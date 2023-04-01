Тур: 28. Стадион: Панетоликос.
1:3
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаМартенссон Йохан
48' Желтая карточкаМладен Себастьян
49' Желтая карточкаДавид Симон
1:0
55' ГолЛьявас Георгиос
59' Желтая карточкаНуньес Кристофер
1:1
66' ГолJeison Medina
1:2
67' ГолМартинес Рубен
83' Желтая карточкаСливка Выкинтас
1:3
90' ГолМартинес Рубен
90'+5
Ход матча
37'
48'
49'
55'
1:0
59'
66'
1:1
67'
1:2
83'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
540 Количество передач 325
-
62 Владение мячом, % 38
16
Ларссон
Якоб
21
Хуанпи
Аньор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хуанпи АньорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
Панетоликос
Ламия
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Среднее время на гол
102
72
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
0.94
1.19
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
96
75
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0
Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3 Панетоликос - Панатинаикос 0:1
Ламия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1
Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1 Ламия - Волос 1:3