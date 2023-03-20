  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 8.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Второй тайм: 61'
Сан-Лоренсо
0'
26' Желтая карточка
Рафа II
50' Желтая карточка
Jherson Mosquera

Ход матча

26'
 
Рафа II
27'
 
Gonzalo Lujan Melli
Ezequiel Cerutti
50'
Jherson Mosquera
 
55'
 
Cristian Nahuel Barrios
Agustin Martegani
60'
Перес Пабло
Jherson Mosquera
 
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сан-Лоренсо
3.05
2.20
5.50
Все Коэффициенты
1
Lucas
Hoyos
6
Jherson
Mosquera
4
Дитта
Вильер
19
Захир
Факундо
Мансиллья
15
Bruno
Pitton
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
30
Феррейра
Кристиан
I
26
Сордо
Рамиро
28
Jorge
Recalde
18
Агирре
Брайан
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
41
Ivan
Leguizamon
21
Malcom
Braida
5
Jalil
Elias
3
Карлос
Санчес
20
Agustin
Martegani
11
Барейро
Адам
7
Ezequiel
Cerutti
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Сан-Лоренсо
3-4-1-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
3:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
П
2:2
П
1:1
П
3:1
П
0:0
П
1:1
П
0:1
П
1:0
П
3:2
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
0:2
ПА
0:2
ПА
3:3
ПАК
0:2

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
1.1

Среднее время на гол

83
81

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.05
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

86
86

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Pitton 1 0.13
Франциско Гонсалес I 1 0.13
Сордо Рамиро 1 0.13
Jorge Recalde 1 0.13
Веласкес Виктор 1 0.13
Сфорца Хуан 1 0.13
Захир Факундо Мансиллья 1 0.13
Jherson Mosquera 1 0.13
Агирре Брайан 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 3 (2) 0.38
Вомбергар Андрес 3 0.38
Jalil Elias 1 0.13
Бланди Николас 1 0.13
Federico Gattoni 1 0.13
Gaston Hernandez 1 0.13
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jherson Mosquera 3 0
Дитта Вильер 1 1
Феррейра Кристиан I 2 0
Сфорца Хуан 2 0
Ivan Gomez 1 0
Bruno Pitton 1 0
Сордо Рамиро 1 0
Агирре Брайан 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 3 0
Cristian Nahuel Barrios 1 1
Вомбергар Андрес 2 0
Барейро Адам 2 0
Agustin Giay 0 1
Бланди Николас 1 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Карлос Санчес 1 0
Баталья Аугусто 1 0
Malcom Braida 1 0
Federico Gattoni 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сан-Лоренсо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
7
Ньюэллс Олд Бойз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сан-Лоренсо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
3
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0
Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Уракан 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Колон - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
3 раза 75%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
6 раз 86%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 0 2 14 - 5 18
2.
Сан-Лоренсо
 0:0 8 5 2 1 10 - 3 17
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 6 14
4.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Ланус
 7 4 1 2 10 - 6 13
6.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 12 - 8 13
7.
Институто
 8 3 4 1 11 - 8 13
8.
Уракан
 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Годой Крус
 8 4 0 4 7 - 7 12
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
11.
Росарио Сентраль
 7 3 2 2 8 - 11 11
12.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Бельграно
 8 3 2 3 5 - 9 11
14.
Аргентинос Хуниорс
 7 3 1 3 7 - 5 10
15.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Велес Сарсфилд
 7 2 3 2 8 - 7 9
17.
Барракас Централь
 8 2 3 3 9 - 10 9
18.
Банфилд
 8 2 3 3 4 - 6 9
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 4 - 6 8
20.
Сармиенто
 8 2 2 4 10 - 11 8
21.
Арсенал Саранди
 8 2 2 4 7 - 10 8
22.
Тигре
 8 2 2 4 8 - 11 8
23.
Эстудиантес Ла Плата
 8 2 2 4 7 - 11 8
24.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 5 - 11 8
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 7 - 9 8
26.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 9 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 10 7
28.
Колон
 8 0 5 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 0:0 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 4 3 1 0 4 - 0 10
3.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Аргентинос Хуниорс
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
Уракан
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
11.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Ланус
 3 2 0 1 5 - 3 6
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 2 0 2 3 - 3 6
14.
Институто
 4 1 3 0 4 - 2 6
15.
Банфилд
 4 1 3 0 1 - 0 6
16.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
17.
Атлетико Платенсе
 5 1 3 1 7 - 8 6
18.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 5 - 4 5
19.
Барракас Централь
 4 1 2 1 3 - 3 5
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бельграно
 3 1 1 1 2 - 3 4
22.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
23.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 4 - 6 4
24.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
25.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
26.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
27.
Колон
 4 0 2 2 3 - 6 2
28.
Тигре
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Институто
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
8.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Сармиенто
 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Уракан
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Сан-Лоренсо
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Атлетико Платенсе
 3 1 1 1 4 - 5 4
15.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 4 3
19.
Аргентинос Хуниорс
 4 1 0 3 2 - 4 3
20.
Банфилд
 4 1 0 3 3 - 6 3
21.
Годой Крус
 4 1 0 3 1 - 5 3
22.
Унион Санта-Фе
 4 0 3 1 2 - 3 3
23.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 3 0 2 1 1 - 3 2
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 4 0 2 2 4 - 7 2
26.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 2 - 6 2
27.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 3 - 9 1
28.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 1 - 8 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 6
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 4 (1)
Ривер Плейт Lucas Beltrain 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 5
Банфилд Alejandro Cabrera 1 3
Атлетико Тукуман Joaquin Pereyra1 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Jherson Mosquera уходит с поля. Перес Пабло II выходит вместо него
  • 55'
    Агустин Мартегани уходит с поля. Кристиан Науэль Барриос выходит вместо него
  • Желтая карточка
    50'
    Jherson Mosquera получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Ezequiel Cerutti уходит с поля. Гонсало Лухан Мелли выходит вместо него
  • Желтая карточка
    26'
    Рафа II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сан-Лоренсо
3.05
2.20
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 