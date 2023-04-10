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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Барселона
0:0
Второй тайм: 49'
Жирона
0'
32' Желтая карточка
Кастельянос Валентин

Ход матча

32'
 
Кастельянос Валентин
46'
Кесси Франк
Роберто Серхи
 
46'
 
Гарсия Алеш
Гарсия Борха

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 161
Барселона 91.3% (147)
X 4.3% (7)
Жирона 4.3% (7)
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Барселона
Ничья
Жирона
5.90
6.00
9.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
24
Гарсия
Эрик
28
Бальде
Алехандро
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
20
Роберто
Серхи
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
10
Фати
Ансу
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
16
Эрнандес
Хави
V
18
Ромеу
Ориоль
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
24
Гарсия
Борха
I
12
Вилья
Тони
9
Кастельянос
Валентин
Барселона
4-3-3
Жирона
4-1-4-1

История личных встреч

Барселона
Жирона

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ТМК
3:1
ТМС
3:1
ТМК
0:1
П
0:2
П
2:2
П
6:1
П
0:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
1.17

Среднее время на гол

0
77

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 17 0.61
Рафинья Диас 6 0.21
Педри 6 0.21
Дембеле Усман 5 0.18
Фати Ансу 4 0.14
Роберто Серхи 4 0.14
Торрес Ферран 3 0.11
Де Йонг Френки 2 0.07
Альба Жорди 1 0.04
Гави 1 0.04
Кесси Франк 1 0.04
Алонсо Маркос 1 0.04
Депай Мемфис 1 0.04
Гарсия Эрик 1 0.04
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Араухо Рональд 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 7 (4) 0.25
Кастельянос Валентин 6 (1) 0.21
Рикельме Родриго 4 0.14
Цыганков Виктор 3 0.11
Мартинес Арнау 3 0.11
Мартин Иван 3 0.11
Эррера Янгель 2 0.07
Давид Лопес 2 0.07
Сайс Самуэль 2 (2) 0.07
Гарсия Алеш 1 0.04
Чичарито 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Вилья Тони 1 0.04
Ромеу Ориоль 1 0.04
Гарсия Борха I 1 0.04
Рейньер Жезус 1 0.04
Фернандес Валери 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Коуто Ян 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 5 1
Араухо Рональд 5 1
Рафинья Диас 6 0
Гави 6 0
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Альба Жорди 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Бальде Алехандро 3 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Алонсо Маркос 1 0
Кунде Жюль 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 9 0
Мартинес Арнау 9 0
Ромеу Ориоль 7 0
Буэно Сантьяго 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Бернардо Эспиноса 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Мартин Иван 1 0
Коуто Ян 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Жирона
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

1
12
Барселона
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Жирона
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

26
21
Барселона
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Жирона
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
59% (16)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

4
13

Волевые поражения

27
33

Голы по времени матча

Забито

28
15
18 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
10
36%
2
13%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
3
11%
5
33%
76-90

Пропущено

1
25
0 В 1-м тайме 17
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 10
1 Не пропускали 13
0
0%
6
24%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
0
0%
7
28%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
100%
2
8%
61-75
0
0%
4
16%
76-90

Забито

27
24
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
4%
1
4%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
2
7%
6
25%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
7
26%
5
21%
61-75
8
30%
30%
6
25%
76-90

Пропущено

6
20
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 13
3
50%
3
15%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
7
35%
61-75
1
17%
4
20%
76-90

Забито

55
39
26 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
5
9%
3
8%
1-15
9
16%
4
10%
16-30
12
22%
8
21%
31-45
7
13%
6
15%
46-60
11
20%
7
18%
61-75
11
20%
11
28%
76-90

Пропущено

7
45
5 В 1-м тайме 23
2 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 18
5 Не пропускали 26
3
43%
9
20%
1-15
1
14%
4
9%
16-30
1
14%
10
22%
31-45
0
0%
5
11%
46-60
1
14%
9
20%
61-75
1
14%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1
Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2 Атлетико М - Барселона 0:1
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2
Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2

Результаты матчей

Барселона
Жирона

Точный счет

1:0
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 43%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
5 раз 19%
4
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Барселона
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
8
5
1.5
8
6
5
8
2.5
3
11
2
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
6
7
4
10
2.5
1
12
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
21
6
14
13
1.5
14
13
9
18
2.5
4
23
5
22
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 28 23 3 2 53 - 9 72
2.
Реал Мадрид
 Заявка 28 18 5 5 59 - 24 59
3.
Атлетико М
 Заявка 28 17 6 5 45 - 20 57
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 28 15 6 7 37 - 26 51
5.
Вильярреал
 Заявка 28 14 5 9 37 - 26 47
6.
Бетис
 Заявка 28 13 6 9 34 - 29 45
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 Заявка 28 9 10 9 33 - 33 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 0:0 Заявка 28 9 8 11 42 - 42 35
12.
Мальорка
 Заявка 28 9 7 12 25 - 30 34
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Кадис
 Заявка 28 7 10 11 23 - 40 31
15.
Хетафе
 Заявка 28 7 9 12 27 - 36 30
16.
Альмерия
 Заявка 28 8 6 14 34 - 48 30
17.
Вальядолид
 Заявка 28 8 5 15 23 - 47 29
18.
Валенсия
 Заявка 28 7 6 15 30 - 34 27
19.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 14 11 3 0 27 - 2 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 4 1 34 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Альмерия
 Заявка 15 8 2 5 23 - 19 26
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 7 4 3 17 - 12 25
7.
Жирона
 0:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8.
Бетис
 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
14.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
15.
Райо Вальекано
 Заявка 14 5 5 4 19 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Атлетико М
 Заявка 14 9 3 2 19 - 9 30
3.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Кадис
 Заявка 14 3 4 7 9 - 21 13
14.
Мальорка
 Заявка 14 3 3 8 12 - 20 12
15.
Жирона
 0:0 Заявка 14 2 5 7 17 - 23 11
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Слишком сильный заброс на левый фланг атаки следовал в направлении Бальде. Алехандро пытался всё-таки сохранить игровой снаряд в пределах поля, но тщетно.
  • 49'
    "Жирона" при этом не пытается закрываться на своей трети поля, стремясь при первой возможности организовывать контратаки.
  • 48'
    Активно стараются действовать с первых минут второго тайма барселонцы, понимая, что с голом важно не затягивать, иначе можно потерять очки в этой встрече.
  • Опасный момент
    47'
    Штрафной удар на левом фланге рядом с лицевой линией заработали хозяева. После подачи Рафиньи головой с линии вратарской площади пробивал Бускетс, но мяч полетел над перекладиной.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Нулевая ничья пока что в каталонском дерби. Отдыхаем...
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Фати нанёс плотный удар с линии штрафной площади после скидки Левандовски, но мяч у него улетел в небеса.
  • 43'
    Постепенно редеют места на трибунах "Камп Ноу". Самые голодные болельщики уже отправились по буфетам.
  • Фол, нарушение
    42'
    Нарушили правила сейчас в атаке хозяева поля. У "Жироны" появилась возможность немного успокоиться и перевести дыхание.
  • 41'
    Стараются "сине-гранатовые" добавить в агрессии в концовке первого тайма, чтобы всё-таки забить первый гол в матче. Непросто приходится жиронцам сдерживать такой прессинг.
  • Видеоповтор
    40'
    Определено, что мяч всё-таки не всей своей проекцией пересёк линию поля, так что это не гол. Нескольких сантиметров буквально не хватило команде Хави, чтобы повести в счёте.
  • Опасный момент
    39'
    ОПАСНО! После подачи углового Араухо подрезал мяч в ворота, но Гассанига парировал мяч. Защитник "Барселоны" апеллирует, что гол всё-таки был. Ждём решение судей...
  • Опасный момент
    38'
    Рафинья принял длинный пас на правом краю штрафной площади соперника, после чего пробивал с острого угла, но Гассанига ногой парировал мяч на угловой.
  • 37'
    Рискованно решили попасоваться накоротке гости у своих владений, но обошлось без грубых обрезок. "Барселона" мяч всё-таки перехватила, но дальний удар от Роберто получился чрезмерно неточным.
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    • Офсайд
      36'
      Кастельянос открылся сейчас под передачу на левом краю атаки, вошёл в штрафную площадку, но не обыграл там Гарсию. Тут же прозвучал свисток, который зафиксировал офсайд.
    • Травма, повреждение
      35'
      Всё нормально с Араухо по итогам прошлого эпизода - резкая боль прошла. Первое время он с опаской наступал на повреждённую ногу, но теперь уже совершил ускорение.
    • Желтая карточка
      34'
      Грубо в середине поля Кастельянос срезал Араухо, за что получил жёлтую карточку.  Барселонцы недовольны, считая, что за такое можно было и удалить нарушителя.
    • 33'
      Рафинья на правый край атаки "Барселоны" протащил мяч, но там потерял его, наткнувшись сразу на двух защитников команды соперника.
    • 32'
      Решили немного попеть публика на трибунах, надеясь, что это как-то побудит футболистов на поле на активные действия. Будем надеяться, что так оно и будет.
    • 31'
      51 на 49 - такова статистика матча по владению мячом в процентном соотношении. Команда Хави ни в чём пока что не может подтвердить свой статус фаворита и хозяина поля в этой встрече.
    • 30'
      Достаточно тихо стало и на трибунах "Камп Ноу". Скучноватая игра идёт в последние 10 минут. Похоже, что на голевую феерию в этот вечер нам рассчитывать не приходится.
    • 29'
      26:24 - такова статистика на данный момент по потерям мяча. Прямо скажем, что "Барселона" в первую треть матча демонстрирует далеко не чемпионскую игру.
    • 28'
      Бальде с мячом снова промчался на левый фланг атаки "Барселоны", но выполнил слишком сильную и высокую подачу в центр, так что мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      27'
      Участились в последние минуты мелкие фолы в центральной зоне. Никакой намеренной грубости футболисты не проявляют, так что повода для демонстрации жёлтых карточек не имеется.
    • Угловой
      26'
      Свой первый угловой на левом фланге заработали жиронцы. Подача последовала на 11-метровую отметку, откуда Эрнандес пробивал головой, но попал в защитника, от которого мяч аккуратно срикошетил на тер Штегена.
    • Фол, нарушение
      25'
      Цыганков в середине поля умело укрывал мяч корпусом от двух соперников, в итоге заработав на себе штрафной удар.
    • 24'
      Стоит напомнить, что накануне мадридский "Реал" проиграл дома "Вильярреалу", благодаря чему "Барселона" имеет шанс оторваться от столичной команды в чемпионской гонке уже на 15 очков.
    • 23'
      Стартовый сумбур на "Камп Ноу" уже стих, так что обе команды начинают больше времени тратить на банальные перепасовки поперёк поля в центральной зоне.
    • Опасный момент
      21'
      Рафинья в ответной атаке ворвался в штрафную площадь гостей и в падении в борьбе с защитником пробивал в дальний верхний угол - весьма неточно получилось.
    • 20'
      Мартин в контратаке с полного хода решил пробить по воротам лидера Ла Лиги с дальней дистанции. Получилось достаточно неплохо, но мяч всё же прошёл на метр левее цели.
    • Угловой
      19'
      Угловой на левом фланге теперь заработали команда Хави. Но подача от флажка получилась слишком низкой на ближнюю штангу, так что ближайший защитник спокойно отбил мяч.
    • 18'
      Бальде протащил мяч по левому флангу к лицевой линии, после чего подавал в центр штрафной площади в направлении Левандовски, но польского нападающего перепрыгнули соперники.
    • Угловой
      17'
      Два угловых подряд с правого фланга разыграли "блаугранас", но ничего опасного после этого не произошло. Атака закончилась фолом со стороны Роберто.
    • Угловой
      16'
      Бальде заработал штрафной удар на левом фланге атаки "Барселоны". Рафинья выполнил навес на дальнюю штангу, где был только защитник "Жироны", но тот занервничал, отбив мяч только на угловой.
    • 15'
      Араухо с правого фланга в ответной атаке выполнил прострел в полукружие штрафной площади на Роберто, который задумал странный пас в одно касание верхом, который был перехвачен защищающимися.
    • Опасный момент
      14'
      Кастельянос под прессингом защитника "Барсы" ворвался на правый край штрафной площади и пробивал с полного хода, но снова мяч на себя приняла сетка ворот с внешней стороны.
    • Опасный момент
      13'
      Ой-ой-ой! Едва сейчас Буэно не отметился автоголом, отдавая пас на вратаря в створ ворот. В итоге Гассанига успел добраться до мяча практически на линии ворот.
    • 12'
      Ромеу из глубины поля забрасывал мяч в чужую штрафную площадку в направлении Кастельяноса, но слишком сильно получилось, так что игровой снаряд стал подарком для тер Штегена.
    • Фол, нарушение
      11'
      Гави немного опоздал в отборе против Эрнандеса, нарушив правила против защитника гостей. Юный хавбек "сине-гранатовых" недоволен свистком, не соглашаясь с судьёй.
    • 10'
      "Жирона" в последние три минуты ничего не может сделать. "Барселона" поймала кураж, так что не выпускает сейчас соперника за центральную линию поля.
    • 9'
      Кунде подключился в атаку по правому флангу и выполнил подачу в район дальней штанги на Левандовски. Мяч летел немного высоковато, так что удар поляка головой получился неточным - выше ворот мяч полетел.
    • Опасный момент
      8'
      Фати с левого края сместился в центр и пробивал на исполнение из-за пределов штрафной площади, но попытка получилась не самой удачно - мяч прошёл на полтора метра правее створа ворот.
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Жиронцы потеряли мяч на своей трети поля, Фати сыграл в штрафную площадку на Левандовски, который пробивал в правую "девятку" с 14 метров, но мяч просвистел над целью.
    • 6'
      "Барселоне" пока что никак не удаётся наладить контроль мяча в этой встрече, но к подобной картине мы с вами уже привыкли по ходу нынешнего сезона.
    • 5'
      Очень смело играет "Жирона" на первых минутах этой встречи, несмотря на то, что она плохо выступает на выезде в нынешнем чемпионате, набрав только 10 очков в 13 сыгранных матчах.
    • Опасный момент
      4'
      ОПАСНО! С левого фланга последовала подача на дальний край штрафной площади на Цыганкова, который пробивал с лёту с правой ноги, но мяч поразил сетку ворот только с внешней стороны.
    • 3'
      Первую атаку провели гости, в ходе которой вертикальный пас следовал на Кастельяноса, но слишком сильно получилось, так что первым на мяче оказался тер Штеген.
    • 2'
      Прекрасная атмосфера на "Камп Ноу", который заполнен практически до отказа. Не самое статусное это дерби в Испании, но для Каталонии это всё равно событие.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 0:0 Жирона

    Исход игры
    Барселона
    91.3% (147)
    Ничья
    4.3% (7)
    Жирона
    4.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.67% (62)
    Меньше
    48.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (36)
    Нет
    70% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    31.1% (50)
    3:0 Барселона
    14.3% (23)
    3:1 Барселона
    9.3% (15)
    2:1 Барселона
    8.1% (13)
    4:0 Барселона
    3.1% (5)
    1:0 Барселона
    3.1% (5)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    4:1 Барселона
    1.9% (3)
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    Барселона
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