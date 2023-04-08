Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Абдалла Сима из команды Анже опасно и грубо сыграл. Alexsandro Ribeiro пострадал.

88' Гомеш Андре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Г О О О О Л - Шабанович Халид забивает ударом с правой ноги!

84' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.

83' Абдалла Сима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

81' Байо Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Бенталеб Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Анже

73' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Тактическая замена. Ньяне Ибраима уходит с поля и его заменяет Абдалла Сима

70' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Анже

68' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

68' Justin-Noel Kalumba создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Бенталеб Набиль пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье ловит мяч

64' Матч возобновлен

64' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Гулам Фаузи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

58' Гомеш Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Анже

57' Гудмундссон Габриэль из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

56' Удар от ворот произведет Лилль

56' Эну Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Бенталеб Набиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Гомес Анхель пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

55' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Alexsandro Ribeiro создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Матч возобновлен

54' Анже остается без одного игрока, потому что Капель Пьеррик уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

52' Капель Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

49' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

46' Удар от ворот произведет Лилль