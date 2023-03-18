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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 27. Стадион: .
Ламия
2:0
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
12' Гол
Вергос Николаос
19' Желтая карточка
Пилиос Ставрос
40' Желтая карточка
Де Винсенти Томас
2:0
45' Гол
Вергос Николаос
52' Вторая желтая карточка
Де Винсенти Томас
63' Желтая карточка
Морейра Ахмад Мендес
89' Желтая карточка
Манусос Йоргос
90' Желтая карточка
Цидотас Панайотис
90' Вторая желтая карточка
Манусос Йоргос
90'+13
1
Гаравелис
Атанасиос
15
Давид
Симон
74
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
99
Абанда
Леруа
10
Де
Винсенти
Томас
6
Цандарис
Фанис
7
Нуньес
Кристофер
18
Мартинес
Рубен
II
23
Цилулис
Сотирис
12
Вергос
Николаос
16
Цидотас
Панайотис
22
Цавос
Ангелос
45
Gerasimos
Bakadimas
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
23
Ринстра
Дан
80
Лиасос
Ангелос
28
Federico
Gino
21
Цимас
Панайотис
91
Claudiu
Cristian
Balan
7
Морейра
Ахмад
Мендес
Ламия
4-4-2
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Ламия
ПАС Янина

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.73

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

99
123

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1
Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1
ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0
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    • 52'
      Де Винсенти Томас получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 46'
      Angelos Liasos уходит с поля. Бильбао Икер выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ламия 2:0 ПАС Янина онлайн

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