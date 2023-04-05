Тур: 29. Стадион: Клеантис Викелидис.
0:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаСанчес Факундо
26' Желтая карточкаОдубаджо Мозес
62' Желтая карточкаШарлия Звонимир
62' Желтая карточкаКамара Абубакар
0:1
69' ГолШпорар Андраж
73' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
76' Желтая карточкаХуан Карлос
77' Желтая карточкаКамашу Рафаэл
90' Вторая желтая карточкаКамара Абубакар
90'+7
Ход матча
12'
26'
62'
62'
69'
0:1
73'
76'
77'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
377 Количество передач 427
-
47 Владение мячом, % 53
14
Брабец
Якуб
10
Матео
Гарсия
11
Итурбе
Хуан
17
Пальма
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
-
17 Пальма ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Арис Салоники
Панатинаикос
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
34 матча
20.6%
20.6%
58.8%
7 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
14.7%
52.9%
32.4%
5 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
14.7%
41.2%
44.1%
5 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
0.82
0.39
Среднее время на гол
109
231
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.59
0.81
Среднее время на гол
56
110
Всего голов
41
20
Голов в среднем за матч
1.21
0.59
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
74
153
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1
Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1