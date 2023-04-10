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  3. Норвегия: Типпелиген
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Бранн
2:0
Перерыв
Хёугесунн
0'
3' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
1:0
31' Пенальти
Нильсен Сиверт
2:0
34' Гол
Финне Бор

Ход матча

3'
 
Кристенсен Магнус
31'
Нильсен Сиверт
1:0
34'
Финне Бор
(Мёллер Вольфе Давид)
2:0
45'
Юхансен Эйрик
Дингеланд Матиас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Хёугесунн
7.90
9.50
8.80
Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
16
Бломберг
Оле-Дидрик
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
3
Oscar
Krusnell
27
Санде
Мадс
6
Кристенсен
Магнус
9
Лисет
Сёндре
99
Нжи
Билал
29
Sorry
Diarra
Бранн
4-3-3
Хёугесунн
5-4-1

История личных встреч

Бранн
Хёугесунн

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

31 матч

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:1
ТМК
0:2
Т
1:3
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:2
ТМС
3:0
Т
0:0
Т
1:1
ТМК
3:0
Т
1:3
ТМК
3:1
Т
1:1
Т
2:3
ТМК
3:2
Т
3:1
ТМК
1:1
Т
3:2
Т
1:0
ТМК
1:1
Т
2:3
Т
1:3
Т
0:1
Т
2:1
Т
3:2
Т
2:1
ТМС
2:1
Т
1:0
Т
3:3
Т
1:1
Т
0:0

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.47
1.56

Среднее время на гол

61
57

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Среднее время на гол

51
79

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.61
1.35

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

55
66

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1
Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1
Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Хёугесунн
7.90
9.50
8.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 2:0 Хёугесунн онлайн

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