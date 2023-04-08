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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 29. Стадион: .
Астерас
0:1
Конец матча
Левадиакос
0'
28' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
0:1
37' Гол
Янниотас Яннис
42' Желтая карточка
Gonzalo Paz
47' Желтая карточка
Stavros Panagiotou
50' Желтая карточка
Мехия Альфредо
53' Желтая карточка
Рехис Франсеск
76' Желтая карточка
Бельмонт Антони
90'+7

Ход матча

28'
Гардавски Михаэль
 
37'
0:1
Янниотас Яннис
(Еремеефф Александер)
42'
 
Gonzalo Paz
46'
 
Бельмонт Антони
Stephen Kwabena
46'
Тилика Лео
Гардавски Михаэль
 
47'
 
Stavros Panagiotou
50'
 
Мехия Альфредо
53'
Рехис Франсеск
 
56'
Паскуаль Андрес
Рехис Франсеск
 
56'
Georgios Kosteas
Барралес Джеронимо
 
57'
 
Konstantinos Doumtsios
Gonzalo Paz
57'
 
Panagiotis Vichos
Stavros Panagiotou
76'
 
Бельмонт Антони
84'
 
Дентакис Антонис
Янниотас Яннис
84'
Ivan Demydenko
Мунафо Хуан
 
88'
 
Сако Бакари
Еремеефф Александер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 22 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 504 Количество передач 205
  • 71 Владение мячом, % 29
99
Цифцис
Антонис
2
Гарсия
Рубен
II
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
17
Иглесиас
Матиас
8
Мунафо
Хуан
25
Гардавски
Михаэль
11
Рехис
Франсеск
73
Бартоло
Хулиан
9
Барралес
Джеронимо
99
Граф
Давид
6
Triantafyllos
Tsapras
24
Panagiotis
Liagas
5
Винисиус
Пауло
II
33
Gonzalo
Paz
8
Georgios
Nikas
12
Мехия
Альфредо
4
Stephen
Kwabena
17
Янниотас
Яннис
18
Еремеефф
Александер
30
Stavros
Panagiotou
Астерас
4-2-3-1
Левадиакос
4-3-3

История личных встреч

Астерас
Левадиакос

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
4 победы 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
К
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:0

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.64

Среднее время на гол

72
140

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.21
0.42

Среднее время на гол

74
216

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.23
0.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

73
167

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Панетоликос 2:1 Ионикос - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 1:1
АЕК - Астерас 2:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 Астерас - ПАОК 2:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 Астерас - Ламия 3:0 Олимпиакос - Астерас 5:0 Астерас - Волос 0:0 Панетоликос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Астерас - Ионикос 1:0 Атромитос - Астерас 2:0 Астерас - АЕК 1:1
Левадиакос
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Левадиакос - Атромитос 1:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Левадиакос 6:0
Левадиакос - Панетоликос 0:0 Атромитос - Левадиакос 1:0 АЕК - Левадиакос 3:0 Левадиакос - Волос 0:3 ПАОК - Левадиакос 3:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Астерас - Левадиакос 0:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - Ионикос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Ламия - Левадиакос 0:0 ОФИ - Левадиакос 2:1 Левадиакос - Олимпиакос 0:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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