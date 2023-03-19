3:0
Конец матча
0'
1:0
21' ГолХорн Майер
2:0
25' ГолМёллер Вольфе Давид
3:0
37' ГолРасмуссен Матиас
41' Желтая карточкаFredrik Mani Paalerud
55' Желтая карточкаFredrik Tobias Berglie
90'+3
Ход матча
21'
1:0
25'
37'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
16 Wally Njie
-
-
-
Главный тренер: Hans Erik Odegaard
История личных встреч
Бранн
Саннефьёрд
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
2
1.58
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|9
|1.8
|Хорн Майер
|3
|0.6
|Расмуссен Матиас
|2
|0.4
|Marius Trengereid
|2
|0.4
|Кастро Никлас
|2 (1)
|0.4
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.2
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.2
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.2
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.2
|Холанн Маркус
|1
|0.2
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|2
|0.4
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.4
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0.4
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.2
|Вега Дейвер
|1
|0.2
|Youseff Chaib
|1
|0.2
|Янсен Квинт
|1
|0.2
|Айер Кинин
|1
|0.2
|Ньенету Франклин
|1
|0.2
|Danilo Al-Saed
|1
|0.2
|Vetle Egeli
|1
|0.2
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0
|Danilo Al-Saed
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
0
Бранн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Саннефьёрд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
11
4
Бранн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Саннефьёрд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
11
4
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
25%
3
30%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
9%
2
50%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
23
14
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
4
17%
5
36%
1-15
4
17%
4
29%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
4
17%
1
7%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3
Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0 Санднес - Бранн 0:3 Бранн - Гроруд 7:0 Осане - Бранн 0:2 Бранн - Ранхейм 5:0 Согндаль - Бранн 0:4 Бранн - Рёуфосс 3:0 Стабек - Бранн 1:2 Бранн - Старт 1:0 Брюне - Бранн 1:5
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0
Результаты матчей
Бранн
Саннефьёрд
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
6
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:7
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
6
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:7
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
6
2 раза 40%
7
1 раз 20%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бранн
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
32
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|9
|Лиллестрём
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|Старт
|Cameron Ian Cresswell
|5
|Арендал
|Эриксен Кристиан I
|4
|Эйгарден
|Alexander Dang
|4
|Старт
|Робстад Хенрик
|1 1
|Хёугесунн
|Санде Мадс
|1 1
|Саннефьёрд
|Fredrik Mani Paalerud
|2
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|2
|Одд
|Аас Сайвер
|2