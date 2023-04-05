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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 29. Стадион: .
Арис Салоники
0:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
12' Желтая карточка
Санчес Факундо
26' Желтая карточка
Одубаджо Мозес
62' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
62' Желтая карточка
Камара Абубакар
0:1
69' Гол
Шпорар Андраж
73' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
76' Желтая карточка
Хуан Карлос
77' Желтая карточка
Камашу Рафаэл
90' Вторая желтая карточка
Камара Абубакар
90'+7
99
Сиампанис
Мариос
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
18
Мазику
Брэдли
10
Матео
Гарсия
13
Этебо
Огенекаро
16
Дарида
Владимир
11
Итурбе
Хуан
17
Пальма
Луис
47
Камара
Абубакар
12
Лодыгин
Юрий
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
21
Курбелис
Димитрис
8
Кляйнхайслер
Ласло
7
Иоаннидис
Фотис
Арис Салоники
4-4-2
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Панатинаикос

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

34 матча

20.6%
20.6%
58.8%
7 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

14.7%
52.9%
32.4%
5 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

14.7%
41.2%
44.1%
5 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
0:1
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
4:0
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
2:1
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

0.82
0.39

Среднее время на гол

109
231

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.59
0.81

Среднее время на гол

56
110

Всего голов

41
20

Голов в среднем за матч

1.21
0.59

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

74
153

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1
Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      26'
      Одубаджо Мозес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Санчес Факундо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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