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Норвегия: Кубок
2022-2023

Бранн
3:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
21' Гол
Хорн Майер
2:0
25' Гол
Мёллер Вольфе Давид
3:0
37' Гол
Расмуссен Матиас
41' Желтая карточка
Fredrik Mani Paalerud
55' Желтая карточка
Fredrik Tobias Berglie
90'+3

Ход матча

21'
Хорн Майер
1:0
25'
Мёллер Вольфе Давид
2:0
37'
Расмуссен Матиас
3:0
41'
 
Fredrik Mani Paalerud
55'
 
Fredrik Tobias Berglie
58'
 
Filip Loftesnes-Bjune
Fredrik Mani Paalerud
58'
 
Нильссон Александер II
Айер Кинин
58'
 
Кумсан Джилберт
Jakob Masloe Dunsby
62'
Йенсен Вассберг Никлас
Расмуссен Матиас
 
74'
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
 
80'
Кроне Свенн
Мёллер Вольфе Давид
 
89'
 
Ian Smeulers
Эгели Ветле Валле

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
10
Frederik
Boersting
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
4
Jesper
Taaje
23
Fredrik
Tobias
Berglie
15
Эгели
Ветле
Валле
32
Айер
Кинин
17
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
10
Тветер
Александер
Рууд
11
Danilo
Al-Saed
Бранн
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Бранн
Саннефьёрд

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

12 матчей

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Т
2:2
Т
3:2
Т
3:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
0:1
Т
5:0
Т
1:4
Т
3:2
Т
0:1
Т
3:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2
1.58

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 9 1.8
Хорн Майер 3 0.6
Расмуссен Матиас 2 0.4
Marius Trengereid 2 0.4
Кастро Никлас 2 (1) 0.4
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.2
Мёллер Вольфе Давид 1 0.2
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.2
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.2
Холанн Маркус 1 0.2
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 2 0.4
Jakob Masloe Dunsby 2 0.4
Filip Loftesnes-Bjune 2 0.4
Тветер Александер Рууд 1 0.2
Вега Дейвер 1 0.2
Youseff Chaib 1 0.2
Янсен Квинт 1 0.2
Айер Кинин 1 0.2
Ньенету Франклин 1 0.2
Danilo Al-Saed 1 0.2
Vetle Egeli 1 0.2

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fredrik Mani Paalerud 2 0
Fredrik Tobias Berglie 1 0
Danilo Al-Saed 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
0
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Саннефьёрд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

11
4
Бранн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Саннефьёрд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
4

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
25%
3
30%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
9%
2
50%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

23
14
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
4
17%
5
36%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
4
17%
1
7%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3
Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0

Результаты матчей

Бранн
Саннефьёрд

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
6
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:7
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

6
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:7
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
6
2 раза 40%
7
1 раз 20%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бранн
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
3.5
Больше Меньше
3
2
3
2
4.5
1
4
3
2
5.5
1/8 финала
5 Стабек
0 Брюне
1 Скейд
3 Мольде
0 Ранхейм
4 Будё-Глимт
2 Викинг
0 Русенборг
5 Старт
6 Тромсё
1 Согндаль
2 Лиллестрём
3 Бранн
1 Хёугесунн
4 Саннефьёрд
1 Одд
1/4 финала
10 Стабек
9 Мольде
5 Будё-Глимт
3 Викинг
2 Тромсё
3 Лиллестрём
3 Бранн
0 Саннефьёрд
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 9
Лиллестрём Фридьонссон Хольмберт 5
Старт Cameron Ian Cresswell 5
Арендал Эриксен Кристиан I 4
Эйгарден Alexander Dang 4
Весь список

Топ нарушителей
Старт Робстад Хенрик 1 1
Хёугесунн Санде Мадс 1 1
Саннефьёрд Fredrik Mani Paalerud 2
Мольде Маннсверк Сиверт 2
Одд Аас Сайвер 2
Весь список
  • 58'
    Айер Кинин уходит с поля. Aleksander Damnjanovic Nilsson выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Fredrik Tobias Berglie получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Fredrik Mani Paalerud получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Финне Бор сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Расмуссен Матиас бьет в цель!
  • 25'
    Хорн Майер сделал результативную передачу.
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