Тур: 28. Стадион: Камп Ноу Спотифай. Главный судья: Матеу Лаос Антонио
История личных встреч
Барселона
Жирона
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
1.17
Среднее время на гол
0
77
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|17
|0.63
|Рафинья Диас
|6
|0.22
|Педри
|6
|0.22
|Дембеле Усман
|5
|0.19
|Фати Ансу
|4
|0.15
|Роберто Серхи
|4
|0.15
|Торрес Ферран
|3
|0.11
|Де Йонг Френки
|2
|0.07
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Гави
|1
|0.04
|Кесси Франк
|1
|0.04
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|Депай Мемфис
|1
|0.04
|Гарсия Эрик
|1
|0.04
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|7 (4)
|0.26
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|0.22
|Рикельме Родриго
|4
|0.15
|Цыганков Виктор
|3
|0.11
|Мартинес Арнау
|3
|0.11
|Мартин Иван
|3
|0.11
|Эррера Янгель
|2
|0.07
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.07
|Гарсия Алеш
|1
|0.04
|Чичарито
|1
|0.04
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.04
|Вилья Тони
|1
|0.04
|Ромеу Ориоль
|1
|0.04
|Гарсия Борха I
|1
|0.04
|Рейньер Жезус
|1
|0.04
|Фернандес Валери
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Рафинья Диас
|6
|0
|Гави
|6
|0
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Альба Жорди
|3
|1
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Левандовски Роберт
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Бальде Алехандро
|3
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Арнау
|9
|0
|Кастельянос Валентин
|8
|0
|Ромеу Ориоль
|7
|0
|Буэно Сантьяго
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Давид Лопес
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Жирона
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
1
12
Барселона
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Жирона
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
26
21
Барселона
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Жирона
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
59% (16)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
4
13
Волевые поражения
27
33
Голы по времени матча
Забито
28
15
18 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
10
36%
2
13%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
3
11%
5
33%
76-90
Пропущено
1
25
0 В 1-м тайме 17
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 10
1 Не пропускали 13
0
0%
6
24%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
0
0%
7
28%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
100%
2
8%
61-75
0
0%
4
16%
76-90
Забито
27
24
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
4%
1
4%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
2
7%
6
25%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
7
26%
5
21%
61-75
8
30%
30%
6
25%
76-90
Пропущено
6
20
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 13
3
50%
3
15%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
7
35%
61-75
1
17%
4
20%
76-90
Забито
55
39
26 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
5
9%
3
8%
1-15
9
16%
4
10%
16-30
12
22%
8
21%
31-45
7
13%
6
15%
46-60
11
20%
7
18%
61-75
11
20%
11
28%
76-90
Пропущено
7
45
5 В 1-м тайме 23
2 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 18
5 Не пропускали 26
3
43%
9
20%
1-15
1
14%
4
9%
16-30
1
14%
10
22%
31-45
0
0%
5
11%
46-60
1
14%
9
20%
61-75
1
14%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1
Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2 Атлетико М - Барселона 0:1
Жирона
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2
Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1 Ницца - Жирона 1:2 Жирона - Стандард 1:0 Кинтанар-дель-Рей - Жирона 1:2 Эльче - Жирона 1:2
Результаты матчей
Барселона
Жирона
Точный счет
1:0
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 43%
0:4
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
3:0
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%
4
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
2
10 раз 37%
1
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Барселона
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
85
86
58
311
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
68
67
410
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
216
1413
1413
918
423
522
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 21
|59
|3.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|43 - 19
|54
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|35 - 26
|48
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|34 - 27
|45
|6.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|34 - 24
|44
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 28
|37
|8.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 31
|37
|9.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 27
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|15.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|16.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|20 - 44
|28
|17.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|29 - 32
|27
|18.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 44
|27
|19.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|20.
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|19 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|32 - 9
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|14.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|15.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогнозы на матч Барселона - Жирона
Исход игры
Барселона
98% (48)
Ничья
0% (0)
Жирона
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.92% (23)
Меньше
52.08% (25)
Обе команды забьют
Да
22.92% (11)
Нет
77.08% (37)
Популярный счёт
2:0 Барселона
44.9% (22)
3:0 Барселона
20.4% (10)
3:1 Барселона
12.2% (6)
2:1 Барселона
10.2% (5)
1:0 Барселона
6.1% (3)
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