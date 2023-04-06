Тур: 30. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Пиньяр Жереми
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ницца
ПСЖ
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
31 матч
29%
16.1%
54.9%
9 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.87
0.81
Среднее время на гол
103
110
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.67
Среднее время на гол
53
54
Всего голов
40
38
Голов в среднем за матч
1.29
1.23
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
69
73
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|8
|0.28
|Делор Анди
|6 (3)
|0.21
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.21
|Баркли Росс
|3
|0.1
|Браими Билаль
|3
|0.1
|Тюрам Кефрен
|2
|0.07
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Вити Маттиа
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|19 (2)
|0.66
|Месси Лионель
|13
|0.45
|Неймар
|13 (2)
|0.45
|Хакими Ашраф
|4
|0.14
|Экитике Уго
|3
|0.1
|Солер Карлос
|3
|0.1
|Маркиньос Маркос
|2
|0.07
|Данилу Перейра
|2
|0.07
|Саншеш Ренату
|2
|0.07
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.07
|Мендеш Нуну
|1
|0.03
|Бернат Хуан
|1
|0.03
|Фабиан Руис
|1
|0.03
|Мукиэле Норди
|0
|0
|Рамос Серхио
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Витинья II
|0
|0
|Пембеле Тимоте
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|5
|0
|Бар Мельвен
|5
|0
|Данте Бонфим
|4
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Ремзи Аарон
|2
|0
|Брайан Джо
|2
|0
|Пепе Николя
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|8
|1
|Неймар
|5
|1
|Хакими Ашраф
|5
|0
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Витинья II
|2
|0
|Битшиабу Эль-Шадай
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
ПСЖ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
4
2
Ницца
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
ПСЖ
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
18
33
Ницца
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
ПСЖ
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
22
35
Голы по времени матча
Забито
18
34
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
3
17%
5
15%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
5
28%
6
18%
31-45
3
17%
5
15%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
5
28%
9
26%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Забито
20
33
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
3
15%
5
15%
1-15
5
25%
4
12%
16-30
4
20%
3
9%
31-45
2
10%
8
24%
46-60
4
20%
4
12%
61-75
2
10%
9
27%
76-90
Пропущено
14
19
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
21%
1
5%
1-15
5
36%
4
21%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
29%
3
16%
76-90
Забито
38
67
20 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
6
16%
10
15%
1-15
5
13%
10
15%
16-30
9
24%
9
13%
31-45
5
13%
13
19%
46-60
6
16%
7
10%
61-75
7
18%
18
27%
76-90
Пропущено
26
30
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
4
15%
3
10%
1-15
6
23%
6
20%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
3
12%
9
30%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
7
27%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2
Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0
ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1
Результаты матчей
Ницца
ПСЖ
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:3
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:3
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
4:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ницца
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
311
96
311
510
113
510
113
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
510
95
213
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
254
821
1811
524
1217
128
722
128
425
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|21
|3
|5
|68 - 29
|66
|2.
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|54 - 29
|60
|3.
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|48 - 21
|60
|4.
|Заявка
|29
|17
|6
|6
|61 - 40
|57
|5.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 37
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|47 - 30
|50
|7.
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|39 - 28
|46
|8.
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|38 - 26
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 32
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|42 - 40
|44
|11.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|45 - 48
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 41
|37
|13.
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|44 - 51
|35
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|30 - 40
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|33 - 47
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|37 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|24 - 51
|26
|18.
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|38 - 62
|21
|19.
|Заявка
|29
|6
|3
|20
|21 - 52
|21
|20.
|Заявка
|29
|2
|5
|22
|22 - 64
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|34 - 18
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|30 - 12
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 22
|31
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 15
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 23
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 20
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|9 - 22
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|28 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|19 - 11
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 21
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 13
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 28
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 30
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 28
|11
|18.
|Заявка
|15
|3
|0
|12
|22 - 40
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 31
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|17 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 8
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 8
|Лилль
|Андре Бенжамин
|9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ
Исход игры
Ницца
6.1% (3)
Ничья
8.2% (4)
ПСЖ
85.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
53.1% (26)
0:2 ПСЖ
12.2% (6)
0:1 ПСЖ
10.2% (5)
1:3 ПСЖ
8.2% (4)
1:1 Ничья
4.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!