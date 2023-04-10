Тур: 27. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Главный судья: Damian Kos
0'
20' Желтая карточкаDamian Tront
1:0
27' ГолДомингес Максим
40' Желтая карточкаКаролина Юрих
1:1
41' ГолЖозуэ Филипе
47' Желтая карточкаНавроцкий Майк
2:1
50' ГолЧука Виктор
52' Желтая карточкаВелковски Димитар
80' Желтая карточкаРибейру Юри
2:2
90' ПенальтиЖозуэ Филипе
90' Желтая карточкаМиюшкович Неманья
90' Желтая карточкаДомингес Максим
90'+16
Ход матча
20'
27'
40'
41'
1:1
47'
50'
2:1
80'
90'
2:2
90'
20
Damian
Tront
28
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Damian TrontПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Баку МаканаЗащитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Медзь
Легия
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
2.5
3.33
Среднее время на гол
36
27
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.4
2.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
37
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.26
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.19
|Чука Виктор
|4
|0.15
|Миюшкович Неманья
|2
|0.07
|Обиета Колдо
|2
|0.07
|Домингес Максим
|1
|0.04
|Кобачки Олаф
|1
|0.04
|Матушек Шимон
|1
|0.04
|Дрыгас Камил
|1
|0.04
|Масурас Яннис
|1
|0.04
|Слива Мацей
|1
|0.04
|Santiago Naveda
|1
|0.04
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|10 (6)
|0.37
|Младенович Филип
|6
|0.22
|Вшолек Павел
|6 (1)
|0.22
|Пекхарт Томаш
|4
|0.15
|Мучи Эрнест
|3
|0.11
|Навроцкий Майк
|3
|0.11
|Капустка Бартош
|2
|0.07
|Августиняк Рафал
|2
|0.07
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|Карлитос Карлос
|1
|0.04
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.04
|Роуз Линдси
|1
|0.04
|Рибейру Юри
|1
|0.04
|Пих Роберт
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Максим
|9
|0
|Энрикес Анхело
|7
|1
|Миюшкович Неманья
|7
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Каролина Юрих
|4
|0
|Обиета Колдо
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Дрыгас Камил
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Damian Tront
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Нивулис Анджей
|1
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Dawid Drachal
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|9
|1
|Жозуэ Филипе
|8
|1
|Младенович Филип
|8
|0
|Капустка Бартош
|6
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Результаты матчей
Медзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Легия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
12
4
Медзь
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Легия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
0
Волевые поражения
5
24
Медзь
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Легия
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
17
28
Голы по времени матча
Забито
17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
3
18%
6
33%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
2
12%
2
11%
76-90
Пропущено
19
16
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
3
19%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
2
11%
7
44%
76-90
Забито
11
24
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
2
18%
1
4%
1-15
1
9%
6
25%
16-30
4
36%
3
13%
31-45
1
9%
5
21%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
1
9%
8
33%
76-90
Пропущено
23
15
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
13%
3
20%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
7
30%
4
27%
76-90
Забито
28
42
17 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
4
14%
1
2%
1-15
6
21%
9
21%
16-30
7
25%
9
21%
31-45
5
18%
7
17%
46-60
3
11%
6
14%
61-75
3
11%
10
24%
76-90
Пропущено
42
31
20 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 16
5
12%
3
10%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
7
17%
2
6%
31-45
6
14%
6
19%
46-60
7
17%
5
16%
61-75
9
21%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1
Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1
Легия
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2
Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2 Легия - Рух Хожув 2:1 Легия - Мотор Люблин 4:0 Легия - Тыхы 3:1
Результаты матчей
Медзь
Легия
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Медзь
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
68
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
211
59
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
234
819
1512
126
423
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10