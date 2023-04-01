Тур: 28. Стадион: Ливадиас.
1:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаХациисаяс Димитриос
1:0
70' ГолВинисиус Пауло II
76' Желтая карточкаGeorgios Nikas
76' Желтая карточкаКоцопулос Костас
1:1
81' ГолКьяртанссон Видар
90' Желтая карточкаGonzalo Paz
90'+7
Ход матча
70'
76'
76'
81'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
13 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
352 Количество передач 245
-
61 Владение мячом, % 39
99
Граф
Давид
33
Gonzalo
Paz
- Основной состав
-
99 Граф ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Gonzalo PazЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Сако БакариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Левадиакос
Атромитос
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
1
Голов в среднем за матч
1.08
0.1
Среднее время на гол
83
900
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.23
0.59
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
73
152
Результаты последних матчей
Левадиакос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0
Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1
Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0