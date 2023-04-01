Тур: 28. Стадион: Зоссимадес.
0'
0:1
20' ГолЛарссон Эрик
37' Желтая карточкаЛарссон Эрик
41' Желтая карточкаРинстра Дан
70' Желтая карточкаМорейра Ахмад Мендес
75' Желтая карточкаТораринссон Гудмундур
90'+5
Ход матча
20'
0:1
37'
41'
68'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
430 Количество передач 492
-
49 Владение мячом, % 51
23
Ринстра
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Нападающий
-
10 Феллипе ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
ПАС Янина
ОФИ
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.57
1.11
Среднее время на гол
57
81
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.25
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
96
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0
Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2
ОФИ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2
ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1