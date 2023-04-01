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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 28. Стадион: .
Левадиакос
1:1
Конец матча
Атромитос
0'
43' Желтая карточка
Хациисаяс Димитриос
1:0
70' Гол
Винисиус Пауло II
76' Желтая карточка
Georgios Nikas
76' Желтая карточка
Коцопулос Костас
1:1
81' Гол
Кьяртанссон Видар
90' Желтая карточка
Gonzalo Paz
90'+7

Ход матча

43'
 
Хациисаяс Димитриос
46'
Еремеефф Александер
Stavros Panagiotou
 
46'
Дабо Абдулайе
Stephen Kwabena
 
46'
 
Ротариу Дорин
Клонаридис Виктор
61'
Сако Бакари
Янниотас Яннис
 
69'
 
Ойкономидис Янис
Фридйонссон Самуэль
69'
 
Коцопулос Костас
Marios Tzavidas
70'
Винисиус Пауло II
(Дабо Абдулайе)
1:0
76'
Georgios Nikas
 
76'
 
Коцопулос Костас
77'
 
Кьяртанссон Видар
Эрлингмарк Огюст
81'
 
Georgios Tzovaras
Робай Гаэтан
81'
1:1
Кьяртанссон Видар
(Мавроматис Теофанис)
84'
Бельмонт Антони
Мехия Альфредо
 
90'
Gonzalo Paz
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 352 Количество передач 245
  • 61 Владение мячом, % 39
99
Граф
Давид
24
Panagiotis
Liagas
5
Винисиус
Пауло
II
33
Gonzalo
Paz
6
Triantafyllos
Tsapras
30
Stavros
Panagiotou
4
Stephen
Kwabena
12
Мехия
Альфредо
8
Georgios
Nikas
17
Янниотас
Яннис
7
Сахпекидис
Филип
1
Янниотис
Андреас
2
Кешрида
Ваджди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
8
Фридйонссон
Самуэль
6
Гонсалес
Эдер
17
Эрлингмарк
Огюст
20
Клонаридис
Виктор
9
Marios
Tzavidas
7
Робай
Гаэтан
Левадиакос
3-4-1-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Левадиакос
Атромитос

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
ТМК
1:1
С
1:0
С
0:2
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

1.08
0.1

Среднее время на гол

83
900

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.23
0.59

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

73
152

Результаты последних матчей

Левадиакос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0
Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1 Панетоликос - Левадиакос 0:0
Атромитос
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1 Астерас - Атромитос 1:1
Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Астерас 2:0
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    • 46'
      Stephen Kwabena уходит с поля. Дабо Абдулайе выходит вместо него
    • 46'
      Stavros Panagiotou уходит с поля. Еремеефф Александер выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Хациисаяс Димитриос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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