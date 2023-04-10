Тур: 27. Стадион: МОСИР. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаЦихоцки Матеуш
57' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
65' Желтая карточкаГутковский Владислав
78' Желтая карточкаМашаду Луиш
78' Красная карточкаКун Патрик
90'+11
Ход матча
78'
78'
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Майк СесторЗащитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Dawid Szwarga
История личных встреч
Радомьяк Радом
Ракув
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
2.75
0.33
Среднее время на гол
32
270
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
126
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|4
|0.15
|Роча Леонардо
|4 (1)
|0.15
|Roberto Alves
|3
|0.11
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.11
|Машаду Луиш
|3
|0.11
|Абрамович Давид
|3
|0.11
|Mateusz Grzybek
|2
|0.07
|Бранко Рафаэл
|2
|0.07
|Семеду Лисандру
|1
|0.04
|Michal Feliks
|1
|0.04
|Майк Сестор
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|8 (3)
|0.3
|Гутковский Владислав
|7 (1)
|0.26
|Пясецки Фабиан
|5
|0.19
|Кочергин Владислав
|5
|0.19
|Сварнас Стратос
|3
|0.11
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.11
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.11
|Кун Патрик
|2
|0.07
|Сореску Деян
|2
|0.07
|Тудор Фран
|1
|0.04
|Петрашек Томаш
|1
|0.04
|Цебуля Марчин
|1 (1)
|0.04
|Рундич Милан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машаду Луиш
|11
|0
|Бранко Рафаэл
|9
|1
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|1
|Абрамович Давид
|5
|0
|Pedro Justiniano
|3
|1
|Roberto Alves
|4
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|Кайарга Берто
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Арсенич Зоран
|7
|0
|Папаниколау Яннис
|6
|0
|Кун Патрик
|3
|1
|Вдовяк Матеуш
|4
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Петрашек Томаш
|2
|1
|Новак Бартош
|3
|0
|Иви Лопес
|3
|0
|Гутковский Владислав
|3
|0
|Сварнас Стратос
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Радомьяк Радом
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Ракув
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
2
Радомьяк Радом
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ракув
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
13
32
Радомьяк Радом
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Ракув
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
18
34
Голы по времени матча
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
4
31%
3
17%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
4
24%
3
25%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
2
12%
1
8%
76-90
Забито
14
32
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
2
14%
6
19%
1-15
2
14%
1
3%
16-30
2
14%
5
16%
31-45
3
21%
8
25%
46-60
2
14%
4
13%
61-75
3
21%
8
25%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90
Забито
27
50
10 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
3
11%
8
16%
1-15
5
19%
4
8%
16-30
2
7%
8
16%
31-45
6
22%
13
26%
46-60
4
15%
6
12%
61-75
7
26%
11
22%
76-90
Пропущено
30
21
14 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
2
7%
3
14%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
8
27%
5
24%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
6
20%
4
19%
61-75
5
17%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1
Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Пяст - Радомьяк Радом 1:2
Ракув
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1
Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Андерлехт - Ракув 1:1 ПСВ - Ракув 4:2 Заглембе Любин - Ракув 1:2
Результаты матчей
Радомьяк Радом
Ракув
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
4:1
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
3 раза 11%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Радомьяк Радом
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
410
85
113
67
113
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
95
49
68
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
225
819
1413
324
819
126
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|5
|3
|52 - 19
|62
|2.
|0:0
|27
|16
|8
|3
|42 - 27
|56
|3.
|27
|13
|8
|6
|38 - 25
|47
|4.
|27
|12
|8
|7
|42 - 39
|44
|5.
|27
|10
|8
|9
|30 - 25
|38
|6.
|27
|10
|8
|9
|32 - 31
|38
|7.
|27
|10
|6
|11
|37 - 35
|36
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 27
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|31 - 28
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|27
|9
|7
|11
|27 - 30
|34
|12.
|27
|7
|12
|8
|37 - 35
|33
|13.
|27
|8
|7
|12
|29 - 38
|31
|14.
|27
|8
|7
|12
|24 - 38
|31
|15.
|27
|7
|10
|10
|25 - 35
|31
|16.
|27
|7
|8
|12
|33 - 40
|29
|17.
|27
|7
|5
|15
|25 - 43
|26
|18.
|0:0
|27
|4
|8
|15
|25 - 41
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|0:0
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|5.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|6.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|14 - 18
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|14
|2
|5
|7
|9 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|18 - 12
|25
|2.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|16 - 14
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|15.
|13
|0
|10
|3
|12 - 16
|10
|16.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|0:0
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10