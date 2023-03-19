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  4. Кубок 2022-2023

Швеция: Кубок
2022-2023

Стадион: .
Хеккен
3:0
Конец матча
Юргорден
0'
26' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
1:0
34' Гол
Ларсен Ларс Олден
2:0
36' Гол
Садик Ибраим
41' Желтая карточка
Викхейм Густав
42' Желтая карточка
Абрахамссон Петер
3:0
57' Гол
Садик Ибраим
90'+3
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
14
Густафссон
Симон
37
Садик
Ибраим
16
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
19
Бенгтссон
Пьер
14
Сабович
Бесард
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
Хеккен
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Юргорден

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

40%
16.7%
43.3%
12 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

А
0:1
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
0:2
А
3:1
А
2:0
А
0:1
К
2:3
А
5:0
А
2:1
К
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:0
А
3:1
А
2:1
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
0:3
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
0:3
А
2:1
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.25
0.86

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 5 0.83
Траоре Бени 3 0.5
Momodou Sonko 3 0.5
Ларсен Ларс Олден 3 0.5
Рюгор Миккель 2 0.33
Густафссон Симон 2 (1) 0.33
Ховланд Эвен 1 0.17
Тёрготт Блэйр 1 0.17
Amane Romeo 1 0.17
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Элиас 3 (1) 0.5
Эрикссон Магнус 2 0.33
Викхейм Густав 2 0.33
Сабович Бесард 2 (1) 0.33
Юханссон Петр 1 0.17
Берг Оливер 1 0.17
Асоро Йоэль 1 0.17
Финнделл Хампус 1 0.17
Lucas Bergvall 1 0.17
Alexandros Garcia Tsotidis 1 0.17
Эдвардсен Виктор 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ховланд Эвен 1 0
Абрахамссон Петер 1 0
Густафссон Симон 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардсен Виктор 2 0
Викхейм Густав 1 0
Юханссон Петр 1 0
Сабович Бесард 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0

Результаты матчей

Хеккен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Юргорден
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Юргорден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
10
Хеккен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Юргорден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
15%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
60%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Забито

21
15
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
6
29%
4
27%
31-45
4
19%
1
7%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
6
40%
76-90
0
0%
1
7%
91-120

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Хеккен - Хальмстад 2:1 Тролльхеттан - Хеккен 1:6 Хеккен - Йёнчёпинг 5:0
Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2
Юргорден
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1
Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2 Юргорден - Гент 4:2 Юргорден - Хеккен 0:1

Результаты матчей

Хеккен
Юргорден

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
3
3.5
1
2
1
3
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
2
4
2
4
3.5
1
5
2
4
4.5
1
5
1
5
5.5
1
5
1/4 финала
4 Кальмар
5 Мьельбю
2 Хаммарбю
1 АИК
3 Хеккен
0 Норрчёпинг
7 Юргорден
5 Мальмё
1/2 финала
1 Мьельбю
0 Хаммарбю
3 Хеккен
0 Юргорден
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хельсинборг Amar Muhsin 5
Хаммарбю Jusef Erabi 4
Хаммарбю Маджед Монтадер 4
Весь список

Топ нарушителей
Дегерфорс Seid Korac 1 2
Мальмё Пенья Серхио 1 1
Гётеборг Карлен Адам 1 1
АИК Дурмаз Джимми 2
Мальмё Тиннерхольм Антон 2
Весь список
  • 57'
    Benie Traore сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Садик Ибраим бьет в цель!
  • 46'
    Викхейм Густав уходит с поля. Бергстрем Якоб выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Абрахамссон Петер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Викхейм Густав получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Benie Traore сделал результативную передачу.
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