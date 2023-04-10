Тур: 1. Стадион: Бранн. Зрители: 15224 Главный судья: Сагги Рохит
0'
3' Желтая карточкаКристенсен Магнус
1:0
32' ПенальтиНильсен Сиверт
2:0
34' ГолФинне Бор
3:0
48' ГолФинне Бор
49' Желтая карточкаСельвик Эгиль
54' Желтая карточкаЛисет Сёндре
75' Желтая карточкаСамуэльсен Мартин
76' Желтая карточкаOscar Krusnell
90'+5
Ход матча
32'
1:0
34'
2:0
48'
3:0
49'
54'
76'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Бранн
Хёугесунн
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
31 матч
38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.47
1.56
Среднее время на гол
61
57
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Среднее время на гол
51
79
Всего голов
50
42
Голов в среднем за матч
1.61
1.35
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
55
66
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1
Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1
Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0