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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Анже
1:0
Конец матча
Лилль
0'
22' Желтая карточка
Андре Бенжамин
30' Желтая карточка
Унтонджи Седрик
43' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
1:0
84' Гол
Шабанович Халид
88' Желтая карточка
Гомеш Андре
90' Желтая карточка
Гудмундссон Габриэль
90'+5

Ход матча

22'
 
Андре Бенжамин
30'
Унтонджи Седрик
 
43'
Бенталеб Набиль
 
53'
Эну Адриен
Капель Пьеррик
 
69'
 
Байо Мохамед
Бамба Джонатан
69'
 
Виржинюс Алан
Андре Бенжамин
71'
Шабанович Халид
Эль-Мелали Фарид
 
72'
Сима Абдалла
Ньяне Ибраима
 
76'
Бамба Абдулайе
Гулам Фаузи
 
76'
Бахойа Жан Маттео
Абделли Химад
 
84'
Шабанович Халид
1:0
88'
 
Гомеш Андре
90'
 
Гудмундссон Габриэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Анже 5.1% (6)
X 10.2% (12)
Лилль 84.7% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бернардони
Поль
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
8
Гулам
Фаузи
28
Эль-Мелали
Фарид
15
Капель
Пьеррик
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
33
Justin-Noel
Kalumba
10
Абделли
Химад
7
Ньяне
Ибраима
30
Шевалье
Люка
22
Веа
Тимоти
6
Фонте
Жозе
4
Рибейро
Александро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
7
Бамба
Джонатан
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
Анже
3-5-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Анже
Лилль

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.25
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
96

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 4 (2) 0.13
Бенталеб Набиль 3 (1) 0.1
Эну Адриен 3 0.1
Салама Амин 3 0.1
Сима Абдалла 3 0.1
Блажич Миха 2 0.07
Дьони Лои 2 0.07
Ньяне Ибраима 1 0.03
Шабанович Халид 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 19 (6) 0.63
Кабелла Реми 5 0.17
Бамба Джонатан 5 0.17
Байо Мохамед 4 0.13
Жегрова Эдон 3 0.1
Рибейро Александро 3 0.1
Гомес Анхель 2 (1) 0.07
Исмаили Гонсалвес 2 0.07
Джало Тьягу 2 0.07
Диаките Бафоде 2 0.07
Гомеш Андре 1 0.03
Андре Бенжамин 1 0.03
Уна Адам 1 0.03
Языджи Юсуф 1 0.03
Фонте Жозе 1 0.03
Зедатка Аким 1 0.03
Виржинюс Алан 1 0.03
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 6 0
Бенталеб Набиль 4 1
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Тиуб Сада 2 0
Камара Усман 2 0
Абделли Химад 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 10 0
Джало Тьягу 7 0
Гомеш Андре 6 0
Фонте Жозе 5 0
Бамба Джонатан 5 0
Гомес Анхель 5 0
Диаките Бафоде 5 0
Дэвид Джонатан 4 0
Балеба Карлос 2 1
Кабелла Реми 3 0
Мартен Жонас 2 0
Гудмундссон Габриэль 2 0
Веа Тимоти 2 0
Рибейро Александро 2 0
Паулу Фонсека 0 1
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Шевалье Люка 1 0
Виржинюс Алан 1 0

Результаты матчей

Анже
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Лилль
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

14
9
Анже
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Лилль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

31
9

Волевые поражения

4
30
Анже
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Лилль
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

32
12

Волевые поражения

18
39

Голы по времени матча

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
5
29%
29%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
3
18%
4
16%
61-75
6
35%
10
40%
76-90

Пропущено

30
14
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
5
17%
2
14%
1-15
3
10%
4
29%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
3
10%
2
14%
61-75
6
20%
5
36%
76-90

Забито

8
32
4 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 13
25 Не забивали 16
1
13%
5
16%
1-15
1
13%
6
19%
16-30
2
25%
6
19%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
25%
5
16%
61-75
2
25%
5
16%
76-90

Пропущено

32
21
18 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 10
7
22%
1
5%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
8
25%
4
19%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
6
19%
4
19%
61-75
3
9%
5
24%
76-90

Забито

25
57
10 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 32
4 Забивали первыми 20
13 Не забивали 5
6
24%
7
12%
1-15
1
4%
8
14%
16-30
3
12%
10
18%
31-45
2
8%
8
14%
46-60
5
20%
9
16%
61-75
8
32%
15
26%
76-90

Пропущено

62
35
33 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 20
24 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 20
12
19%
3
9%
1-15
6
10%
7
20%
16-30
15
24%
5
14%
31-45
11
18%
4
11%
46-60
9
15%
6
17%
61-75
9
15%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0
Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1
Лилль
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1
Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3 Лилль - Страсбург 2:0 Лион - Лилль 2:2 Ренн - Лилль 1:3 Лилль - Клермон 0:0 Ницца - Лилль 1:0 Лилль - По 2:0 Лилль - Труа 5:1 Брест - Лилль 0:0 Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0

Результаты матчей

Анже
Лилль

Точный счет

1:2
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
12 раз 40%
2
5 раз 17%
1
10 раз 33%
3
7 раз 23%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Анже
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
1
3
13
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
11
4
2
12
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
25
5
5
25
1.5
15
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 29 21 3 5 68 - 29 66
2.
Ланс
 Заявка 30 18 9 3 50 - 22 63
3.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Лилль
 Заявка 30 15 7 8 54 - 38 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лион
 Заявка 29 12 8 9 44 - 32 44
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
16.
Страсбург
 Заявка 30 5 11 14 38 - 52 26
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 30 3 5 22 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 15 13 1 1 31 - 11 40
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
6.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
9.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 15 6 3 6 23 - 16 21
7.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
8.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
9.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
10.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
17.
Страсбург
 Заявка 15 2 5 8 20 - 30 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 10
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Анже начинает контратаку
  • 94'
    Эну Адриен из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Шабанович Халид из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Абдалла Сима из команды Анже поставил подножку. Пострадал Байо Мохамед
  • Угловой
    92'
    Кабелла Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Бамба Абдулайе из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Шабанович Халид из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Анже пытается что-то создать.
    • 91'
      Контроль мяча: Анже: 34%, Лилль: 66%.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Желтая карточка
      91'
      Гудмундссон Габриэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      91'
      Безумный фол. Гудмундссон Габриэль грубо играет против соперника. Пострадал Эну Адриен
    • 90'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      89'
      Абдалла Сима из команды Анже опасно и грубо сыграл. Alexsandro Ribeiro пострадал.
    • Желтая карточка
      88'
      Гомеш Андре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Гомеш Андре из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Абдалла Сима
    • Офсайд
      87'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль в офсайде
    • 85'
      Контроль мяча: Анже: 34%, Лилль: 66%.
    • 85'
      Анже пытается что-то создать.
    • Описание гола
      84'
      Г О О О О Л - Шабанович Халид забивает ударом с правой ноги!
    • 84'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Лукас Шевалье из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      84'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      Alexsandro Ribeiro ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Анже пытается что-то создать.
    • 83'
      Абдалла Сима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 82'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Бамба Абдулайе из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 81'
      Байо Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 81'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Анже: 34%, Лилль: 66%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
    • 80'
      Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      79'
      Безумный фол. Justin-Noel Kalumba грубо играет против соперника. Пострадал Кабелла Реми
    • Фол, нарушение
      79'
      Судья сигнализирует, что Шабанович Халид из команды Анже поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • Фол, нарушение
      78'
      Менди Батиста наказан за толчок Гомеш Андре
    • Фол, нарушение
      78'
      Судья сигнализирует, что Веа Тимоти из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Абдалла Сима
    • 77'
      Анже пытается что-то создать.
    • 77'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      77'
      Бенталеб Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Веа Тимоти ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Тактическая замена. Абделли Химад уходит с поля и его заменяет Бахойа Жан Маттео
    • 76'
      Тактическая замена. Гулам Фаузи уходит с поля и его заменяет Бамба Абдулайе
    • 74'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 74'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 73'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 73'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 73'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Анже пытается что-то создать.
    • 72'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Тактическая замена. Ньяне Ибраима уходит с поля и его заменяет Абдалла Сима
    • 71'
      Тактическая замена. Эль-Мелали Фарид уходит с поля и его заменяет Шабанович Халид
    • Фол, нарушение
      71'
      Гудмундссон Габриэль задерживает мяч рукой
    • 70'
      Контроль мяча: Анже: 34%, Лилль: 66%.
    • 70'
      Менди Батиста ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 69'
      Тактическая замена. Андре Бенжамин уходит с поля и его заменяет Виржинюс Алан
    • 69'
      Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Байо Мохамед
    • 69'
      Дэвид Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 68'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Лилль начинает контратаку
    • 68'
      Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
    • 68'
      Justin-Noel Kalumba создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Веа Тимоти из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Justin-Noel Kalumba
    • 67'
      Гулам Фаузи из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      67'
      Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Анже: 32%, Лилль: 68%.
    • 65'
      Бенталеб Набиль пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье ловит мяч
    • 65'
      Анже пытается что-то создать.
    • 64'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      64'
      Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      63'
      Дэвид Джонатан наказан за толчок Эну Адриен
    • 63'
      Эну Адриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 62'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Фонте Жозе из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 62'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      62'
      Гулам Фаузи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Alexsandro Ribeiro из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      61'
      Гудмундссон Габриэль наказан за толчок Ньяне Ибраима
    • 60'
      Контроль мяча: Анже: 32%, Лилль: 68%.
    • Фол, нарушение
      60'
      Гомес Анхель наказан за толчок Justin-Noel Kalumba
    • 59'
      Веа Тимоти ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      58'
      Гомеш Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 57'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 57'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 56'
      Эну Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 56'
      Бенталеб Набиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Анже пытается что-то создать.
    • 56'
      Гомес Анхель пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем
    • 55'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 55'
      Alexsandro Ribeiro создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      55'
      Кабелла Реми из команды Лилль подал угловой слева.
    • 55'
      Контроль мяча: Анже: 31%, Лилль: 69%.
    • 55'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Лилль контролирует мяч.
    • 54'
      Матч возобновлен
    • 54'
      Капель Пьеррик получил травму и заменен. Эну Адриен выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      54'
      Анже остается без одного игрока, потому что Капель Пьеррик уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
    • Травма, повреждение
      52'
      Капель Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Лилль пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      51'
      Ньяне Ибраима наказан за толчок Веа Тимоти
    • 50'
      Контроль мяча: Анже: 30%, Лилль: 70%.
    • 50'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Лилль контролирует мяч.
    • 49'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 47'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Удар от ворот произведет Лилль
    • 46'
      Анже пытается что-то создать.
    • 46'
      Эль-Мелали Фарид ослабляет давление, выбив мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Анже 5.1% (6)
    X 10.2% (12)
    Лилль 84.7% (100)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Анже 1:0 Лилль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 1:0 Лилль

    Исход игры
    Анже
    5.1% (6)
    Ничья
    10.2% (12)
    Лилль
    84.7% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.21% (42)
    Меньше
    63.79% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    43.97% (51)
    Нет
    56.03% (65)
    Популярный счёт
    0:2 Лилль
    32.2% (38)
    1:2 Лилль
    28% (33)
    0:1 Лилль
    17.8% (21)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    1:3 Лилль
    3.4% (4)
    1:0 Анже
    1.7% (2)
    2:1 Анже
    1.7% (2)
    0:3 Лилль
    1.7% (2)
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