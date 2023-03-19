Стадион: Бравида Арена.
0'
26' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
1:0
34' ГолЛарсен Ларс Олден
2:0
36' ГолСадик Ибраим
41' Желтая карточкаВикхейм Густав
42' Желтая карточкаАбрахамссон Петер
3:0
57' ГолСадик Ибраим
Ход матча
34'
36'
2:0
41'
57'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
37
Садик
Ибраим
16
Траоре
Бени
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
-
16 Траоре БениНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Нападающий
-
-
27 Amane Romeo
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Хеккен
Юргорден
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
30 матчей
40%
16.7%
43.3%
12 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.25
0.86
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
43
30
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|5
|0.83
|Траоре Бени
|3
|0.5
|Momodou Sonko
|3
|0.5
|Ларсен Ларс Олден
|3
|0.5
|Рюгор Миккель
|2
|0.33
|Густафссон Симон
|2 (1)
|0.33
|Ховланд Эвен
|1
|0.17
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.17
|Amane Romeo
|1
|0.17
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Элиас
|3 (1)
|0.5
|Эрикссон Магнус
|2
|0.33
|Викхейм Густав
|2
|0.33
|Сабович Бесард
|2 (1)
|0.33
|Юханссон Петр
|1
|0.17
|Берг Оливер
|1
|0.17
|Асоро Йоэль
|1
|0.17
|Финнделл Хампус
|1
|0.17
|Lucas Bergvall
|1
|0.17
|Alexandros Garcia Tsotidis
|1
|0.17
|Эдвардсен Виктор
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Густафссон Самуэль
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Юргорден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
10
Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Юргорден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
60%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
11%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
4
22%
4
27%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
6
40%
76-90
0
0%
1
7%
91-120
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Хеккен - Хальмстад 2:1 Тролльхеттан - Хеккен 1:6 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0
Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2
Юргорден
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1
Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1
Результаты матчей
Хеккен
Юргорден
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
23
14
14
14
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хельсинборг
|Amar Muhsin
|5
|Хаммарбю
|Jusef Erabi
|4
|Хаммарбю
|Маджед Монтадер
|4
|Дегерфорс
|Seid Korac
|1 2
|Мальмё
|Пенья Серхио
|1 1
|Гётеборг
|Карлен Адам
|1 1
|АИК
|Дурмаз Джимми
|2
|Мальмё
|Тиннерхольм Антон
|2