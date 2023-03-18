Тур: 27. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
1:0
12' ГолВергос Николаос
19' Желтая карточкаПилиос Ставрос
40' Желтая карточкаДе Винсенти Томас
2:0
45' ГолВергос Николаос
52' Вторая желтая карточкаДе Винсенти Томас
63' Желтая карточкаМорейра Ахмад Мендес
89' Желтая карточкаМанусос Йоргос
90' Желтая карточкаЦидотас Панайотис
90' Вторая желтая карточкаМанусос Йоргос
90'+13
Ход матча
12'
1:0
19'
45'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
2 Красные карточки 0
-
293 Количество передач 466
-
38 Владение мячом, % 62
15
Давид
Симон
99
Абанда
Леруа
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Раду ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Kevin Rosero
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Ламия
ПАС Янина
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.91
0.73
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
99
123
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1
Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3 Ламия - Левадиакос 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1
ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2 АЕК - ПАС Янина 2:0