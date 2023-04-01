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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 28. Стадион: .
Левадиакос
0:0
Перерыв
Атромитос
0'
43' Желтая карточка
Хациисаяс Димитриос

Ход матча

43'
 
Хациисаяс Димитриос

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Левадиакос
Ничья
Атромитос
3.10
3.15
5.80
Все Коэффициенты
99
Граф
Давид
24
Panagiotis
Liagas
5
Винисиус
Пауло
II
33
Gonzalo
Paz
6
Triantafyllos
Tsapras
30
Stavros
Panagiotou
4
Stephen
Kwabena
12
Мехия
Альфредо
8
Georgios
Nikas
17
Янниотас
Яннис
7
Сахпекидис
Филип
1
Янниотис
Андреас
2
Кешрида
Ваджди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
8
Фридйонссон
Самуэль
6
Гонсалес
Эдер
17
Эрлингмарк
Огюст
20
Клонаридис
Виктор
9
Marios
Tzavidas
7
Робай
Гаэтан
Левадиакос
3-4-1-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Левадиакос
Атромитос

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
ТМК
1:1
С
1:0
С
0:2
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

1.08
0.1

Среднее время на гол

83
900

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.23
0.59

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
152

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0
Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1
Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Хациисаяс Димитриос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Левадиакос
Ничья
Атромитос
3.10
3.15
5.80
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