Тур: 29. Стадион: Караискакис.
3:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаКулиеракис Костас
0:1
22' ГолБрэндон Льямас
46' Желтая карточкаЖивкович Андрия
48' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
1:1
59' ГолБакамбу Седрик
2:1
78' ГолМасурас Гиоргос
86' Желтая карточкаВрусаи Мариус
3:1
87' ПенальтиЭль-Араби Юссеф
90'+6
Ход матча
22'
0:1
46'
59'
1:1
78'
2:1
86'
87'
3:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
6 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
373 Количество передач 391
-
50 Владение мячом, % 50
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аниго Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Олимпиакос
ПАОК
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.1%
48.1%
3.8%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 14 ничьих 14 побед
53 матча
41.5%
26.4%
32.1%
22 победы 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.5%
58.5%
17%
13 побед 31 ничья 9 побед
Второй тайм
28.3%
45.3%
26.4%
15 побед 24 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
1.44
0.85
Среднее время на гол
62
106
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
0.92
0.7
Среднее время на гол
97
127
Всего голов
63
41
Голов в среднем за матч
1.19
0.77
Тотал матчей
2.5
47
Больше 89%
Меньше 11%
6
34
Больше 64%
Меньше 36%
19
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
75
116
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1
ПАОК
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1
Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАОК - ОФИ 0:0 ПАОК - Каламата 2:0 Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2