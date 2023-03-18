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  4. Кубок 2022-2023

Норвегия: Кубок
2022-2023

Стабек
1:1
Итог после пенальти
9
8
Мольде

Ход матча

30'
0:1
Бериша Ветон
48'
Aleksander Andresen
 
62'
 
Брюнхильдсен Ола
Эйкрем Магнус
62'
 
Грёдем Магнус
Китолано Эрик
72'
Хауген Фредрик
Лукка Жонатан
 
80'
 
Карлстрём Якоб
84'
Kasper Waarst Hoegh
1:1
84'
 
Кнутсон Эрлинг
Ловик Матиас
90'
Бакенга Мушага
 
92'
 
Кнутсон Эрлинг
95'
Геэльмуйден Херман
Kasper Waarst Hoegh
 
100'
 
Хауган Эйрик
100'
 
Niklas Odegard
Эриксен Кристиан I
106'
Пигнатель-Енссен Николас
Aleksander Andresen
 
110'
 
Риса Бирк
Бериша Ветон
110'
Fillip Riise
Оттесен Стурла
 
121'
Геэльмуйден Херман
1:1
121'
1:2
Риса Бирк
121'
Бакенга Мушага
2:2
121'
2:2
Брюнхильдсен Ола
121'
Хауген Фредрик
3:2
121'
3:3
Грёдем Магнус
121'
Крогстад Фредрик
3:3
121'
3:4
Брейвик Эмиль
121'
Несс Николай
4:4
121'
4:4
Хансен Беньямин
122'
Петтерссон Исак
5:4
122'
5:5
Хауган Эйрик
122'
Педерсен Каспер
6:5
122'
6:6
Хагельскьер Андерс
122'
Сковгор Андреас
7:6
122'
7:7
Линнес Мартин
122'
Эдвардс Кертис
8:7
122'
8:8
Карлстрём Якоб
122'
Пигнатель-Енссен Николас
8:8
122'
8:8
Кнутсон Эрлинг
123'
Fillip Riise
9:8
123'
9:9
Niklas Odegard
123'
Бакенга Мушага
10:9
123'
10:9
Грёдем Магнус
Пен
9:8

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
14
Крогстад
Фредрик
20
Aleksander
Andresen
69
Kasper
Waarst
Hoegh
9
Бакенга
Мушага
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
16
Брейвик
Эмиль
10
Китолано
Эрик
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
9
Бериша
Ветон
Стабек
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Стабек
Мольде

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
8 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

29 матчей

24.1%
13.8%
62.1%
7 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Т
0:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
4:1
Т
1:2
Т
3:0
Т
3:1
Т
3:0
Т
3:2
Т
3:1
Т
3:0
Т
1:2
Т
1:0
Т
3:3
КН
0:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
4:3
Т
0:5
Т
1:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
4:3
ТМС
2:1
Т
4:0
Т
2:3
Т
4:0
КН
3:0
Т
0:0

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

2.69
1.81

Среднее время на гол

33
49

Всего голов

60
42

Голов в среднем за матч

2.07
1.45

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

43
62

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 3 0.6
Геэльмуйден Херман 3 0.6
Педерсен Каспер 2 0.4
Аземи Фитим 2 0.4
Орбан Гифт 2 0.4
Бакенга Мушага 1 0.2
Несс Николай 1 0.2
Костадинов Калоян 1 0.2
Оттесен Стурла 1 0.2
Хансен Корнелиус 1 0.2
Aleksander Andresen 1 0.2
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёдем Магнус 3 0.6
Фофана Датро 2 0.4
Эйкрем Магнус 1 0.2
Линнес Мартин 1 0.2
Эриксен Кристиан I 1 0.2
Хауган Эйрик 1 0.2
Зехнини Рафик 1 0.2
Брюнхильдсен Ола 1 0.2
Ловик Матиас 1 0.2
Niklas Odegard 1 0.2
Бериша Ветон 1 (1) 0.2

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакенга Мушага 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Aleksander Andresen 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Карлстрём Якоб 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

0
1
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мольде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

12
0
Стабек
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Мольде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

12
1

Голы по времени матча

Забито

6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
50%
5
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
0
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
6
33%
5
33%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1
Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0 Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0 Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2
Мольде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1
Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0

Результаты матчей

Стабек
Мольде

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
7
1 раз 33%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:7
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Стабек
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
2
3
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
4
1
2.5
3
2
2
3
3.5
2
3
2
3
4.5
1
4
5.5
1/8 финала
5 Стабек
0 Брюне
1 Скейд
3 Мольде
0 Ранхейм
4 Будё-Глимт
2 Викинг
0 Русенборг
5 Старт
6 Тромсё
1 Согндаль
2 Лиллестрём
3 Бранн
1 Хёугесунн
4 Саннефьёрд
1 Одд
1/4 финала
10 Стабек
9 Мольде
5 Будё-Глимт
3 Викинг
0 Тромсё
0 Лиллестрём
0 Бранн
0 Саннефьёрд
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 9
Лиллестрём Фридьонссон Хольмберт 5
Старт Cameron Ian Cresswell 5
Арендал Эриксен Кристиан I 4
Эйгарден Alexander Dang 4
Весь список

Топ нарушителей
Старт Робстад Хенрик 1 1
Хёугесунн Санде Мадс 1 1
Мольде Маннсверк Сиверт 2
Одд Аас Сайвер 2
Хёнефосс Ahmed El-Amrani 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Бериша Ветон из команды Мольде забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стабек 1:1 Мольде онлайн

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