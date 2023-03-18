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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 27. Стадион: .
Астерас
2:1
Конец матча
Панетоликос
0'
26' Желтая карточка
Хуанпи Аньор
33' Желтая карточка
Анестис Яннис
1:0
34' Пенальти
Барралес Джеронимо
41' Желтая карточка
Младен Себастьян
1:1
50' Гол
Коловос Димитрис
56' Желтая карточка
Альварес Федерико
67' Желтая карточка
Коловос Димитрис
2:1
90' Гол
Альварес Федерико
90'+4

Ход матча

26'
 
Хуанпи Аньор
33'
 
Анестис Яннис
34'
Барралес Джеронимо
1:0
41'
 
Младен Себастьян
45'
Тилика Лео
Риера Адриан
 
50'
1:1
Коловос Димитрис
(Соуза Жоау Педру)
56'
Альварес Федерико
 
64'
 
Nosiru Afees
Шенгелия Леван
64'
 
Диас Хорхе
Хуанпи Аньор
67'
 
Коловос Димитрис
69'
Nikolaos Zouglis
Паскуаль Андрес
 
74'
 
Карелис Никос
Соуза Жоау Педру
84'
Giorgos Prountzos
Daniel Santafe
 
84'
Гардавски Михаэль
Бертолио Факундо
 
88'
 
Морсай Йонатан
Коловос Димитрис
90'
Альварес Федерико
2:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 546 Количество передач 339
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
23
Риера
Адриан
8
Мунафо
Хуан
14
Daniel
Santafe
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
20
Бертолио
Факундо
1
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
47
Малис
Александрос
3
Хухумис
Диамантис
27
Шенгелия
Леван
5
Младен
Себастьян
22
Коловос
Димитрис
14
Дуарте
Фредерику
21
Хуанпи
Аньор
9
Соуза
Жоау
Педру
Астерас
4-4-2
Панетоликос
4-4-2

История личных встреч

Астерас
Панетоликос

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

29 матчей

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.6%
58.6%
13.8%
8 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
ТМК
1:1
С
0:0
ТМК
4:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
1:1
ТМС
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
0:2
С
0:0
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
0:2
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
0.71

Среднее время на гол

51
127

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

0.76
0.58

Среднее время на гол

117
154

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

1.17
0.66

Тотал матчей

2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

76
137

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1
Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2
Панетоликос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0
Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0
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