Тур: 27. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
1:1
Конец матча
0'
0:1
48' ГолGeorgios Nikas
54' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
70' Желтая карточкаНейра Хуан
72' Желтая карточкаВинисиус Пауло II
1:1
73' ГолБакич Марко
75' Желтая карточкаМельядо Мигель
90' Желтая карточкаГраф Давид
90'+8
Ход матча
48'
0:1
70'
73'
1:1
75'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
655 Количество передач 200
-
76 Владение мячом, % 24
88
Бакич
Марко
11
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Тьеви БифумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
-
99 Граф ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Gonzalo PazЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Jonas Toro
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
ОФИ
Левадиакос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
20 матчей
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.8
1.1
Среднее время на гол
112
81
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.1
Среднее время на гол
69
81
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.05
1.1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
Среднее время на гол
85
81
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3
Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1 ОФИ - Ламия 0:0
Левадиакос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0
АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0 Левадиакос - Атромитос 2:1