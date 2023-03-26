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Тур: 1.
РОССИЯ
FIFA #37
 
Позже
Ирак
FIFA #68
Прогнозы 178
РОССИЯ 80.3% (143)
X 12.9% (23)
Ирак 6.7% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РОССИЯ
Ничья
Ирак
1.70
6.20
5.90
Все Коэффициенты
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16
Песьяков
Сергей
13
Денисов
Даниил
22
Литвинов
Руслан
5
Осипенко
Максим
2
Сильянов
Александр
18
Пруцев
Данил
15
Глебов
Данил
8
Фомин
Даниил
27
Обляков
Иван
7
Соболев
Александр
Сергеевич
20
Пиняев
Сергей
12
Хассан
Джалал
5
Файез
Али
4
Надхим
Мустафа
6
Аднан
Али
8
Байеш
Ибрагим
3
Раад
Гассан
14
Аттван
Амджад
10
Икбал
Зидан
20
Рашид
Осама
18
Хуссейн
Аймен
9
Аль-Хамади
Али
РОССИЯ
Ирак

Результаты последних матчей

РОССИЯ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2
Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0
Ирак
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ирак - Оман 3:2 Ирак - Катар 2:1 Ирак - Йемен 5:0 Саудовская Аравия - Ирак 0:2
Ирак - Оман 0:0 Ирак - Кувейт 1:0 Эквадор - Ирак 0:0 Мексика - Ирак 4:0 Ирак - Сирия 1:0 Ирак - Оман 1:1 Сирия - Ирак 1:1 Ирак - ОАЭ 1:0 Ирак - Замбия 3:1 Ливан - Ирак 1:1 Иран - Ирак 1:0 Катар - Ирак 3:0 Бахрейн - Ирак 0:0 Ирак - Оман 1:1 Ирак - Южная Корея 0:3 Ирак - Сирия 1:1
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Ахрол Рискуллаев (Узбекистан);
    Ассистент: Алишер Усманов (Узбекистан);
    Ассистент: Санжар Шаюсупов (Узбекистан);
    Резервный: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам сборных. В рамках такого поединка сыграют между собой сборные России и Ирана. Встреча состоится в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Ирак от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 марта 2023, осталось 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 21.6% пользователей.
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Прогнозы 178
РОССИЯ 80.3% (143)
X 12.9% (23)
Ирак 6.7% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РОССИЯ
Ничья
Ирак
1.70
6.20
5.90
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч РОССИЯ - Ирак онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч РОССИЯ - Ирак

Исход игры
РОССИЯ
80% (148)
Ничья
12.4% (23)
Ирак
7.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
37.6% (47)
Меньше
62.4% (78)
Обе команды забьют
Да
47.2% (59)
Нет
52.8% (66)
Популярный счёт
2:0 РОССИЯ
21.6% (40)
2:1 РОССИЯ
17.3% (32)
1:0 РОССИЯ
11.9% (22)
1:1 Ничья
7.6% (14)
3:1 РОССИЯ
2.7% (5)
2:3 Ирак
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.1% (2)
3:0 РОССИЯ
1.1% (2)
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