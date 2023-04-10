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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 2.
Сирианска Эскильстуна
0:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
0:1
9' Гол
Симба Мунга
58' Желтая карточка
Карлссон Аджей Симон
85' Желтая карточка
Андерссон Эрик
86' Желтая карточка
Пичках Пайя
90' Желтая карточка
Hussein Cabdi Mohammed
90'+3
1
Волтерс
Ник
25
Адольфссон
Маттис
4
Модиг
Йеспер
21
Сульич
Али
7
Мааруф
Самир
19
Leo
Lif
43
Худу
Абдул
Халик
17
Anton
Ekeroth
14
Oskar
Lindberg
9
Карлссон
Аджей
Симон
10
Паломино
Марсело
23
Молин
Густав
4
Блумквист
Александр
19
Стенсхаген
Теодор
6
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
8
Ludvig
Naavik
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
22
Симба
Мунга
30
Dusan
Jajic
21
Энгблум
Понтус
Сирианска Эскильстуна
3-4-3
Сундсвалль
5-3-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Сундсвалль

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
2:0
С
3:1
С
2:0
С
2:3
С
3:2
А
1:0
А
0:0
А
1:2
А
3:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.8

Среднее время на гол

49
112

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.82
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

49
90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сирианска Эскильстуна - Худдинге 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Нака Илирия 0:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2
Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Троллхаттен - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ариана - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Мотала 3:0 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Сирианска Эскильстуна - Юнитед Нордик 1:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 2:5 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1
Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Сундсвалль - Браге 0:2 Сундсвалль - Норрбю 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Энгблум Понтус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Симба Мунга бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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