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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 28. Стадион: .
Ионикос
1:0
Конец матча
Астерас
0'
1:0
10' Гол в свои ворота
Кармона Давид
33' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
40' Желтая карточка
Фадига Бандиугу
55' Желтая карточка
Daniel Santafe
90' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
90' Желтая карточка
Атьенса Пичу
90' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
90' Желтая карточка
Georgios Mygas
90'+7

Ход матча

10'
Кармона Давид
1:0
33'
 
Барралес Джеронимо
40'
Фадига Бандиугу
 
54'
 
Бартоло Хулиан
Риера Адриан
55'
 
Daniel Santafe
68'
 
Жуканович Эрвин
Костаньо Хосе
68'
 
Тилика Лео
Daniel Santafe
73'
 
Ivan Demydenko
Паскуаль Андрес
74'
 
Иглесиас Матиас
Алагбе Олуватобилоба
78'
Соуза Уго
Фадига Бандиугу
 
86'
Вулери Каин
Машаш Зинедин
 
90'
Буэнна Рашид
Ромао Алаиксис
 
90'
Элефтериадис Христос
Vasilios Mantzis
 
90'
Валерианос Йоргос
 
90'
 
Атьенса Пичу
90'
 
Иглесиас Матиас
90'
Georgios Mygas
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 272 Количество передач 329
  • 47 Владение мячом, % 53
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
24
Ромао
Алаиксис
15
Валерианос
Йоргос
66
Сакик
Эмануэль
87
Каньяс
Хосе
8
Машаш
Зинедин
75
Фадига
Бандиугу
92
Себа
Жуниор
99
Vasilios
Mantzis
99
Цифцис
Антонис
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
3
Христос
Тасулис
14
Daniel
Santafe
69
Алагбе
Олуватобилоба
20
Бертолио
Факундо
23
Риера
Адриан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Ионикос
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

Ионикос
Астерас

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
2:3
С
1:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
64

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Астерас 1:0 ПАОК - Ионикос 6:0 Ионикос - ОФИ 0:2
Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1 Ионикос - ПАС Янина 2:2
Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1 АЕК - Астерас 2:0
Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Фадига Бандиугу получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Барралес Джеронимо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Кармона Давид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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