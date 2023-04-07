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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 38223 Главный судья: Гайуст Пьер
Ланс
2:1
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
11' Гол
Франковски Пшемыслав
23' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
45' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
2:0
65' Гол
Медина Факундо
79' Желтая карточка
Джику Александер
2:1
84' Гол
Гамейро Кевин
88' Желтая карточка
Перрен Люка
90' Желтая карточка
Диалло Хабиб
90' Вторая желтая карточка
Диалло Хабиб
90'+6

Ход матча

11'
Франковски Пшемыслав
(Томассон Адриен)
1:0
23'
 
Беллегард Жан-Рикнер
45'
Абдул-Самед Салис
 
61'
 
Прчич Саньин
Диарра Хабиб
61'
 
Аолу Жан-Эде
Сиссоко Ибраима
65'
Медина Факундо
2:0
67'
Клод-Морис Алексис
Фюльжени Анжело
 
67'
Айдара Массадио
Сотока Флориан
 
71'
 
Гамейро Кевин
Беллегард Жан-Рикнер
77'
Да Коста Давид Перейра
Томассон Адриен
 
79'
 
Джику Александер
84'
2:1
Гамейро Кевин
(Ньямси Жерзино)
85'
 
Перрен Люка
Дукуре Исмаэль
85'
 
Мотиба Лебо
Сансон Морган
88'
 
Перрен Люка
89'
Саид Уэсли
Опенда Лои
 
90'
 
Диалло Хабиб
90'
 
Диалло Хабиб

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Ланс 88.4% (107)
X 5.8% (7)
Страсбург 5.8% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
7
Сотока
Флориан
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
28
Томассон
Адриен
11
Опенда
Лои
20
Фюльжени
Анжело
1
Селс
Матц
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александер
29
Дукуре
Исмаэль
32
Гильберт
Фредерик
77
Соболь
Эдуард
19
Диарра
Хабиб
27
Сиссоко
Ибраима
8
Сансон
Морган
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
Ланс
3-4-3
Страсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Ланс
Страсбург

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
4:1
Л2
1:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 15 0.5
Сотока Флориан 6 (1) 0.2
Саид Уэсли 5 0.17
Фофана Секо 4 (1) 0.13
Клод-Морис Алексис 3 0.1
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.1
Мачадо Дейвер 3 0.1
Медина Факундо 2 0.07
Гради Жонатан 1 0.03
Да Коста Давид Перейра 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 15 (1) 0.5
Гамейро Кевин 8 0.27
Аолу Жан-Эде 3 0.1
Мотиба Лебо 3 0.1
Томассон Адриен 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Сансон Морган 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 0
Мачадо Дейвер 4 1
Гради Жонатан 5 0
Медина Факундо 5 0
Абдул-Самед Салис 5 0
Айдара Массадио 4 0
Сотока Флориан 4 0
Онана Жан 2 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Кабо Джимми 2 0
Да Коста Давид Перейра 2 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Франк Эз 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 5 1
Джику Александер 6 0
Ньямси Жерзино 4 1
Дукуре Исмаэль 5 0
Аолу Жан-Эде 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Прчич Саньин 2 1
Томассон Адриен 3 0
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Перрен Люка 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Дагба Колин 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0

Результаты матчей

Ланс
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Страсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

0
13
Ланс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Страсбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
14

Волевые поражения

18
13
Ланс
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Страсбург
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
17% (5)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
18

Волевые поражения

18
26

Голы по времени матча

Забито

30
17
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
7%
2
12%
1-15
6
20%
3
18%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
5
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
33
4 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
8%
5
15%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
25%
9
27%
31-45
2
17%
6
18%
46-60
3
25%
3
9%
61-75
3
25%
4
12%
76-90

Забито

19
18
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
16%
4
22%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
6
32%
4
22%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
32%
4
22%
76-90

Пропущено

11
22
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
9%
3
14%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
2
18%
6
27%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
1
9%
5
23%
76-90

Забито

49
35
23 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
5
10%
6
17%
1-15
8
16%
6
17%
16-30
10
20%
7
20%
31-45
8
16%
3
9%
46-60
7
14%
4
11%
61-75
11
22%
9
26%
76-90

Пропущено

23
55
9 В 1-м тайме 32
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 27
2
9%
8
15%
1-15
2
9%
9
16%
16-30
5
22%
15
27%
31-45
5
22%
9
16%
46-60
5
22%
5
9%
61-75
4
17%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1
Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0
Страсбург
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1
Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2

Результаты матчей

Ланс
Страсбург

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ланс
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
6
9
6
9
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
24
6
13
17
1.5
12
18
8
22
2.5
2
28
3
27
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 29 21 3 5 68 - 29 66
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Лилль
 Заявка 29 15 7 7 54 - 37 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лион
 Заявка 29 12 8 9 44 - 32 44
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
16.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 29 2 5 22 22 - 64 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
6.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
9.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 3 11 15 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
8.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
9.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
10.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
17.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Лилль Андре Бенжамин 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Угловой
    96'
    Клод-Морис Алексис из команды Ланс разыграл угловой с правого угла.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 38223 болельщиков
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ланс вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Страсбург: 45%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 95'
    Ньямси Жерзино из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Ланс 88.4% (107)
    X 5.8% (7)
    Страсбург 5.8% (7)
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    Где смотреть матч Ланс 2:1 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 2:1 Страсбург

    Исход игры
    Ланс
    88.4% (107)
    Ничья
    5.8% (7)
    Страсбург
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.51% (61)
    Меньше
    46.49% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    41.3% (50)
    1:0 Ланс
    22.3% (27)
    2:0 Ланс
    15.7% (19)
    3:1 Ланс
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Страсбург
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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