Никита
6
Амундсен
Исак
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
93
Мугиша
Джоэл
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Будё-Глимт

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:4
Т
4:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:0
К
4:0
Т
1:2
Т
0:2
ТМК
4:0
Т
3:1
Т
2:2
Т
3:4
Т
2:1
ПД
2:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2.4
1.6

Среднее время на гол

37
56

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.9
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

47
58

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2
Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4
Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 7'
    Мугиша Джоэл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Альберт Гроенбек бьет в цель!
  • 5'
    Ветлесен Уго сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Сёрли Сондре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Будё-Глимт
3.46
4.12
1.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:2 Будё-Глимт онлайн

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Будё-Глимт
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