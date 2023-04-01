Тур: 28. Стадион: Neapoli Stadium.
0'
1:0
10' Гол в свои воротаКармона Давид
33' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
40' Желтая карточкаФадига Бандиугу
55' Желтая карточкаDaniel Santafe
90' Желтая карточкаВалерианос Йоргос
90' Желтая карточкаАтьенса Пичу
90' Желтая карточкаИглесиас Матиас
90' Желтая карточкаGeorgios Mygas
90'+7
Ход матча
10'
1:0
40'
55'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
272 Количество передач 329
-
47 Владение мячом, % 53
87
Каньяс
Хосе
92
Себа
Жуниор
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Вулери КаинНападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
История личных встреч
Ионикос
Астерас
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
64
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Астерас 1:0 ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2
Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2
Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0
Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1