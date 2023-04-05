Тур: 29. Стадион: Пантессалико.
Ход матча
9'
0:1
25'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
298 Количество передач 621
-
33 Владение мячом, % 67
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
28
Каче
Эргюс
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
-
28 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
-
10 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Радоня ВедадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Волос
АЕК
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.8
Среднее время на гол
108
50
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
2
2.17
Среднее время на гол
45
41
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.36
2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
45
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1
Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1
ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2