Тур: 8.
0:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
15
Bruno
Pitton
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
2
Рафа
II
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Agustin Giay
-
49 Diego Perea
-
-
-
-
-
58 Elian Irala
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.08
1.1
Среднее время на гол
83
81
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.05
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
86
86
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Pitton
|1
|0.13
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.13
|Сордо Рамиро
|1
|0.13
|Jorge Recalde
|1
|0.13
|Веласкес Виктор
|1
|0.13
|Сфорца Хуан
|1
|0.13
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.13
|Jherson Mosquera
|1
|0.13
|Агирре Брайан
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.38
|Вомбергар Андрес
|3
|0.38
|Jalil Elias
|1
|0.13
|Бланди Николас
|1
|0.13
|Federico Gattoni
|1
|0.13
|Gaston Hernandez
|1
|0.13
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jherson Mosquera
|3
|0
|Дитта Вильер
|1
|1
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Сфорца Хуан
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Bruno Pitton
|1
|0
|Сордо Рамиро
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|3
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|1
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Agustin Giay
|0
|1
|Бланди Николас
|1
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Баталья Аугусто
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Federico Gattoni
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сан-Лоренсо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
7
Ньюэллс Олд Бойз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сан-Лоренсо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
3
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0
Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
3 раза 75%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
6 раз 86%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|14 - 5
|18
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|10 - 3
|17
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|8.
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|8
|4
|0
|4
|7 - 7
|12
|10.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|5 - 9
|11
|14.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|17.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|8
|2
|3
|3
|4 - 6
|9
|19.
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|20.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|21.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|22.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|23.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|24.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|25.
|8
|1
|5
|2
|7 - 9
|8
|26.
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|28.
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|14.
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|15.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|18.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|21.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|24.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|25.
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|26.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|27.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|28.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|20.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|21.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|22.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|23.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|24.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|25.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|26.
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|27.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|28.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|6
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|4 (1)
|Ривер Плейт
|Lucas Beltrain
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|5
|Банфилд
|Alejandro Cabrera
|1 3
|Атлетико Тукуман
|Joaquin Pereyra1
|1 3