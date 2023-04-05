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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 29. Стадион: .
Олимпиакос
3:1
Конец матча
ПАОК
0'
10' Желтая карточка
Кулиеракис Костас
0:1
22' Гол
Брэндон Льямас
46' Желтая карточка
Живкович Андрия
48' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
1:1
59' Гол
Бакамбу Седрик
2:1
78' Гол
Масурас Гиоргос
86' Желтая карточка
Врусаи Мариус
3:1
87' Пенальти
Эль-Араби Юссеф
90'+6
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
21
Биэл
Пеп
28
Вальбуэна
Матьё
7
Фортунис
Костас
94
Бакамбу
Седрик
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
50
Соареш
Филипе
14
Живкович
Андрия
11
Тайсон
Фреда
65
Константелиас
Янис
71
Брэндон
Льямас
Олимпиакос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
ПАОК

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.1%
48.1%
3.8%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 14 побед

53 матча

41.5%
26.4%
32.1%
22 победы 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.5%
58.5%
17%
13 побед 31 ничья 9 побед

Второй тайм

28.3%
45.3%
26.4%
15 побед 24 ничьи 14 побед

История матчей

С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
К
1:1
К
0:0
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.44
0.85

Среднее время на гол

62
106

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

0.92
0.7

Среднее время на гол

97
127

Всего голов

63
41

Голов в среднем за матч

1.19
0.77

Тотал матчей

2.5
47
Больше 89%
Меньше 11%
6
34
Больше 64%
Меньше 36%
19
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

75
116

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1
Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАОК - ОФИ 0:0 ПАОК - Каламата 2:0 Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Састре Хуан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Брэндон Льямас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Konstantinos Koulierakis получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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