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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Барселона
 
Позже
Жирона
Прогнозы 51
Барселона 98% (50)
X 0% (0)
Жирона 2% (1)
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Барселона
Ничья
Жирона
5.95
6.10
9.60
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История личных встреч

Барселона
Жирона

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:1
ТМК
3:1
ТМС
3:1
ТМК
0:1
П
0:2
П
2:2
П
6:1
П
0:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
1.17

Среднее время на гол

0
77

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 17 0.63
Рафинья Диас 6 0.22
Педри 6 0.22
Дембеле Усман 5 0.19
Фати Ансу 4 0.15
Роберто Серхи 4 0.15
Торрес Ферран 3 0.11
Де Йонг Френки 2 0.07
Альба Жорди 1 0.04
Гави 1 0.04
Кесси Франк 1 0.04
Алонсо Маркос 1 0.04
Депай Мемфис 1 0.04
Гарсия Эрик 1 0.04
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Араухо Рональд 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 7 (4) 0.26
Кастельянос Валентин 6 (1) 0.22
Рикельме Родриго 4 0.15
Цыганков Виктор 3 0.11
Мартинес Арнау 3 0.11
Мартин Иван 3 0.11
Эррера Янгель 2 0.07
Давид Лопес 2 0.07
Сайс Самуэль 2 (2) 0.07
Гарсия Алеш 1 0.04
Чичарито 1 0.04
Гутьеррес Мигель 1 0.04
Вилья Тони 1 0.04
Ромеу Ориоль 1 0.04
Гарсия Борха I 1 0.04
Рейньер Жезус 1 0.04
Фернандес Валери 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Коуто Ян 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 5 1
Араухо Рональд 5 1
Рафинья Диас 6 0
Гави 6 0
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Альба Жорди 3 1
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Бальде Алехандро 3 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Алонсо Маркос 1 0
Кунде Жюль 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Арнау 9 0
Кастельянос Валентин 8 0
Ромеу Ориоль 7 0
Буэно Сантьяго 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Бернардо Эспиноса 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Мартин Иван 1 0
Коуто Ян 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Жирона
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

1
12
Барселона
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Жирона
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

26
21
Барселона
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Жирона
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
59% (16)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

4
13

Волевые поражения

27
33

Голы по времени матча

Забито

28
15
18 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
10
36%
2
13%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
3
11%
5
33%
76-90

Пропущено

1
25
0 В 1-м тайме 17
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 10
1 Не пропускали 13
0
0%
6
24%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
0
0%
7
28%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
100%
2
8%
61-75
0
0%
4
16%
76-90

Забито

27
24
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
4%
1
4%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
2
7%
6
25%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
7
26%
5
21%
61-75
8
30%
30%
6
25%
76-90

Пропущено

6
20
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 13
3
50%
3
15%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
7
35%
61-75
1
17%
4
20%
76-90

Забито

55
39
26 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
5
9%
3
8%
1-15
9
16%
4
10%
16-30
12
22%
8
21%
31-45
7
13%
6
15%
46-60
11
20%
7
18%
61-75
11
20%
11
28%
76-90

Пропущено

7
45
5 В 1-м тайме 23
2 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 18
5 Не пропускали 26
3
43%
9
20%
1-15
1
14%
4
9%
16-30
1
14%
10
22%
31-45
0
0%
5
11%
46-60
1
14%
9
20%
61-75
1
14%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1
Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2 Атлетико М - Барселона 0:1
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2
Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2

Результаты матчей

Барселона
Жирона

Точный счет

1:0
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 43%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
5 раз 19%
4
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Барселона
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
8
5
1.5
8
6
5
8
2.5
3
11
2
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
6
7
4
10
2.5
1
12
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
21
6
14
13
1.5
14
13
9
18
2.5
4
23
5
22
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 27 18 5 4 57 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 14 6 7 35 - 26 48
5.
Бетис
 Заявка 27 13 6 8 34 - 27 45
6.
Вильярреал
 Заявка 27 13 5 9 34 - 24 44
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
9.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
10.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
16.
Вальядолид
 Заявка 27 8 4 15 20 - 44 28
17.
Валенсия
 Заявка 27 7 6 14 29 - 32 27
18.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
19.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
20.
Эльче
 Заявка 27 2 7 18 19 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 4 0 32 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
11.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
13.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
14.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
15.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
8.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
9.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
10.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая матча 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" сыграет дома с "Жироной". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 56 минут.

    Главный судья: Матеу Лаос Антонио

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится ничьей.
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Прогнозы 51
Барселона 98% (50)
X 0% (0)
Жирона 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Жирона
5.95
6.10
9.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Барселона - Жирона онлайн

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Прогнозы на матч Барселона - Жирона

Исход игры
Барселона
98% (48)
Ничья
0% (0)
Жирона
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (23)
Меньше
52.08% (25)
Обе команды забьют
Да
22.92% (11)
Нет
77.08% (37)
Популярный счёт
2:0 Барселона
44.9% (22)
3:0 Барселона
20.4% (10)
3:1 Барселона
12.2% (6)
2:1 Барселона
10.2% (5)
1:0 Барселона
6.1% (3)
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Барселона
Жирона
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