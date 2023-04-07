Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

81' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Аолу Жан-Эде не смог попасть в створ ударом издали

79' Джику Александер получил желтую карточку от судьи

79' Удар от ворот произведет Ланс

77' Удар от ворот произведет Страсбург

77' Клод-Морис Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Давид Коста

75' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

73' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

69' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

66' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ланс будет все-таки засчитан.

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

65' Г О О О О Л - Медина Факундо левой ногой классно пробил с лета.

63' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Хорошую попытку сделал Фюльжени Анжело . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Соболь Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Ланс

57' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Хорошую попытку сделал Фюльжени Анжело . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Ланс

51' Соболь Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Ланс

49' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр

46' Гради Жонатан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.