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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Анже
0:0
Перерыв
Лилль
0'
22' Желтая карточка
Андре Бенжамин
30' Желтая карточка
Унтонджи Седрик
43' Желтая карточка
Бенталеб Набиль

Ход матча

22'
 
Андре Бенжамин
30'
Унтонджи Седрик
 
43'
Бенталеб Набиль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 117
Анже 5.1% (6)
X 10.3% (12)
Лилль 84.6% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Лилль
9.20
7.60
1.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бернардони
Поль
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
8
Гулам
Фаузи
28
Эль-Мелали
Фарид
15
Капель
Пьеррик
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
33
Justin-Noel
Kalumba
10
Абделли
Химад
7
Ньяне
Ибраима
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
7
Бамба
Джонатан
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
Анже
3-5-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Анже
Лилль

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.25
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
96

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 4 (2) 0.13
Бенталеб Набиль 3 (1) 0.1
Эну Адриен 3 0.1
Салама Амин 3 0.1
Сима Абдалла 3 0.1
Блажич Миха 2 0.07
Дьони Лои 2 0.07
Ньяне Ибраима 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 19 (6) 0.63
Кабелла Реми 5 0.17
Бамба Джонатан 5 0.17
Байо Мохамед 4 0.13
Жегрова Эдон 3 0.1
Рибейро Александро 3 0.1
Гомес Анхель 2 (1) 0.07
Исмаили Гонсалвес 2 0.07
Джало Тьягу 2 0.07
Диаките Бафоде 2 0.07
Гомеш Андре 1 0.03
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 6 0
Бенталеб Набиль 4 1
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Тиуб Сада 2 0
Камара Усман 2 0
Абделли Химад 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Джало Тьягу 7 0
Фонте Жозе 5 0
Гомеш Андре 5 0
Бамба Джонатан 5 0
Гомес Анхель 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Дэвид Джонатан 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Мартен Жонас 2 0
Веа Тимоти 2 0
Рибейро Александро 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0

Результаты матчей

Анже
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Лилль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

14
9
Анже
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Лилль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

31
9

Волевые поражения

4
30
Анже
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Лилль
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

32
12

Волевые поражения

18
39

Голы по времени матча

Забито

16
25
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
5
31%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
5
31%
10
40%
76-90

Пропущено

30
13
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
5
17%
2
15%
1-15
3
10%
4
31%
16-30
7
23%
1
8%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
3
10%
2
15%
61-75
6
20%
4
31%
76-90

Забито

8
32
4 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 13
24 Не забивали 15
1
13%
5
16%
1-15
1
13%
6
19%
16-30
2
25%
6
19%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
25%
5
16%
61-75
2
25%
5
16%
76-90

Пропущено

32
21
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 10
7
22%
1
5%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
8
25%
4
19%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
6
19%
4
19%
61-75
3
9%
5
24%
76-90

Забито

24
57
10 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 32
3 Забивали первыми 20
13 Не забивали 4
6
25%
7
12%
1-15
1
4%
8
14%
16-30
3
13%
10
18%
31-45
2
8%
8
14%
46-60
5
21%
9
16%
61-75
7
29%
29%
15
26%
76-90

Пропущено

62
34
33 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 19
24 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 19
12
19%
3
9%
1-15
6
10%
7
21%
16-30
15
24%
5
15%
31-45
11
18%
4
12%
46-60
9
15%
6
18%
61-75
9
15%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0
Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1
Лилль
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1
Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0

Результаты матчей

Анже
Лилль

Точный счет

1:2
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
5 раз 17%
1
10 раз 34%
3
7 раз 24%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Анже
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
25
4
5
24
1.5
15
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 29 21 3 5 68 - 29 66
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Лилль
 0:0 Заявка 30 15 8 7 54 - 37 53
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лион
 Заявка 29 12 8 9 44 - 32 44
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
16.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 0:0 Заявка 30 2 6 22 22 - 64 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 0:0 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
6.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
9.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 0:0 Заявка 16 1 4 11 15 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 0:0 Заявка 15 6 4 5 23 - 15 22
7.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
8.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
9.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
10.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
17.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 0:0 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 48'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 47'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 46'
    Анже пытается что-то создать.
  • 46'
    Эль-Мелали Фарид ослабляет давление, выбив мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Анже: 29%, Лилль: 71%.
  • 46'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Анже пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 117
    Анже 5.1% (6)
    X 10.3% (12)
    Лилль 84.6% (99)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Лилль
    9.20
    7.60
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Анже 0:0 Лилль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 0:0 Лилль

    Исход игры
    Анже
    5.1% (6)
    Ничья
    10.2% (12)
    Лилль
    84.7% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.21% (42)
    Меньше
    63.79% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    43.97% (51)
    Нет
    56.03% (65)
    Популярный счёт
    0:2 Лилль
    32.2% (38)
    1:2 Лилль
    28% (33)
    0:1 Лилль
    17.8% (21)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    1:3 Лилль
    3.4% (4)
    1:0 Анже
    1.7% (2)
    2:1 Анже
    1.7% (2)
    0:3 Лилль
    1.7% (2)
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    Лилль
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