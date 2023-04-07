Тур: 30. Стадион: Боллар-Делелис. Зрители: 38223 Главный судья: Гайуст Пьер
0'
1:0
11' ГолФранковски Пшемыслав
23' Желтая карточкаБеллегард Жан-Рикнер
45' Желтая карточкаАбдул-Самед Салис
2:0
65' ГолМедина Факундо
79' Желтая карточкаДжику Александер
2:1
84' ГолГамейро Кевин
88' Желтая карточкаПеррен Люка
90' Желтая карточкаДиалло Хабиб
90' Вторая желтая карточкаДиалло Хабиб
90'+6
Ход матча
11'
65'
2:0
79'
84'
2:1
88'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
18 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Страсбург
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|15
|0.5
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.2
|Саид Уэсли
|5
|0.17
|Фофана Секо
|4 (1)
|0.13
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.1
|Франковски Пшемыслав
|3 (1)
|0.1
|Мачадо Дейвер
|3
|0.1
|Медина Факундо
|2
|0.07
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|15 (1)
|0.5
|Гамейро Кевин
|8
|0.27
|Аолу Жан-Эде
|3
|0.1
|Мотиба Лебо
|3
|0.1
|Томассон Адриен
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|Джику Александер
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.03
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.03
|Сансон Морган
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|0
|Мачадо Дейвер
|4
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Медина Факундо
|5
|0
|Абдул-Самед Салис
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Сотока Флориан
|4
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Да Коста Давид Перейра
|2
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|5
|1
|Джику Александер
|6
|0
|Ньямси Жерзино
|4
|1
|Дукуре Исмаэль
|5
|0
|Аолу Жан-Эде
|3
|1
|Диалло Хабиб
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Льенар Димитри
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Прчич Саньин
|2
|1
|Томассон Адриен
|3
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Гамейро Кевин
|1
|1
|Соболь Эдуард
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Дагба Колин
|2
|0
|Диарра Хабиб
|2
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Страсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
0
13
Ланс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Страсбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
14
Волевые поражения
18
13
Ланс
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Страсбург
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
17% (5)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
18
Волевые поражения
18
26
Голы по времени матча
Забито
30
17
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
7%
2
12%
1-15
6
20%
3
18%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
5
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
33
4 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
8%
5
15%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
25%
9
27%
31-45
2
17%
6
18%
46-60
3
25%
3
9%
61-75
3
25%
4
12%
76-90
Забито
19
18
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
16%
4
22%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
6
32%
4
22%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
32%
4
22%
76-90
Пропущено
11
22
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
9%
3
14%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
6
27%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
1
9%
5
23%
76-90
Забито
49
35
23 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
5
10%
6
17%
1-15
8
16%
6
17%
16-30
10
20%
7
20%
31-45
8
16%
3
9%
46-60
7
14%
4
11%
61-75
11
22%
9
26%
76-90
Пропущено
23
55
9 В 1-м тайме 32
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 27
2
9%
8
15%
1-15
2
9%
9
16%
16-30
5
22%
15
27%
31-45
5
22%
9
16%
46-60
5
22%
5
9%
61-75
4
17%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1
Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0
Страсбург
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1
Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2
Результаты матчей
Ланс
Страсбург
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ланс
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
96
69
69
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
411
69
213
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
246
1317
1218
822
228
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|21
|3
|5
|68 - 29
|66
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|4.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|61 - 40
|57
|5.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 37
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 26
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 32
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|16.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|22 - 64
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Лилль
|Андре Бенжамин
|9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 2:1 Страсбург
Исход игры
Ланс
88.4% (107)
Ничья
5.8% (7)
Страсбург
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.51% (61)
Меньше
46.49% (53)
Обе команды забьют
Да
56.14% (64)
Нет
43.86% (50)
Популярный счёт
2:1 Ланс
41.3% (50)
1:0 Ланс
22.3% (27)
2:0 Ланс
15.7% (19)
3:1 Ланс
4.1% (5)
1:1 Ничья
3.3% (4)
1:2 Страсбург
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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