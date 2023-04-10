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  3. Норвегия: Типпелиген
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 15224 Главный судья: Сагги Рохит
Бранн
3:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
3' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
1:0
32' Пенальти
Нильсен Сиверт
2:0
34' Гол
Финне Бор
3:0
48' Гол
Финне Бор
49' Желтая карточка
Сельвик Эгиль
54' Желтая карточка
Лисет Сёндре
75' Желтая карточка
Самуэльсен Мартин
76' Желтая карточка
Oscar Krusnell
90'+5

Ход матча

3'
 
Кристенсен Магнус
32'
Нильсен Сиверт
1:0
34'
Финне Бор
(Мёллер Вольфе Давид)
2:0
45'
Юхансен Эйрик
Дингеланд Матиас
 
48'
Финне Бор
(Frederik Boersting)
3:0
49'
 
Сельвик Эгиль
54'
 
Лисет Сёндре
65'
 
Самуэльсен Мартин
Санде Мадс
65'
 
Vegard Solheim
Теркильдсен Петер
70'
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
 
72'
 
Содерлунд Александер
Лисет Сёндре
72'
 
Тунекти Себастьян
Sorry Diarra
75'
 
Самуэльсен Мартин
76'
 
Oscar Krusnell
81'
 
Claus Niyukuri
Anders Baertelsen
82'
Кнудсен Фредрик
Мёллер Вольфе Давид
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Frederik
Boersting
11
Финне
Бор
16
Бломберг
Оле-Дидрик
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
3
Oscar
Krusnell
27
Санде
Мадс
6
Кристенсен
Магнус
9
Лисет
Сёндре
99
Нжи
Билал
29
Sorry
Diarra
Бранн
4-3-3
Хёугесунн
5-4-1

История личных встреч

Бранн
Хёугесунн

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

31 матч

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

19.4%
51.6%
29%
6 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

К
3:1
ТМК
0:2
Т
1:3
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:2
ТМС
3:0
Т
0:0
Т
1:1
ТМК
3:0
Т
1:3
ТМК
3:1
Т
1:1
Т
2:3
ТМК
3:2
Т
3:1
ТМК
1:1
Т
3:2
Т
1:0
ТМК
1:1
Т
2:3
Т
1:3
Т
0:1
Т
2:1
Т
3:2
Т
2:1
ТМС
2:1
Т
1:0
Т
3:3
Т
1:1
Т
0:0

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.47
1.56

Среднее время на гол

61
57

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Среднее время на гол

51
79

Всего голов

50
42

Голов в среднем за матч

1.61
1.35

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

55
66

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1
Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1
Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0
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