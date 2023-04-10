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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Медзь
2:2
Конец матча
Легия
0'
20' Желтая карточка
Damian Tront
1:0
27' Гол
Домингес Максим
40' Желтая карточка
Каролина Юрих
1:1
41' Гол
Жозуэ Филипе
47' Желтая карточка
Навроцкий Майк
2:1
50' Гол
Чука Виктор
52' Желтая карточка
Велковски Димитар
80' Желтая карточка
Рибейру Юри
2:2
90' Пенальти
Жозуэ Филипе
90' Желтая карточка
Миюшкович Неманья
90' Желтая карточка
Домингес Максим
90'+16
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
25
Миюшкович
Неманья
27
Нивулис
Анджей
23
Каролина
Юрих
20
Damian
Tront
16
Dawid
Drachal
10
Домингес
Максим
8
Чука
Виктор
19
Велковски
Димитар
7
Энрикес
Анхело
30
Хладун
Доминик
17
Навроцкий
Майк
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
28
Баку
Макана
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
67
Капустка
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
Медзь
4-1-4-1
Легия
3-4-1-2

История личных встреч

Медзь
Легия

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Э
3:2
К
1:2
Э
2:0
Э
1:4
КП
0:4

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

2.5
3.33

Среднее время на гол

36
27

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.4
2.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
37

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 7 (3) 0.26
Нарсинг Лусиано 5 0.19
Чука Виктор 4 0.15
Миюшкович Неманья 2 0.07
Обиета Колдо 2 0.07
Домингес Максим 1 0.04
Кобачки Олаф 1 0.04
Матушек Шимон 1 0.04
Дрыгас Камил 1 0.04
Масурас Яннис 1 0.04
Слива Мацей 1 0.04
Santiago Naveda 1 0.04
Матыня Хуберт 0 0
Велковски Димитар 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Каролина Юрих 0 0
Хулио Карлос 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 10 (6) 0.37
Младенович Филип 6 0.22
Вшолек Павел 6 (1) 0.22
Пекхарт Томаш 4 0.15
Мучи Эрнест 3 0.11
Навроцкий Майк 3 0.11
Капустка Бартош 2 0.07
Августиняк Рафал 2 0.07
Росолек Мацей 2 0.07
Карлитос Карлос 1 0.04
Йоханссон Маттиас 1 0.04
Роуз Линдси 1 0.04
Рибейру Юри 1 0.04
Пих Роберт 0 0
Слиш Бартош 0 0
Баку Макана 0 0
Igor Strzalek 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Максим 9 0
Энрикес Анхело 7 1
Миюшкович Неманья 7 1
Гюлен Левент 8 0
Хулио Карлос 6 0
Матыня Хуберт 4 1
Santiago Naveda 2 2
Каролина Юрих 4 0
Обиета Колдо 4 0
Кобачки Олаф 4 0
Дрыгас Камил 3 0
Костка Михаэль 3 0
Матушек Шимон 2 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Масурас Яннис 2 0
Damian Tront 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Нивулис Анджей 1 0
Абрамович Матеуш 1 0
Запольник Камиль 1 0
Велковски Димитар 1 0
Чука Виктор 1 0
Dawid Drachal 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 9 1
Жозуэ Филипе 8 1
Младенович Филип 8 0
Капустка Бартош 6 0
Слиш Бартош 4 1
Навроцкий Майк 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Вшолек Павел 3 0
Рибейру Юри 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Росолек Мацей 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Баку Макана 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Хладун Доминик 1 0
Харатин Игорь 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0

Результаты матчей

Медзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Легия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

12
4
Медзь
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Легия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
0

Волевые поражения

5
24
Медзь
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
52% (14)
19% (5)
Легия
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

23
4

Волевые поражения

17
28

Голы по времени матча

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
3
18%
6
33%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
2
12%
2
11%
76-90

Пропущено

19
16
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
3
19%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
2
11%
7
44%
76-90

Забито

11
24
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 14
2
18%
1
4%
1-15
1
9%
6
25%
16-30
4
36%
3
13%
31-45
1
9%
5
21%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
1
9%
8
33%
76-90

Пропущено

23
15
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
13%
3
20%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
7
30%
4
27%
76-90

Забито

28
42
17 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 16
8 Не забивали 4
4
14%
1
2%
1-15
6
21%
9
21%
16-30
7
25%
9
21%
31-45
5
18%
7
17%
46-60
3
11%
6
14%
61-75
3
11%
10
24%
76-90

Пропущено

42
31
20 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 16
5
12%
3
10%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
7
17%
2
6%
31-45
6
14%
6
19%
46-60
7
17%
5
16%
61-75
9
21%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1
Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1
Легия
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2
Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2 Легия - Рух Хожув 2:1 Легия - Мотор Люблин 4:0 Легия - Тыхы 3:1

Результаты матчей

Медзь
Легия

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Медзь
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
8
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
5
9
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
23
4
8
19
1.5
15
12
1
26
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 27 19 5 3 52 - 19 62
2.
Легия
 27 16 8 3 44 - 29 56
3.
Лех
 27 13 8 6 38 - 25 47
4.
Погонь Щецин
 27 12 8 7 42 - 39 44
5.
Варта Познань
 27 10 8 9 30 - 25 38
6.
Видзев Лодзь
 27 10 8 9 32 - 31 38
7.
Висла Плоцк
 27 10 6 11 37 - 35 36
8.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
9.
Краковия
 27 9 8 10 31 - 28 35
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 27 9 7 11 27 - 30 34
12.
Ягеллония
 27 7 12 8 37 - 35 33
13.
Корона Кельце
 27 8 7 12 29 - 38 31
14.
Заглембе Любин
 27 8 7 12 24 - 38 31
15.
Шлёнск
 27 7 10 10 25 - 35 31
16.
Гурник Забже
 27 7 8 12 33 - 40 29
17.
Лехия Гданьск
 27 7 5 15 25 - 43 26
18.
Медзь
 27 4 8 15 27 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
5.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
6.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
7.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
8.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
11.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Легия
 14 7 4 3 18 - 16 25
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
11.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
12.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
13.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Ягеллония
 13 0 10 3 12 - 16 10
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
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Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Гурник Забже Янжа Эрик 10
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    • 50'
      Велковски Димитар сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Чука Виктор бьет в цель!
    • Желтая карточка
      47'
      Maik Nawrocki получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Медзь 2:2 Легия онлайн

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