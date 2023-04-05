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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 29. Стадион: .
Волос
0:1
Второй тайм: 89'
АЕК
0'
0:1
9' Гол
Пинеда Орбелин
25' Желтая карточка
Делетич Милош

Ход матча

9'
0:1
Пинеда Орбелин
(Гарсия Леви)
25'
Делетич Милош
 
42'
Перес Фелипе
Ожегович Огнен
 
46'
Баррьентос Жан
Тахатос Эфстатиос
 
74'
 
Гачинович Мийат
Пинеда Орбелин
75'
 
Цубер Стивен
Гарсия Леви
81'
Карталис Александрос
Каче Эргюс
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
АЕК
5.30
6.20
1.28
Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
6
Цоканис
Тасос
28
Каче
Эргюс
7
Делетич
Милош
8
Enzo
Gaggi
32
Тахатос
Эфстатиос
9
Ожегович
Огнен
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
19
Элиассон
Никлас
6
Йонссон
Йенс
20
Манталос
Петрос
13
Пинеда
Орбелин
11
Араужо
Серхио
7
Гарсия
Леви
Волос
4-2-3-1
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Волос
АЕК

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
1:3
С
1:0
К
1:0
К
4:2
С
2:2
С
1:3
С
3:2
К
1:3

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.8

Среднее время на гол

108
50

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

2
2.17

Среднее время на гол

45
41

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.36
2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
45

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1
Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1
ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Ожегович Огнен уходит с поля. Перес Фелипе выходит вместо него
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
АЕК
5.30
6.20
1.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 0:1 АЕК онлайн

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