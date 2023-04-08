Первый тайм

21' Угловой на правом фланге парижане разыграли, доведя мяч до центральной зоны, после навеса Мендеша Данилу Перейра пробил в открытый угол - снаряд попал в штангу и отскочил удачно для Шмейхеля!

20' Моффи открылся под заброс Менди на правом фланге атаки, однако положения "вне игры" форвард "Ниццы" избежать не смог.

19' Мбаппе вошел в штрафную хозяев с левого края и пошел в дриблинг, но Ндайишимийе не позволил себя обыграть.

17' Моффи входит в штрафную с правого края и низом пробивает в ближний угол, но Доннарумма справляется без особых проблем.

16' А вот попытка Тюрама с другого края и в другой угол получилась чуть острее, но мяч также прошел мимо створа.

15' Пепе получает возможность для обводящего удара из-за пределов штрафной, однако мяч пролетает в отдалении от створа ворот Доннаруммы.