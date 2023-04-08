Тур: 30. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Менди
Антуан
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
16
Ремзи
Аарон
17
Витинья
II
28
Солер
Карлос
25
Мендеш
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
-
38 Амрауи АюбЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
-
25 Мендеш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Хусни ИлиесНападающий
-
44 Экитике УгоНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
ПСЖ
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
31 матч
29%
16.1%
54.9%
9 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.87
0.81
Среднее время на гол
103
110
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.67
Среднее время на гол
53
54
Всего голов
40
38
Голов в среднем за матч
1.29
1.23
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
69
73
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|8
|0.28
|Делор Анди
|6 (3)
|0.21
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.21
|Баркли Росс
|3
|0.1
|Браими Билаль
|3
|0.1
|Тюрам Кефрен
|2
|0.07
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Вити Маттиа
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|19 (2)
|0.66
|Месси Лионель
|13
|0.45
|Неймар
|13 (2)
|0.45
|Хакими Ашраф
|4
|0.14
|Экитике Уго
|3
|0.1
|Солер Карлос
|3
|0.1
|Маркиньос Маркос
|2
|0.07
|Данилу Перейра
|2
|0.07
|Саншеш Ренату
|2
|0.07
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.07
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бернат Хуан
|1
|0.03
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Рамос Серхио
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Витинья II
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|5
|0
|Бар Мельвен
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Ремзи Аарон
|2
|0
|Брайан Джо
|2
|0
|Пепе Николя
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|8
|1
|Неймар
|5
|1
|Хакими Ашраф
|5
|0
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
ПСЖ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
4
2
Ницца
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
ПСЖ
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
18
33
Ницца
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
ПСЖ
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
22
35
Голы по времени матча
Забито
18
34
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
3
17%
5
15%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
5
28%
6
18%
31-45
3
17%
5
15%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
5
28%
9
26%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
20
33
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
3
15%
5
15%
1-15
5
25%
4
12%
16-30
4
20%
3
9%
31-45
2
10%
8
24%
46-60
4
20%
4
12%
61-75
2
10%
9
27%
76-90
Пропущено
14
19
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
21%
1
5%
1-15
5
36%
4
21%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
29%
3
16%
76-90
Забито
38
67
20 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
6
16%
10
15%
1-15
5
13%
10
15%
16-30
9
24%
9
13%
31-45
5
13%
13
19%
46-60
6
16%
7
10%
61-75
7
18%
18
27%
76-90
Пропущено
26
30
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
4
15%
3
10%
1-15
6
23%
6
20%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
3
12%
9
30%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
7
27%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2
Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0
ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1
Результаты матчей
Ницца
ПСЖ
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:3
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:3
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
4:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ницца
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
311
96
311
510
113
510
113
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
510
95
213
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
254
821
1811
524
1217
128
722
128
425
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|21
|4
|5
|68 - 29
|67
|2.
|Заявка
|30
|18
|9
|3
|50 - 22
|63
|3.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|4.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|61 - 40
|57
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 38
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|0:0 Заявка
|30
|11
|13
|6
|38 - 26
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 32
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|16.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|38 - 52
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|30
|3
|5
|22
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 11
|40
|2.
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 12
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 11
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 16
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 30
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 0:0 ПСЖ
Исход игры
Ницца
4.6% (6)
Ничья
10.7% (14)
ПСЖ
84.7% (111)
Тотал 2.5
Больше
71.19% (84)
Меньше
28.81% (34)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
46.6% (61)
0:1 ПСЖ
10.7% (14)
0:2 ПСЖ
9.2% (12)
1:3 ПСЖ
9.2% (12)
1:1 Ничья
5.3% (7)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:1 Ницца
2.3% (3)
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