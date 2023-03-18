Тур: 27. Стадион: Теодорос Колокотронис.
2:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаХуанпи Аньор
33' Желтая карточкаАнестис Яннис
1:0
34' ПенальтиБарралес Джеронимо
41' Желтая карточкаМладен Себастьян
1:1
50' ГолКоловос Димитрис
56' Желтая карточкаАльварес Федерико
67' Желтая карточкаКоловос Димитрис
2:1
90' ГолАльварес Федерико
90'+4
Ход матча
26'
33'
34'
41'
50'
67'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
546 Количество передач 339
-
62 Владение мячом, % 38
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
88 Bagus Kahfi
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хуанпи АньорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Астерас
Панетоликос
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
29 матчей
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.6%
58.6%
13.8%
8 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.75
0.71
Среднее время на гол
51
127
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
0.76
0.58
Среднее время на гол
117
154
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
1.17
0.66
Тотал матчей
2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
76
137
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1
Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 ПАОК - Астерас 2:2
Панетоликос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0
Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0