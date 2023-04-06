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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Ницца
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 49
Ницца 6.1% (3)
X 8.2% (4)
ПСЖ 85.7% (42)
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История личных встреч

Ницца
ПСЖ

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

31 матч

29%
16.1%
54.9%
9 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
К
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:1

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.87
0.81

Среднее время на гол

103
110

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.67

Среднее время на гол

53
54

Всего голов

40
38

Голов в среднем за матч

1.29
1.23

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

69
73

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 8 0.28
Делор Анди 6 (3) 0.21
Пепе Николя 6 (3) 0.21
Баркли Росс 3 0.1
Браими Билаль 3 0.1
Тюрам Кефрен 2 0.07
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Будауи Хишем 0 0
Менди Антуан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 19 (2) 0.66
Месси Лионель 13 0.45
Неймар 13 (2) 0.45
Хакими Ашраф 4 0.14
Экитике Уго 3 0.1
Солер Карлос 3 0.1
Маркиньос Маркос 2 0.07
Данилу Перейра 2 0.07
Саншеш Ренату 2 0.07
Заир-Эмери Уоррен 2 0.07
Мендеш Нуну 1 0.03
Бернат Хуан 1 0.03
Фабиан Руис 1 0.03
Мукиэле Норди 0 0
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0
Витинья II 0 0
Пембеле Тимоте 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 5 0
Бар Мельвен 5 0
Данте Бонфим 4 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 3 0
Лемина Марио 1 1
Ремзи Аарон 2 0
Брайан Джо 2 0
Пепе Николя 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 8 1
Неймар 5 1
Хакими Ашраф 5 0
Мбаппе Килиан 5 0
Рамос Серхио 3 1
Кимпембе Преснел 3 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Витинья II 2 0
Битшиабу Эль-Шадай 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Кристоф Гальтье 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Ницца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
ПСЖ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

4
2
Ницца
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
ПСЖ
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

18
33
Ницца
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
55% (16)
24% (7)
ПСЖ
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

22
35

Голы по времени матча

Забито

18
34
8 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
3
17%
5
15%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
5
28%
6
18%
31-45
3
17%
5
15%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
5
28%
9
26%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
3
27%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

20
33
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
3
15%
5
15%
1-15
5
25%
4
12%
16-30
4
20%
3
9%
31-45
2
10%
8
24%
46-60
4
20%
4
12%
61-75
2
10%
9
27%
76-90

Пропущено

14
19
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
21%
1
5%
1-15
5
36%
4
21%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
29%
3
16%
76-90

Забито

38
67
20 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
6
16%
10
15%
1-15
5
13%
10
15%
16-30
9
24%
9
13%
31-45
5
13%
13
19%
46-60
6
16%
7
10%
61-75
7
18%
18
27%
76-90

Пропущено

26
30
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
4
15%
3
10%
1-15
6
23%
6
20%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
3
12%
9
30%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
7
27%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2
Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Монпелье 6:1 Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1 Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0
ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Монпелье - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Реймс 1:1 Пэйс де Кассель - ПСЖ 0:7 Звёзды Аль-Хиляль и Аль-Наср - ПСЖ 4:5 Ренн - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Анже 2:0 Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1

Результаты матчей

Ницца
ПСЖ

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:3
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:3
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
4:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:7
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ницца
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
9
6
3
11
2.5
5
10
1
13
3.5
5
10
1
13
4.5
2
13
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
9
5
2
13
2.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
25
4
8
21
1.5
18
11
5
24
2.5
12
17
1
28
3.5
7
22
1
28
4.5
4
25
1
28
5.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 29 21 3 5 68 - 29 66
2.
Марсель
 Заявка 29 18 6 5 54 - 29 60
3.
Ланс
 Заявка 29 17 9 3 48 - 21 60
4.
Монако
 Заявка 29 17 6 6 61 - 40 57
5.
Лилль
 Заявка 29 15 7 7 54 - 37 52
6.
Ренн
 Заявка 29 15 5 9 47 - 30 50
7.
Реймс
 Заявка 29 11 13 5 39 - 28 46
8.
Ницца
 Заявка 29 11 12 6 38 - 26 45
9.
Лион
 Заявка 29 12 8 9 44 - 32 44
10.
Лорьян
 Заявка 29 12 8 9 42 - 40 44
11.
Монпелье
 Заявка 29 11 4 14 45 - 48 37
12.
Клермон
 Заявка 29 10 7 12 29 - 41 37
13.
Тулуза
 Заявка 29 10 5 14 44 - 51 35
14.
Нант
 Заявка 29 6 12 11 30 - 40 30
15.
Брест
 Заявка 29 6 9 14 33 - 47 27
16.
Страсбург
 Заявка 29 5 11 13 37 - 50 26
17.
Осер
 Заявка 29 6 8 15 24 - 51 26
18.
Труа
 Заявка 29 4 9 16 38 - 62 21
19.
Аяччо
 Заявка 29 6 3 20 21 - 52 21
20.
Анже
 Заявка 29 2 5 22 22 - 64 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 15 11 2 2 34 - 18 35
3.
Ренн
 Заявка 15 11 0 4 30 - 12 33
4.
Лилль
 Заявка 15 9 4 2 31 - 22 31
5.
Монако
 Заявка 15 8 2 5 33 - 26 26
6.
Реймс
 Заявка 14 7 4 3 23 - 15 25
7.
Марсель
 Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
8.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
9.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 14 5 6 3 18 - 12 21
12.
Монпелье
 Заявка 15 6 2 7 24 - 23 20
13.
Клермон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14.
Нант
 Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15.
Осер
 Заявка 14 4 5 5 12 - 20 17
16.
Страсбург
 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
17.
Брест
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
18.
Труа
 Заявка 14 1 9 4 16 - 22 12
19.
Аяччо
 Заявка 14 3 1 10 9 - 22 10
20.
Анже
 Заявка 15 1 3 11 15 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 14 11 2 1 28 - 10 35
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 14 9 4 1 28 - 14 31
4.
Ницца
 Заявка 15 6 6 3 20 - 14 24
5.
Ланс
 Заявка 15 5 8 2 19 - 11 23
6.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
7.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 24 - 21 21
8.
Реймс
 Заявка 15 4 9 2 16 - 13 21
9.
Лорьян
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
10.
Клермон
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
11.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 21 - 25 17
12.
Ренн
 Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
13.
Тулуза
 Заявка 14 4 1 9 19 - 28 13
14.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 24 13
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 15 3 2 10 12 - 30 11
17.
Страсбург
 Заявка 14 2 5 7 19 - 28 11
18.
Труа
 Заявка 15 3 0 12 22 - 40 9
19.
Осер
 Заявка 15 2 3 10 12 - 31 9
20.
Анже
 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 17 (4)
Реймс Балогун Фоларин 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 8
Реймс Каюсте Йенс 1 8
Лилль Андре Бенжамин 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 1 день 22 часа 21 минуту.

    Главный судья: Пиньяр Жереми

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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Ницца 6.1% (3)
    X 8.2% (4)
    ПСЖ 85.7% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    ПСЖ
    4.16
    4.10
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ

    Исход игры
    Ницца
    6.1% (3)
    Ничья
    8.2% (4)
    ПСЖ
    85.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    53.1% (26)
    0:2 ПСЖ
    12.2% (6)
    0:1 ПСЖ
    10.2% (5)
    1:3 ПСЖ
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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