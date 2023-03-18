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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 27. Стадион: .
Атромитос
2:0
Конец матча
Ионикос
0'
1:0
19' Гол
Камара Агибу
30' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
57' Желтая карточка
Робай Гаэтан
62' Желтая карточка
Фадига Бандиугу
80' Желтая карточка
Ротариу Дорин
2:0
90' Гол
Эрлингмарк Огюст
90' Желтая карточка
Кабрал Джерсон
90'+5

Ход матча

19'
Камара Агибу
(Marios Tzavidas)
1:0
30'
 
Ромао Алаиксис
46'
Ротариу Дорин
Клонаридис Виктор
 
55'
 
Машаш Зинедин
Ловера Максимилиано
57'
Робай Гаэтан
 
58'
Кьяртанссон Видар
Marios Tzavidas
 
62'
 
Фадига Бандиугу
68'
Фридйонссон Самуэль
Гонсалес Эдер
 
72'
 
Манос Димитриос
Фадига Бандиугу
80'
Ротариу Дорин
 
81'
Georgios Tzovaras
Камара Агибу
 
81'
Куэн Андреас
Робай Гаэтан
 
82'
 
Кабрал Джерсон
Себа Жуниор
90'
Эрлингмарк Огюст
(Куэн Андреас)
2:0
90'
 
Кабрал Джерсон

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 413 Количество передач 401
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Янниотис
Андреас
2
Кешрида
Ваджди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
17
Эрлингмарк
Огюст
6
Гонсалес
Эдер
22
Камара
Агибу
20
Клонаридис
Виктор
9
Marios
Tzavidas
7
Робай
Гаэтан
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
3
Соуза
Уго
24
Ромао
Алаиксис
15
Валерианос
Йоргос
66
Сакик
Эмануэль
87
Каньяс
Хосе
34
Ловера
Максимилиано
75
Фадига
Бандиугу
92
Себа
Жуниор
99
Vasilios
Mantzis
Атромитос
4-3-3
Ионикос
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Ионикос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
1:4
ТМК
2:2
С
0:1
С
2:1
С
0:2
ВД
0:1
ВД
0:0

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.88
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
65

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1
Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:0
Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ионикос - Астерас 1:0 ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2 Панетоликос - Ионикос 1:0
ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      30'
      Ромао Алаиксис получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Marios Tzavidas сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Aguibou Camara бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атромитос 2:0 Ионикос онлайн

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