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Тур: 28. Стадион: .
Панетоликос
1:3
Конец матча
Ламия
0'
37' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
48' Желтая карточка
Младен Себастьян
49' Желтая карточка
Давид Симон
1:0
55' Гол
Льявас Георгиос
59' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
1:1
66' Гол
Jeison Medina
1:2
67' Гол
Мартинес Рубен
83' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
1:3
90' Гол
Мартинес Рубен
90'+5
1
Анестис
Яннис
54
Льявас
Георгиос
16
Ларссон
Якоб
5
Младен
Себастьян
12
Хацитеодоридис
Илиас
14
Дуарте
Фредерику
7
Карелис
Никос
27
Шенгелия
Леван
17
Мартенссон
Йохан
22
Коловос
Димитрис
21
Хуанпи
Аньор
1
Гаравелис
Атанасиос
74
Пападопулос
Кирьякос
15
Давид
Симон
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
99
Абанда
Леруа
18
Мартинес
Рубен
II
29
Асковски
Стефан
6
Цандарис
Фанис
95
Jeison
Medina
7
Нуньес
Кристофер
12
Вергос
Николаос
Панетоликос
4-2-3-1
Ламия
4-4-2

История личных встреч

Панетоликос
Ламия

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:3
С
0:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
2:2
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Среднее время на гол

102
72

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

0.94
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

96
75

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0
Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1
Ламия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1
Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3
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    • Первый тайм
    • 47'
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