0'
0:1
30' ПенальтиБериша Ветон
48' Желтая карточкаAleksander Andresen
80' Желтая карточкаКарлстрём Якоб
1:1
84' ГолKasper Waarst Hoegh
90' Желтая карточкаБакенга Мушага
92' Желтая карточкаКнутсон Эрлинг
100' Желтая карточкаХауган Эйрик
9 8
1:2
2:2
2:2
3:2
3:3
3:3
3:4
4:4
4:4
5:4
5:5
6:5
7:6
7:7
8:7
8:8
8:8
9:8
9:9
10:9
10:9
Ход матча
30'
0:1
80'
84'
90'
92'
100'
110'
121'
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
4:4
121'
4:4
122'
5:4
122'
5:5
122'
6:5
122'
122'
7:6
122'
7:7
122'
8:7
122'
8:8
122'
122'
8:8
123'
9:8
123'
9:9
123'
10:9
123'
10:9
Пен
9:8
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 9
-
3 Угловые 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Ланге ТорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
36 Fillip Riise
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Стабек
Мольде
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
29 матчей
24.1%
13.8%
62.1%
7 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
2.69
1.81
Среднее время на гол
33
49
Всего голов
60
42
Голов в среднем за матч
2.07
1.45
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
43
62
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|3
|0.6
|Геэльмуйден Херман
|3
|0.6
|Педерсен Каспер
|2
|0.4
|Аземи Фитим
|2
|0.4
|Орбан Гифт
|2
|0.4
|Бакенга Мушага
|1
|0.2
|Несс Николай
|1
|0.2
|Костадинов Калоян
|1
|0.2
|Оттесен Стурла
|1
|0.2
|Хансен Корнелиус
|1
|0.2
|Aleksander Andresen
|1
|0.2
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёдем Магнус
|3
|0.6
|Фофана Датро
|2
|0.4
|Эйкрем Магнус
|1
|0.2
|Линнес Мартин
|1
|0.2
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.2
|Хауган Эйрик
|1
|0.2
|Зехнини Рафик
|1
|0.2
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.2
|Ловик Матиас
|1
|0.2
|Niklas Odegard
|1
|0.2
|Бериша Ветон
|1 (1)
|0.2
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Aleksander Andresen
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маннсверк Сиверт
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
0
1
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мольде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
12
0
Стабек
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мольде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
12
1
Голы по времени матча
Забито
6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
50%
5
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
33%
5
33%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1
Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0 Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2
Мольде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1
Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0
Результаты матчей
Стабек
Мольде
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:7
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
7
1 раз 33%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:7
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Стабек
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
23
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
32
23
23
23
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|9
|Лиллестрём
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|Старт
|Cameron Ian Cresswell
|5
|Арендал
|Эриксен Кристиан I
|4
|Эйгарден
|Alexander Dang
|4
|Старт
|Робстад Хенрик
|1 1
|Хёугесунн
|Санде Мадс
|1 1
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|2
|Одд
|Аас Сайвер
|2
|Хёнефосс
|Ahmed El-Amrani
|1