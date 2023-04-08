Тур: 30. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
22' Желтая карточкаАндре Бенжамин
30' Желтая карточкаУнтонджи Седрик
43' Желтая карточкаБенталеб Набиль
Ход матча
22'
30'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Валери
Ян
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
28
Гомеш
Андре
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Защитник
-
29 Камара УсманЗащитник
- Защитник
-
92 Тиуб СадаПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Веа ТимотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Вратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
38 Simon Ramet
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Лилль
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.25
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
96
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.13
|Бенталеб Набиль
|3 (1)
|0.1
|Эну Адриен
|3
|0.1
|Салама Амин
|3
|0.1
|Сима Абдалла
|3
|0.1
|Блажич Миха
|2
|0.07
|Дьони Лои
|2
|0.07
|Ньяне Ибраима
|1
|0.03
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|19 (6)
|0.63
|Кабелла Реми
|5
|0.17
|Бамба Джонатан
|5
|0.17
|Байо Мохамед
|4
|0.13
|Жегрова Эдон
|3
|0.1
|Рибейро Александро
|3
|0.1
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.07
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.07
|Джало Тьягу
|2
|0.07
|Диаките Бафоде
|2
|0.07
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Андре Бенжамин
|1
|0.03
|Уна Адам
|1
|0.03
|Языджи Юсуф
|1
|0.03
|Фонте Жозе
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|1
|0.03
|Виржинюс Алан
|1
|0.03
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Капель Пьеррик
|7
|0
|Унтонджи Седрик
|6
|0
|Бенталеб Набиль
|4
|1
|Блажич Миха
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Думбия Сулейман
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Камара Усман
|2
|0
|Абделли Химад
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Валери Ян
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Четти Ильес
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Салама Амин
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|10
|0
|Джало Тьягу
|7
|0
|Фонте Жозе
|5
|0
|Гомеш Андре
|5
|0
|Бамба Джонатан
|5
|0
|Гомес Анхель
|5
|0
|Диаките Бафоде
|5
|0
|Дэвид Джонатан
|4
|0
|Балеба Карлос
|2
|1
|Кабелла Реми
|3
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Рибейро Александро
|2
|0
|Паулу Фонсека
|0
|1
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Виржинюс Алан
|1
|0
Результаты матчей
Анже
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Лилль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
14
9
Анже
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Лилль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
31
9
Волевые поражения
4
30
Анже
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (13)
21% (6)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Лилль
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
32
12
Волевые поражения
18
39
Голы по времени матча
Забито
16
25
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
5
31%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
5
31%
10
40%
76-90
Пропущено
30
13
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
5
17%
2
15%
1-15
3
10%
4
31%
16-30
7
23%
1
8%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
3
10%
2
15%
61-75
6
20%
4
31%
76-90
Забито
8
32
4 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 13
24 Не забивали 15
1
13%
5
16%
1-15
1
13%
6
19%
16-30
2
25%
6
19%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
25%
5
16%
61-75
2
25%
5
16%
76-90
Пропущено
32
21
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 10
7
22%
1
5%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
8
25%
4
19%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
6
19%
4
19%
61-75
3
9%
5
24%
76-90
Забито
24
57
10 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 32
3 Забивали первыми 20
13 Не забивали 4
6
25%
7
12%
1-15
1
4%
8
14%
16-30
3
13%
10
18%
31-45
2
8%
8
14%
46-60
5
21%
9
16%
61-75
7
29%
29%
15
26%
76-90
Пропущено
62
34
33 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 19
24 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 19
12
19%
3
9%
1-15
6
10%
7
21%
16-30
15
24%
5
15%
31-45
11
18%
4
12%
46-60
9
15%
6
18%
61-75
9
15%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0
Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1
Лилль
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1
Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0
Результаты матчей
Анже
Лилль
Точный счет
1:2
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
5 раз 17%
1
10 раз 34%
3
7 раз 24%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Анже
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
312
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
113
212
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
254
524
1514
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|21
|3
|5
|68 - 29
|66
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|4.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|61 - 40
|57
|5.
|0:0 Заявка
|30
|15
|8
|7
|54 - 37
|53
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 26
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 32
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|16.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|0:0 Заявка
|30
|2
|6
|22
|22 - 64
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|15 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 15
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анже 0:0 Лилль
Исход игры
Анже
5.1% (6)
Ничья
10.2% (12)
Лилль
84.7% (100)
Тотал 2.5
Больше
36.21% (42)
Меньше
63.79% (74)
Обе команды забьют
Да
43.97% (51)
Нет
56.03% (65)
Популярный счёт
0:2 Лилль
32.2% (38)
1:2 Лилль
28% (33)
0:1 Лилль
17.8% (21)
1:1 Ничья
9.3% (11)
1:3 Лилль
3.4% (4)
1:0 Анже
1.7% (2)
2:1 Анже
1.7% (2)
0:3 Лилль
1.7% (2)
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