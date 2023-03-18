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Норвегия: Кубок
2022-2023

Будё-Глимт
5:3
Конец матча
Викинг
0'
20' Желтая карточка
Лоде Мариус
0:1
35' Гол
Трипич Златко
0:2
45' Гол
Стенснесс Джанни
1:2
52' Гол
Эспейор Рунар
55' Желтая карточка
Мугиша Джоэл
1:3
59' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
60' Желтая карточка
Сольбаккен Маркус
2:3
70' Гол
Зугеля Нино
3:3
75' Гол
Зугеля Нино
4:3
81' Гол
Эспейор Рунар
5:3
90' Гол
Пеллегрино Амаль
90'+5
1
Лунд
Юлиан
Файе
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
22
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
32
Мугиша
Джоэл
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
30
Гуннарссон
Патрик
5
Djibril
Diop
4
Брекало
Давид
6
Стенснесс
Джанни
2
Хауген
Херман
20
Паттинама
Шейн
14
Patrick
Yazbek
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
22
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Будё-Глимт
4-3-3
Викинг
5-3-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Викинг

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:1
Т
5:4
Т
2:0
К
2:1
Т
1:3
Т
2:2
Т
3:0
Т
2:4
Т
2:1
Т
3:4
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
3:2
Т
2:3
Т
2:0
Т
3:2
Т
3:2
Т
2:0

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

2.2
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.9
1.7

Среднее время на гол

47
52

Всего голов

41
35

Голов в среднем за матч

2.05
1.75

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

43
51

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 2 0.4
Салтнес Ульрик 2 0.4
Эспейор Рунар 2 0.4
Зугеля Нино 2 0.4
Хаген Элиас 2 0.4
Бонифасе Виктор 2 0.4
Мугиша Джоэл 2 0.4
Helstad Amundsen Isak 2 0.4
Кумсан Джилберт 1 0.2
Ветлесен Уго 1 0.2
Сьоволд Фредрик 1 0.2
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0.4
Траоре Маи 2 0.4
Сандберг Никлас 1 0.2
Трипич Златко 1 0.2
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.2
Свеннсен Сандер 1 0.2
Веватне Вильяр 1 0.2
Кабран Кевин 1 0.2
Брекало Давид 1 0.2
Стенснесс Джанни 1 0.2
Себулонсен Себастьян 1 0.2
Edvin Austbo 1 0.2

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоде Мариус 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Брекало Давид 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Паттинама Шейн 1 0
Хауген Херман 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
3
Будё-Глимт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

14
3
Будё-Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Викинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

14
6

Голы по времени матча

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
67%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
5%
4
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0
Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3
Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2

Результаты матчей

Будё-Глимт
Викинг

Точный счет

5:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:4
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5
2
1
3
1
3.5
1
2
1
3
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
4
1
2.5
2
3
4
1
3.5
1
4
2
3
4.5
1
4
1/8 финала
5 Стабек
0 Брюне
1 Скейд
3 Мольде
0 Ранхейм
4 Будё-Глимт
2 Викинг
0 Русенборг
5 Старт
6 Тромсё
1 Согндаль
2 Лиллестрём
3 Бранн
1 Хёугесунн
4 Саннефьёрд
1 Одд
1/4 финала
10 Стабек
9 Мольде
5 Будё-Глимт
3 Викинг
0 Тромсё
0 Лиллестрём
0 Бранн
0 Саннефьёрд
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 9
Лиллестрём Фридьонссон Хольмберт 5
Старт Cameron Ian Cresswell 5
Арендал Эриксен Кристиан I 4
Эйгарден Alexander Dang 4
Весь список

Топ нарушителей
Старт Робстад Хенрик 1 1
Хёугесунн Санде Мадс 1 1
Мольде Маннсверк Сиверт 2
Одд Аас Сайвер 2
Хёнефосс Ahmed El-Amrani 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Стенснесс Джанни бьет в цель!
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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