  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Радомьяк Радом
0:0
Конец матча
Ракув
0'
9' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
57' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
65' Желтая карточка
Гутковский Владислав
78' Желтая карточка
Машаду Луиш
78' Красная карточка
Кун Патрик
90'+11
1
Gabriel
Kobylak
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
88
Рамуш
Франсишку
77
Донис
Христос
7
Семеду
Лисандру
10
Roberto
Alves
20
Машаду
Луиш
17
Роча
Леонардо
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
20
Салес
Жеан
Карлос
27
Новак
Бартош
21
Гутковский
Владислав
11
Иви
Лопес
Радомьяк Радом
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Радомьяк Радом
Ракув

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
0:1
Э
2:2
ВД
0:0
ВД
3:0
ВД
1:0
ВД
3:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

2.75
0.33

Среднее время на гол

32
270

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
126

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 4 0.15
Роча Леонардо 4 (1) 0.15
Roberto Alves 3 0.11
Нашименту Филипе 3 (3) 0.11
Машаду Луиш 3 0.11
Абрамович Давид 3 0.11
Mateusz Grzybek 2 0.07
Бранко Рафаэл 2 0.07
Семеду Лисандру 1 0.04
Michal Feliks 1 0.04
Майк Сестор 0 0
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 8 (3) 0.3
Гутковский Владислав 7 (1) 0.26
Пясецки Фабиан 5 0.19
Кочергин Владислав 5 0.19
Сварнас Стратос 3 0.11
Вдовяк Матеуш 3 0.11
Салес Жеан Карлос 3 0.11
Кун Патрик 2 0.07
Сореску Деян 2 0.07
Тудор Фран 1 0.04
Петрашек Томаш 1 0.04
Цебуля Марчин 1 (1) 0.04
Рундич Милан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Длугош Виктор 0 0
Лидерман Бен 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машаду Луиш 11 0
Бранко Рафаэл 9 1
Нашименту Филипе 8 0
Цихоцки Матеуш 5 1
Абрамович Давид 5 0
Pedro Justiniano 3 1
Roberto Alves 4 0
Мауридес Жуниор 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Леандро 2 0
Рамуш Франсишку 2 0
Кайарга Берто 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Арсенич Зоран 7 0
Папаниколау Яннис 6 0
Кун Патрик 3 1
Вдовяк Матеуш 4 0
Раковитан Богдан 4 0
Петрашек Томаш 2 1
Новак Бартош 3 0
Иви Лопес 3 0
Гутковский Владислав 3 0
Сварнас Стратос 3 0
Берггрен Густав 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Ковачевич Владан 2 0
Лидерман Бен 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Сореску Деян 1 0
Длугош Виктор 1 0

Результаты матчей

Радомьяк Радом
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Ракув
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
2
Радомьяк Радом
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ракув
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

13
32
Радомьяк Радом
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Ракув
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

18
34

Голы по времени матча

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
4
24%
3
25%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Забито

14
32
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
2
14%
6
19%
1-15
2
14%
1
3%
16-30
2
14%
5
16%
31-45
3
21%
8
25%
46-60
2
14%
4
13%
61-75
3
21%
8
25%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Забито

27
50
10 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
3
11%
8
16%
1-15
5
19%
4
8%
16-30
2
7%
8
16%
31-45
6
22%
13
26%
46-60
4
15%
6
12%
61-75
7
26%
11
22%
76-90

Пропущено

30
21
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
2
7%
3
14%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
8
27%
5
24%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
6
20%
4
19%
61-75
5
17%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1
Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Пяст - Радомьяк Радом 1:2
Ракув
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1
Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Андерлехт - Ракув 1:1 ПСВ - Ракув 4:2 Заглембе Любин - Ракув 1:2

Результаты матчей

Радомьяк Радом
Ракув

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
4:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
3 раза 11%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Радомьяк Радом
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
4
10
1.5
8
5
1
13
2.5
6
7
1
13
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
6
8
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
22
5
8
19
1.5
14
13
3
24
2.5
8
19
1
26
3.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 27 19 5 3 52 - 19 62
2.
Легия
 0:0 27 16 8 3 42 - 27 56
3.
Лех
 27 13 8 6 38 - 25 47
4.
Погонь Щецин
 27 12 8 7 42 - 39 44
5.
Варта Познань
 27 10 8 9 30 - 25 38
6.
Видзев Лодзь
 27 10 8 9 32 - 31 38
7.
Висла Плоцк
 27 10 6 11 37 - 35 36
8.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
9.
Краковия
 27 9 8 10 31 - 28 35
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 27 9 7 11 27 - 30 34
12.
Ягеллония
 27 7 12 8 37 - 35 33
13.
Корона Кельце
 27 8 7 12 29 - 38 31
14.
Заглембе Любин
 27 8 7 12 24 - 38 31
15.
Шлёнск
 27 7 10 10 25 - 35 31
16.
Гурник Забже
 27 7 8 12 33 - 40 29
17.
Лехия Гданьск
 27 7 5 15 25 - 43 26
18.
Медзь
 0:0 27 4 8 15 25 - 41 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 0:0 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
5.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
6.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
7.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
8.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
11.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 0:0 14 3 6 5 14 - 18 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Легия
 0:0 14 7 4 3 16 - 14 25
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
11.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
12.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
13.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Ягеллония
 13 0 10 3 12 - 16 10
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 0:0 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Гурник Забже Янжа Эрик 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      57'
      Папаниколау Яннис получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Рундич Милан уходит с поля. Петрашек Томаш выходит вместо него
    • Желтая карточка
      9'
      Цихоцки Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Радомьяк Радом 0:0 Ракув онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     