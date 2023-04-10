Тур: 27. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Главный судья: Damian Kos
0'
20
Damian
Tront
28
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Damian TrontПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Баку МаканаЗащитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Медзь
Легия
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
2.5
3.33
Среднее время на гол
36
27
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.4
2.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
37
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.26
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.19
|Чука Виктор
|3
|0.11
|Миюшкович Неманья
|2
|0.07
|Обиета Колдо
|2
|0.07
|Кобачки Олаф
|1
|0.04
|Матушек Шимон
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1
|0.04
|Масурас Яннис
|1
|0.04
|Слива Мацей
|1
|0.04
|Santiago Naveda
|1
|0.04
|Домингес Максим
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|8 (5)
|0.3
|Младенович Филип
|6
|0.22
|Вшолек Павел
|6 (1)
|0.22
|Пекхарт Томаш
|4
|0.15
|Мучи Эрнест
|3
|0.11
|Навроцкий Майк
|3
|0.11
|Капустка Бартош
|2
|0.07
|Августиняк Рафал
|2
|0.07
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|Карлитос Карлос
|1
|0.04
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.04
|Роуз Линдси
|1
|0.04
|Рибейру Юри
|1
|0.04
|Пих Роберт
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрикес Анхело
|7
|1
|Домингес Максим
|8
|0
|Гюлен Левент
|8
|0
|Миюшкович Неманья
|6
|1
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Обиета Колдо
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Дрыгас Камил
|3
|0
|Каролина Юрих
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Нивулис Анджей
|1
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Damian Tront
|1
|0
|Dawid Drachal
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|9
|1
|Жозуэ Филипе
|8
|1
|Младенович Филип
|8
|0
|Капустка Бартош
|6
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Рибейру Юри
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Результаты матчей
Медзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Легия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
10
2
Медзь
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Легия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
0
Волевые поражения
5
24
Медзь
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Легия
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
15
26
Голы по времени матча
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
3
20%
5
31%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
2
13%
1
6%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
1
6%
7
50%
76-90
Забито
11
24
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
2
18%
1
4%
1-15
1
9%
6
25%
16-30
4
36%
3
13%
31-45
1
9%
5
21%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
1
9%
8
33%
76-90
Пропущено
23
15
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
13%
3
20%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
7
30%
4
27%
76-90
Забито
26
40
16 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
4
15%
1
3%
1-15
5
19%
9
23%
16-30
7
27%
8
20%
31-45
4
15%
7
18%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
3
12%
9
23%
76-90
Пропущено
40
29
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 15
5
13%
3
10%
1-15
8
20%
3
10%
16-30
6
15%
2
7%
31-45
6
15%
5
17%
46-60
7
18%
5
17%
61-75
8
20%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1
Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1
Легия
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2
Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2 Легия - Рух Хожув 2:1 Легия - Мотор Люблин 4:0 Легия - Тыхы 3:1
Результаты матчей
Медзь
Легия
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Медзь
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
211
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
224
719
1412
125
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|5
|3
|52 - 19
|62
|2.
|0:0
|27
|16
|8
|3
|42 - 27
|56
|3.
|27
|13
|8
|6
|38 - 25
|47
|4.
|27
|12
|8
|7
|42 - 39
|44
|5.
|27
|10
|8
|9
|30 - 25
|38
|6.
|27
|10
|8
|9
|32 - 31
|38
|7.
|27
|10
|6
|11
|37 - 35
|36
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 27
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|31 - 28
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|27
|9
|7
|11
|27 - 30
|34
|12.
|27
|7
|12
|8
|37 - 35
|33
|13.
|27
|8
|7
|12
|29 - 38
|31
|14.
|27
|8
|7
|12
|24 - 38
|31
|15.
|27
|7
|10
|10
|25 - 35
|31
|16.
|27
|7
|8
|12
|33 - 40
|29
|17.
|27
|7
|5
|15
|25 - 43
|26
|18.
|0:0
|27
|4
|8
|15
|25 - 41
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|0:0
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|5.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|6.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|7.
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|8.
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|14 - 18
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|14
|2
|5
|7
|9 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|18 - 12
|25
|2.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|16 - 14
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|15.
|13
|0
|10
|3
|12 - 16
|10
|16.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|0:0
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10