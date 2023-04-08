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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 29. Стадион: .
Панетоликос
0:1
Конец матча
Ионикос
0'
20' Желтая карточка
Фадига Бандиугу
35' Желтая карточка
Младен Себастьян
0:1
37' Пенальти
Себа Жуниор
78' Желтая карточка
Хуанпи Аньор
81' Желтая карточка
Хутесиотис Лефтерис
87' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
90' Желтая карточка
Konstantinos Apostolakis
90' Желтая карточка
Вулери Каин
90'+5

Ход матча

20'
 
Фадига Бандиугу
33'
 
Элефтериадис Христос
Фадига Бандиугу
35'
Младен Себастьян
 
37'
0:1
Себа Жуниор
42'
Konstantinos Apostolakis
Льявас Георгиос
 
46'
Nikola Stajic
Хацитеодоридис Илиас
 
46'
Хуанпи Аньор
Шенгелия Леван
 
64'
Соуза Жоау Педру
Морсай Йонатан
 
68'
 
Соуза Уго
Машаш Зинедин
76'
Ксенитидис Георгиос
Диас Хорхе
 
78'
Хуанпи Аньор
 
81'
 
Хутесиотис Лефтерис
87'
Мартенссон Йохан
 
90'
 
Вулери Каин
Себа Жуниор
90'
Konstantinos Apostolakis
 
90'
 
Вулери Каин

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 401 Количество передач 330
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Анестис
Яннис
54
Льявас
Георгиос
16
Ларссон
Якоб
5
Младен
Себастьян
12
Хацитеодоридис
Илиас
11
Диас
Хорхе
17
Мартенссон
Йохан
22
Коловос
Димитрис
27
Шенгелия
Леван
7
Карелис
Никос
25
Морсай
Йонатан
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
15
Валерианос
Йоргос
66
Сакик
Эмануэль
87
Каньяс
Хосе
8
Машаш
Зинедин
75
Фадига
Бандиугу
92
Себа
Жуниор
99
Vasilios
Mantzis
Панетоликос
4-3-3
Ионикос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Ионикос

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
1:2
С
2:2
ФЛ
4:0
ФЛ
0:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.4

Среднее время на гол

36
64

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

50
90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0
Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Волос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 АЕК - Панетоликос 4:1 Панетоликос - ОФИ 0:4 Панетоликос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ПАОК 0:2 Панетоликос - Астерас 1:1 Панетоликос - Андерлехт 1:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 Фарул Констанца - Панетоликос 1:2 Ламия - Панетоликос 1:3
Ионикос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ионикос - Астерас 1:0 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Астерас 1:0 ПАОК - Ионикос 6:0
Ионикос - ОФИ 0:2 Панетоликос - Ионикос 1:0 ПАС Янина - Ионикос 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ионикос - АЕК 1:2 Ионикос - Волос 0:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Левадиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Панатинаикос 1:1 ОФИ - Ионикос 7:0 Астерас - Ионикос 1:0 Ионикос - ПАОК 0:3 ОФИ - Ионикос 0:2 Ионикос - Панетоликос 1:1
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