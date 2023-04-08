Тур: 29. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаГардавски Михаэль
0:1
37' ГолЯнниотас Яннис
42' Желтая карточкаGonzalo Paz
47' Желтая карточкаStavros Panagiotou
50' Желтая карточкаМехия Альфредо
53' Желтая карточкаРехис Франсеск
76' Желтая карточкаБельмонт Антони
90'+7
Ход матча
37'
42'
50'
53'
76'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
504 Количество передач 205
-
71 Владение мячом, % 29
18
Атьенса
Пичу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
-
99 Граф ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gonzalo PazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Сако БакариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Астерас
Левадиакос
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
4 победы 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.64
Среднее время на гол
72
140
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.21
0.42
Среднее время на гол
74
216
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
1.23
0.54
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
73
167
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1
АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1
Левадиакос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Левадиакос - Атромитос 1:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0
Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1