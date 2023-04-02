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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
ДАК
1:0
Конец матча
Жилина
0'
1:0
14' Гол
Ammar Ramadan
74' Желтая карточка
Немчик Томаш
90' Желтая карточка
Небыла Себастьян
90'+4
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
44
Рисванис
Спирос
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
27
Ammar
Ramadan
45
Крстович
Никола
80
Гаврич
Желько
1
Matej
Slavik
3
Лейтнер
Патрик
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
37
Зауэр
Марио
23
Минарик
Ян
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
19
Ямбор
Тимотей
88
Галчик
Роланд
ДАК
4-3-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Жилина

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

34 матча

41.2%
38.2%
20.6%
14 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

С
5:2
С
1:1
СГА
2:0
СГА
2:2
С
3:1
С
0:2
СГА
2:1
СГА
3:3
С
1:1
С
4:1
СГА
2:0
С
2:2
С
1:0
СГА
1:2
СГА
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.72
1.44

Среднее время на гол

52
62

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.17

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

61
44

Голов в среднем за матч

1.79
1.29

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 1
Качер Мирослав 1 0.33
Гаврич Желько 1 0.33
Санто Регё 1 0.33
Ammar Ramadan 1 0.33
Блэкмэн Сезар 0 0
Небыла Себастьян 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 2 0.67
Яворчек Доминик 2 0.67
Ямбор Тимотей 1 0.33
Галчик Роланд 1 0.33
Бари Кристиан 1 0.33
Зауэр Марио 0 0
Немчик Томаш 0 0
Лейтнер Патрик 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Качер Мирослав 1 0
Рисванис Спирос 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Димун Милан 1 0
Пинту Алекс 1 0
Небыла Себастьян 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капралик Адриан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Зауэр Марио 1 0

Результаты матчей

ДАК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жилина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1
Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0
Жилина
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0
Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1 Жилина - Поважска-Бистрица 3:0 Земплин - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 4:1 Злате Моравце - Жилина 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1

Результаты матчей

ДАК
Жилина

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ДАК
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 3 3 0 0 7 - 3 57
2.
Слован Братислава
 3 1 1 1 2 - 2 51
3.
Спартак Трнава
 3 1 1 1 7 - 4 44
4.
Жилина
 3 2 0 1 7 - 5 37
5.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 3 - 11 35
6.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 0 2 9 - 10 34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 1 47
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 6 - 1 44
3.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 5 - 4 34
4.
ДАК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Жилина
 1 1 0 0 6 - 4 3
6.
Железярне Подбрезова
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 3 - 2 51
2.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 2 - 9 35
3.
Жилина
 2 1 0 1 1 - 1 34
4.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 4 - 6 0
6.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 2 (1)
Спартак Трнава Прохазка Роман 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 2
Железярне Подбрезова Бакаля Микулаш 2
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 1
Весь список
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