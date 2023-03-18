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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 27. Стадион: .
ОФИ
1:1
Конец матча
Левадиакос
0'
0:1
48' Гол
Georgios Nikas
54' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
70' Желтая карточка
Нейра Хуан
72' Желтая карточка
Винисиус Пауло II
1:1
73' Гол
Бакич Марко
75' Желтая карточка
Мельядо Мигель
90' Желтая карточка
Граф Давид
90'+8

Ход матча

48'
0:1
Georgios Nikas
(Янниотас Яннис)
53'
 
Дентакис Антонис
Gonzalo Paz
54'
Пасалидис Триантафиллос
 
63'
 
Еремеефф Александер
Янниотас Яннис
64'
Нейра Хуан
Диуссе Ассан
 
64'
Переа Луис
Пасалидис Триантафиллос
 
70'
Нейра Хуан
 
72'
 
Винисиус Пауло II
72'
Тьеви Бифума
Балояннис Константинос
 
73'
Бакич Марко
1:1
75'
Мельядо Мигель
 
80'
Sebastian Groenning
Бакич Марко
 
84'
 
Jonas Toro
Сахпекидис Филип
84'
 
Бельмонт Антони
Мехия Альфредо
85'
 
Шкварка Михал
Georgios Nikas
90'
 
Граф Давид

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 655 Количество передач 200
  • 76 Владение мячом, % 24
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
88
Бакич
Марко
11
Нуха
Дико
38
Балояннис
Константинос
99
Граф
Давид
5
Винисиус
Пауло
II
6
Triantafyllos
Tsapras
33
Gonzalo
Paz
24
Panagiotis
Liagas
30
Stavros
Panagiotou
4
Stephen
Kwabena
12
Мехия
Альфредо
8
Georgios
Nikas
7
Сахпекидис
Филип
17
Янниотас
Яннис
ОФИ
3-4-1-2
Левадиакос
3-4-1-2

История личных встреч

ОФИ
Левадиакос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

20 матчей

35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
0:2
С
0:1
ФЛ
1:1
ФЛ
0:1
ФЛ
1:1
ФЛ
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:3
С
1:2

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.8
1.1

Среднее время на гол

112
81

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Среднее время на гол

69
81

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.05
1.1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
7
Больше 35%
Меньше 65%
13

Среднее время на гол

85
81

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3
Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0
Левадиакос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0
АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1
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    • 53'
      Gonzalo Paz уходит с поля. Дентакис Антонис выходит вместо него
    • 48'
      Янниотас Яннис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Georgios Nikas бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ОФИ 1:1 Левадиакос онлайн

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