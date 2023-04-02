Тур: 3. Стадион: MOL Arena.
0'
1:0
14' ГолAmmar Ramadan
74' Желтая карточкаНемчик Томаш
90' Желтая карточкаНебыла Себастьян
90'+4
Ход матча
14'
1:0
74'
90'
78
Пинту
Алекс
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
37
Зауэр
Марио
23
Минарик
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
23 Минарик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Илько ПатрикЗащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Samuel Gidi
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
ДАК
Жилина
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
34 матча
41.2%
38.2%
20.6%
14 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.72
1.44
Среднее время на гол
52
62
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.88
1.17
Среднее время на гол
48
77
Всего голов
61
44
Голов в среднем за матч
1.79
1.29
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3
|1
|Качер Мирослав
|1
|0.33
|Гаврич Желько
|1
|0.33
|Санто Регё
|1
|0.33
|Ammar Ramadan
|1
|0.33
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Небыла Себастьян
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|2
|0.67
|Яворчек Доминик
|2
|0.67
|Ямбор Тимотей
|1
|0.33
|Галчик Роланд
|1
|0.33
|Бари Кристиан
|1
|0.33
|Зауэр Марио
|0
|0
|Немчик Томаш
|0
|0
|Лейтнер Патрик
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Качер Мирослав
|1
|0
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Небыла Себастьян
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капралик Адриан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жилина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1
Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0
Жилина
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0
Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1 Жилина - Поважска-Бистрица 3:0 Земплин - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 4:1 Злате Моравце - Жилина 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1
Результаты матчей
ДАК
Жилина
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ДАК
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|57
|2.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|51
|3.
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|44
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|37
|5.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|35
|6.
|3
|1
|0
|2
|9 - 10
|34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|47
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|44
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|34
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|51
|2.
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|35
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|34
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1
|0
|0
|1
|4 - 6
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|ДАК
|Крстович Никола
|3
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|3
|Жилина
|Капралик Адриан
|2 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|2 (1)
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|2
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|2
|Железярне Подбрезова
|Бакаля Микулаш
|2
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|1