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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 29. Стадион: .
Астерас
0:1
Второй тайм: 58'
Левадиакос
0'
28' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
0:1
37' Гол
Янниотас Яннис
42' Желтая карточка
Gonzalo Paz
47' Желтая карточка
Stavros Panagiotou
50' Желтая карточка
Мехия Альфредо
53' Желтая карточка
Рехис Франсеск

Ход матча

28'
Гардавски Михаэль
 
37'
0:1
Янниотас Яннис
(Еремеефф Александер)
42'
 
Gonzalo Paz
46'
 
Бельмонт Антони
Stephen Kwabena
46'
Тилика Лео
Гардавски Михаэль
 
47'
 
Stavros Panagiotou
50'
 
Мехия Альфредо
53'
Рехис Франсеск
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Левадиакос
9.50
3.80
4.48
Все Коэффициенты
99
Цифцис
Антонис
2
Гарсия
Рубен
II
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
17
Иглесиас
Матиас
8
Мунафо
Хуан
25
Гардавски
Михаэль
11
Рехис
Франсеск
73
Бартоло
Хулиан
9
Барралес
Джеронимо
99
Граф
Давид
6
Triantafyllos
Tsapras
24
Panagiotis
Liagas
5
Винисиус
Пауло
II
33
Gonzalo
Paz
8
Georgios
Nikas
12
Мехия
Альфредо
4
Stephen
Kwabena
17
Янниотас
Яннис
18
Еремеефф
Александер
30
Stavros
Panagiotou
Астерас
4-2-3-1
Левадиакос
4-3-3

История личных встреч

Астерас
Левадиакос

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
4 победы 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
К
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:0

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.64

Среднее время на гол

72
140

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.21
0.42

Среднее время на гол

74
216

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.23
0.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

73
167

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1
АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1
Левадиакос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Левадиакос - Атромитос 1:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0
Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Рехис Франсеск получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    50'
    Мехия Альфредо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Stavros Panagiotou получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Гардавски Михаэль уходит с поля. Тилика Лео выходит вместо него
  • 46'
    Stephen Kwabena уходит с поля. Бельмонт Антони выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Левадиакос
9.50
3.80
4.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астерас 0:1 Левадиакос онлайн

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