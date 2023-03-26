Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
18
Пруцев
Данил
15
Глебов
Данил
27
Обляков
Иван
10
Икбал
Зидан
20
Рашид
Осама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пруцев ДанилПолузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Икбал ЗиданПолузащитник
-
20 Рашид ОсамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Амар ХуссейнЗащитник
-
13 Фархан АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
21 Aso Rostam
-
-
-
19 Louai El Ani
-
Главный тренер: Шахад Абдул-Гани
Результаты последних матчей
РОССИЯ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Иран - РОССИЯ 1:1 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2
Хорватия - РОССИЯ 1:0 РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0
Ирак
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ирак - Оман 3:2 Ирак - Катар 2:1 Ирак - Йемен 5:0 Саудовская Аравия - Ирак 0:2
Ирак - Оман 0:0 Ирак - Кувейт 1:0 Эквадор - Ирак 0:0 Мексика - Ирак 4:0 Ирак - Сирия 1:0 Ирак - Оман 1:1 Сирия - Ирак 1:1 Ирак - ОАЭ 1:0 Ирак - Замбия 3:1 Ливан - Ирак 1:1 Иран - Ирак 1:0 Катар - Ирак 3:0 Бахрейн - Ирак 0:0 Ирак - Оман 1:1 Ирак - Южная Корея 0:3 Ирак - Сирия 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РОССИЯ - Ирак
Исход игры
РОССИЯ
80% (148)
Ничья
12.4% (23)
Ирак
7.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
37.6% (47)
Меньше
62.4% (78)
Обе команды забьют
Да
47.2% (59)
Нет
52.8% (66)
Популярный счёт
2:0 РОССИЯ
21.6% (40)
2:1 РОССИЯ
17.3% (32)
1:0 РОССИЯ
11.9% (22)
1:1 Ничья
7.6% (14)
3:1 РОССИЯ
2.7% (5)
2:3 Ирак
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.1% (2)
3:0 РОССИЯ
1.1% (2)
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