5:3
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаЛоде Мариус
0:1
35' ГолТрипич Златко
0:2
45' ГолСтенснесс Джанни
1:2
52' ГолЭспейор Рунар
55' Желтая карточкаМугиша Джоэл
1:3
59' ГолСальвесен Ларс-Йорген
60' Желтая карточкаСольбаккен Маркус
2:3
70' ГолЗугеля Нино
3:3
75' ГолЗугеля Нино
4:3
81' ГолЭспейор Рунар
5:3
90' ГолПеллегрино Амаль
90'+5
Ход матча
20'
35'
0:1
45'
0:2
52'
1:2
55'
59'
70'
2:3
75'
3:3
81'
4:3
90'
5:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
18
Мо
Бреде
22
Лоде
Мариус
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
32
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Сьонг ИсакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Morten Jensen
История личных встреч
Будё-Глимт
Викинг
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
20 матчей
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2.2
1.8
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.9
1.7
Среднее время на гол
47
52
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
2.05
1.75
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
43
51
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|2
|0.4
|Салтнес Ульрик
|2
|0.4
|Эспейор Рунар
|2
|0.4
|Зугеля Нино
|2
|0.4
|Хаген Элиас
|2
|0.4
|Бонифасе Виктор
|2
|0.4
|Мугиша Джоэл
|2
|0.4
|Helstad Amundsen Isak
|2
|0.4
|Кумсан Джилберт
|1
|0.2
|Ветлесен Уго
|1
|0.2
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.2
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0.4
|Траоре Маи
|2
|0.4
|Сандберг Никлас
|1
|0.2
|Трипич Златко
|1
|0.2
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.2
|Свеннсен Сандер
|1
|0.2
|Веватне Вильяр
|1
|0.2
|Кабран Кевин
|1
|0.2
|Брекало Давид
|1
|0.2
|Стенснесс Джанни
|1
|0.2
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.2
|Edvin Austbo
|1
|0.2
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоде Мариус
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Сольбаккен Маркус
|1
|0
|Паттинама Шейн
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
3
Будё-Глимт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
14
3
Будё-Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Викинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
14
6
Голы по времени матча
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
14
3
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
2
67%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
14
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
5%
4
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0
Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3
Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2
Результаты матчей
Будё-Глимт
Викинг
Точный счет
5:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:4
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:4
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
41
14
23
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Бранн
|Финне Бор
|9
|Лиллестрём
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|Старт
|Cameron Ian Cresswell
|5
|Арендал
|Эриксен Кристиан I
|4
|Эйгарден
|Alexander Dang
|4
|Старт
|Робстад Хенрик
|1 1
|Хёугесунн
|Санде Мадс
|1 1
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|2
|Одд
|Аас Сайвер
|2
|Хёнефосс
|Ahmed El-Amrani
|1