Штрафной удар на левом фланге рядом с лицевой линией заработали хозяева. После подачи Рафиньи головой с линии вратарской площади пробивал Бускетс, но мяч полетел над перекладиной.

Активно стараются действовать с первых минут второго тайма барселонцы, понимая, что с голом важно не затягивать, иначе можно потерять очки в этой встрече.

"Жирона" при этом не пытается закрываться на своей трети поля, стремясь при первой возможности организовывать контратаки.

Слишком сильный заброс на левый фланг атаки следовал в направлении Бальде. Алехандро пытался всё-таки сохранить игровой снаряд в пределах поля, но тщетно.

Первый тайм окончен! Нулевая ничья пока что в каталонском дерби. Отдыхаем...

Рискованно решили попасоваться накоротке гости у своих владений, но обошлось без грубых обрезок. "Барселона" мяч всё-таки перехватила, но дальний удар от Роберто получился чрезмерно неточным.

Рафинья принял длинный пас на правом краю штрафной площади соперника, после чего пробивал с острого угла, но Гассанига ногой парировал мяч на угловой.

ОПАСНО! После подачи углового Араухо подрезал мяч в ворота, но Гассанига парировал мяч. Защитник "Барселоны" апеллирует, что гол всё-таки был. Ждём решение судей...

Определено, что мяч всё-таки не всей своей проекцией пересёк линию поля, так что это не гол. Нескольких сантиметров буквально не хватило команде Хави, чтобы повести в счёте.

Стараются "сине-гранатовые" добавить в агрессии в концовке первого тайма, чтобы всё-таки забить первый гол в матче. Непросто приходится жиронцам сдерживать такой прессинг.

Нарушили правила сейчас в атаке хозяева поля. У "Жироны" появилась возможность немного успокоиться и перевести дыхание.

Постепенно редеют места на трибунах "Камп Ноу". Самые голодные болельщики уже отправились по буфетам.

Фати нанёс плотный удар с линии штрафной площади после скидки Левандовски, но мяч у него улетел в небеса.

Участились в последние минуты мелкие фолы в центральной зоне. Никакой намеренной грубости футболисты не проявляют, так что повода для демонстрации жёлтых карточек не имеется.

Бальде с мячом снова промчался на левый фланг атаки "Барселоны", но выполнил слишком сильную и высокую подачу в центр, так что мяч улетел за пределы поля.

26:24 - такова статистика на данный момент по потерям мяча. Прямо скажем, что "Барселона" в первую треть матча демонстрирует далеко не чемпионскую игру.

Достаточно тихо стало и на трибунах "Камп Ноу". Скучноватая игра идёт в последние 10 минут. Похоже, что на голевую феерию в этот вечер нам рассчитывать не приходится.

51 на 49 - такова статистика матча по владению мячом в процентном соотношении. Команда Хави ни в чём пока что не может подтвердить свой статус фаворита и хозяина поля в этой встрече.

Решили немного попеть публика на трибунах, надеясь, что это как-то побудит футболистов на поле на активные действия. Будем надеяться, что так оно и будет.

Рафинья на правый край атаки "Барселоны" протащил мяч, но там потерял его, наткнувшись сразу на двух защитников команды соперника.

Грубо в середине поля Кастельянос срезал Араухо, за что получил жёлтую карточку. Барселонцы недовольны, считая, что за такое можно было и удалить нарушителя.

Всё нормально с Араухо по итогам прошлого эпизода - резкая боль прошла. Первое время он с опаской наступал на повреждённую ногу, но теперь уже совершил ускорение.

Кастельянос открылся сейчас под передачу на левом краю атаки, вошёл в штрафную площадку, но не обыграл там Гарсию. Тут же прозвучал свисток, который зафиксировал офсайд.

26' Свой первый угловой на левом фланге заработали жиронцы. Подача последовала на 11-метровую отметку, откуда Эрнандес пробивал головой, но попал в защитника, от которого мяч аккуратно срикошетил на тер Штегена.

25' Цыганков в середине поля умело укрывал мяч корпусом от двух соперников, в итоге заработав на себе штрафной удар.

24' Стоит напомнить, что накануне мадридский "Реал" проиграл дома "Вильярреалу", благодаря чему "Барселона" имеет шанс оторваться от столичной команды в чемпионской гонке уже на 15 очков.

23' Стартовый сумбур на "Камп Ноу" уже стих, так что обе команды начинают больше времени тратить на банальные перепасовки поперёк поля в центральной зоне.

21' Рафинья в ответной атаке ворвался в штрафную площадь гостей и в падении в борьбе с защитником пробивал в дальний верхний угол - весьма неточно получилось.

20' Мартин в контратаке с полного хода решил пробить по воротам лидера Ла Лиги с дальней дистанции. Получилось достаточно неплохо, но мяч всё же прошёл на метр левее цели.

19' Угловой на левом фланге теперь заработали команда Хави. Но подача от флажка получилась слишком низкой на ближнюю штангу, так что ближайший защитник спокойно отбил мяч.

18' Бальде протащил мяч по левому флангу к лицевой линии, после чего подавал в центр штрафной площади в направлении Левандовски, но польского нападающего перепрыгнули соперники.

17' Два угловых подряд с правого фланга разыграли "блаугранас", но ничего опасного после этого не произошло. Атака закончилась фолом со стороны Роберто.

16' Бальде заработал штрафной удар на левом фланге атаки "Барселоны". Рафинья выполнил навес на дальнюю штангу, где был только защитник "Жироны", но тот занервничал, отбив мяч только на угловой.

15' Араухо с правого фланга в ответной атаке выполнил прострел в полукружие штрафной площади на Роберто, который задумал странный пас в одно касание верхом, который был перехвачен защищающимися.

14' Кастельянос под прессингом защитника "Барсы" ворвался на правый край штрафной площади и пробивал с полного хода, но снова мяч на себя приняла сетка ворот с внешней стороны.

13' Ой-ой-ой! Едва сейчас Буэно не отметился автоголом, отдавая пас на вратаря в створ ворот. В итоге Гассанига успел добраться до мяча практически на линии ворот.

12' Ромеу из глубины поля забрасывал мяч в чужую штрафную площадку в направлении Кастельяноса, но слишком сильно получилось, так что игровой снаряд стал подарком для тер Штегена.

11' Гави немного опоздал в отборе против Эрнандеса, нарушив правила против защитника гостей. Юный хавбек "сине-гранатовых" недоволен свистком, не соглашаясь с судьёй.

10' "Жирона" в последние три минуты ничего не может сделать. "Барселона" поймала кураж, так что не выпускает сейчас соперника за центральную линию поля.

9' Кунде подключился в атаку по правому флангу и выполнил подачу в район дальней штанги на Левандовски. Мяч летел немного высоковато, так что удар поляка головой получился неточным - выше ворот мяч полетел.

8' Фати с левого края сместился в центр и пробивал на исполнение из-за пределов штрафной площади, но попытка получилась не самой удачно - мяч прошёл на полтора метра правее створа ворот.

7' ОПАСНО! Жиронцы потеряли мяч на своей трети поля, Фати сыграл в штрафную площадку на Левандовски, который пробивал в правую "девятку" с 14 метров, но мяч просвистел над целью.

6' "Барселоне" пока что никак не удаётся наладить контроль мяча в этой встрече, но к подобной картине мы с вами уже привыкли по ходу нынешнего сезона.

5' Очень смело играет "Жирона" на первых минутах этой встречи, несмотря на то, что она плохо выступает на выезде в нынешнем чемпионате, набрав только 10 очков в 13 сыгранных матчах.

4' ОПАСНО! С левого фланга последовала подача на дальний край штрафной площади на Цыганкова, который пробивал с лёту с правой ноги, но мяч поразил сетку ворот только с внешней стороны.

3' Первую атаку провели гости, в ходе которой вертикальный пас следовал на Кастельяноса, но слишком сильно получилось, так что первым на мяче оказался тер Штеген.

2' Прекрасная атмосфера на "Камп Ноу", который заполнен практически до отказа. Не самое статусное это дерби в Испании, но для Каталонии это всё равно событие.