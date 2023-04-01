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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 28. Стадион: .
ПАС Янина
0:1
Конец матча
ОФИ
0'
0:1
20' Гол
Ларссон Эрик
37' Желтая карточка
Ларссон Эрик
41' Желтая карточка
Ринстра Дан
70' Желтая карточка
Морейра Ахмад Мендес
75' Желтая карточка
Тораринссон Гудмундур
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Ларссон Эрик
37'
 
Ларссон Эрик
41'
Ринстра Дан
 
46'
Нинис Сотирис
Ринстра Дан
 
46'
 
Диуссе Ассан
Цилианидис Космас
57'
Kevin Rosero
Памлидис Георгиос
 
68'
 
Феллипе Луис
Нуха Дико
68'
 
Тораль Хон
Нейра Хуан
70'
Морейра Ахмад Мендес
 
75'
 
Тораринссон Гудмундур
81'
Стамателопулос Апостолос
Бильбао Икер
 
90'
Цимас Панайотис
Federico Gino
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 23
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 430 Количество передач 492
  • 49 Владение мячом, % 51
16
Цидотас
Панайотис
2
Сория
Карлес
25
Geronimo
Bortagaray
15
Эррамуспе
Родриго
3
Пилиос
Ставрос
23
Ринстра
Дан
28
Federico
Gino
6
Бильбао
Икер
14
Памлидис
Георгиос
91
Claudiu
Cristian
Balan
7
Морейра
Ахмад
Мендес
35
Мандас
Христос
15
Диамантис
Апостолос
4
Пасалидис
Триантафиллос
22
Тораринссон
Гудмундур
2
Ларссон
Эрик
14
Вурос
Праксителис
23
Переа
Луис
III
8
Нейра
Хуан
88
Бакич
Марко
19
Цилианидис
Космас
11
Нуха
Дико
ПАС Янина
4-3-3
ОФИ
3-4-1-2

История личных встреч

ПАС Янина
ОФИ

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.57
1.11

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.25
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
96

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1 ПАС Янина - ПАОК 0:0
Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2
ОФИ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2
ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2 Арис Салоники - ОФИ 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Ринстра Дан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Ларссон Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Ларссон Эрик бьет в цель!
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