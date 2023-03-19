2:3
Итог доп. времени
0'
1:0
32' ГолОпсал Сакариас
41' Желтая карточкаАдамс Акор
1:1
48' ПенальтиОльсен Томас
50' Желтая карточкаИбрахимай Илльдрен
2:1
60' ГолHilmir Mikaelsson
2:2
71' ГолОсен Йермунд
94' Желтая карточкаMalick Diouf
2:3
111' Гол в свои воротаЕнссен Андерс
116' Желтая карточкаЕнссен Андерс
120' Желтая карточкаРангер Ларс
Ход матча
32'
1:0
41'
48'
1:1
60'
71'
2:2
94'
111'
2:3
116'
120'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 10
-
5 Угловые 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Yaw Paintsil
-
24 Daniel Bassi
-
26 Malick Diouf
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Тромсё
Лиллестрём
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
107.7%
46.2%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 19 побед
34 матча
23.5%
26.5%
50%
8 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.7%
29.4%
55.9%
5 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.27
1.11
Среднее время на гол
71
81
Всего голов
38
16
Голов в среднем за матч
2
1.07
Среднее время на гол
45
84
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
1.68
1.09
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
53
82
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туоминен Яссе
|3
|0.6
|Китолано Эрик
|3
|0.6
|Норхейм Рунар
|3
|0.6
|Эбийе Мозес
|1
|0.2
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0.2
|Опсал Сакариас
|1
|0.2
|Каманзи Уоррен
|1
|0.2
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0.2
|Zyen Jones
|1
|0.2
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|1
|Адамс Акор
|2
|0.4
|Ольсен Томас
|2 (1)
|0.4
|Осен Йермунд
|1
|0.2
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.2
|Хольст Фредерик
|1
|0.2
|Мэтью Ифиний
|1
|0.2
|Рангер Ларс
|1
|0.2
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Malick Diouf
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Elias Aarflot
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Рангер Ларс
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Vetle Skjaervik
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лиллестрём
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
3
0
Тромсё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
13
1
Тромсё
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Лиллестрём
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
16
1
Голы по времени матча
Забито
3
13
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Забито
13
1
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
100%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
4
25%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
19%
5
36%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1
Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2
Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0
Результаты матчей
Тромсё
Лиллестрём
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:7
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
8
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
8
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
22
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
23
23
23
14
14
14
14
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|9
|Лиллестрём
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|Старт
|Cameron Ian Cresswell
|5
|Арендал
|Эриксен Кристиан I
|4
|Эйгарден
|Alexander Dang
|4
|Старт
|Робстад Хенрик
|1 1
|Хёугесунн
|Санде Мадс
|1 1
|Саннефьёрд
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|2
|Одд
|Аас Сайвер
|2