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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам сборных. В рамках такого поединка сыграют между собой сборные. Встреча состоится в, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию игры проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!