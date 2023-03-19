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  4. Кубок 2022-2023

Норвегия: Кубок
2022-2023

Тромсё
2:3
Итог доп. времени
Лиллестрём
0'
1:0
32' Гол
Опсал Сакариас
41' Желтая карточка
Адамс Акор
1:1
48' Пенальти
Ольсен Томас
50' Желтая карточка
Ибрахимай Илльдрен
2:1
60' Гол
Hilmir Mikaelsson
2:2
71' Гол
Осен Йермунд
94' Желтая карточка
Malick Diouf
2:3
111' Гол в свои ворота
Енссен Андерс
116' Желтая карточка
Енссен Андерс
120' Желтая карточка
Рангер Ларс
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
5
Енссен
Андерс
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
7
Винтер
Феликс
11
Йенсен
Рубен
22
Опсал
Сакариас
25
Нильсен
Лассе
III
9
Hilmir
Mikaelsson
15
Vegard
Oestraat
Erlien
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
2
Рангер
Ларс
23
Осен
Йермунд
14
Кнудсен
Магнус
7
Ибрахимай
Илльдрен
5
Драгснес
Ветле
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
Тромсё
3-5-2
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Тромсё
Лиллестрём

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

107.7%
46.2%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 19 побед

34 матча

23.5%
26.5%
50%
8 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.7%
29.4%
55.9%
5 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:2
ТМК
1:1
Т
1:2
Т
1:2
ПД
3:0
ПД
0:1
Т
1:1
Т
4:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
2:1
К
1:0
Т
4:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
2:4
ТМК
1:0
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
5:1
Т
4:2
ТМС
0:2
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
2:2
Т
1:1
ТМС
1:3
Т
0:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.27
1.11

Среднее время на гол

71
81

Всего голов

38
16

Голов в среднем за матч

2
1.07

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

57
37

Голов в среднем за матч

1.68
1.09

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

53
82

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туоминен Яссе 3 0.6
Китолано Эрик 3 0.6
Норхейм Рунар 3 0.6
Эбийе Мозес 1 0.2
Vegard Oestraat Erlien 1 0.2
Опсал Сакариас 1 0.2
Каманзи Уоррен 1 0.2
Hilmir Mikaelsson 1 0.2
Zyen Jones 1 0.2
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фридьонссон Хольмберт 5 1
Адамс Акор 2 0.4
Ольсен Томас 2 (1) 0.4
Осен Йермунд 1 0.2
Хелланн Поль-Андре 1 0.2
Хольст Фредерик 1 0.2
Мэтью Ифиний 1 0.2
Рангер Ларс 1 0.2

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Malick Diouf 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Енссен Андерс 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Elias Aarflot 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Драгснес Ветле 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Рангер Ларс 1 0
Адамс Акор 1 0
Vetle Skjaervik 1 0

Результаты матчей

Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лиллестрём
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
0
Тромсё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Лиллестрём
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

13
1
Тромсё
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Лиллестрём
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

16
1

Голы по времени матча

Забито

3
13
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
33%
2
15%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

13
1
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
100%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
4
25%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
3
19%
5
36%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1
Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2
Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0

Результаты матчей

Тромсё
Лиллестрём

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:7
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
8
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:7
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
8
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
2
2
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1
3
5.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
2
3
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
1
4
5.5
1
4
1/8 финала
5 Стабек
0 Брюне
1 Скейд
3 Мольде
0 Ранхейм
4 Будё-Глимт
2 Викинг
0 Русенборг
5 Старт
6 Тромсё
1 Согндаль
2 Лиллестрём
3 Бранн
1 Хёугесунн
4 Саннефьёрд
1 Одд
1/4 финала
10 Стабек
9 Мольде
5 Будё-Глимт
3 Викинг
2 Тромсё
3 Лиллестрём
3 Бранн
0 Саннефьёрд
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 9
Лиллестрём Фридьонссон Хольмберт 5
Старт Cameron Ian Cresswell 5
Арендал Эриксен Кристиан I 4
Эйгарден Alexander Dang 4
Весь список

Топ нарушителей
Старт Робстад Хенрик 1 1
Хёугесунн Санде Мадс 1 1
Саннефьёрд Fredrik Mani Paalerud 2
Мольде Маннсверк Сиверт 2
Одд Аас Сайвер 2
Весь список
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 103'
    Hilmir Mikaelsson уходит с поля. Miika Koskela выходит вместо него
  • Желтая карточка
    94'
    Malick Diouf получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Адамс Акор получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Тромсё 2:3 Лиллестрём онлайн

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