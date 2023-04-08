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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 29. Стадион: .
ОФИ
2:1
Второй тайм: 67'
Ламия
0'
0:1
21' Гол
Мартинес Рубен
39' Желтая карточка
Нейра Хуан
1:1
42' Гол
Нуха Дико
43' Желтая карточка
Вурос Праксителис
44' Желтая карточка
Де Винсенти Томас
2:1
45' Гол
Мельядо Мигель
52' Желтая карточка
Мельядо Мигель
63' Желтая карточка
Диамантис Апостолос

Ход матча

21'
0:1
Мартинес Рубен
39'
Нейра Хуан
 
42'
Нуха Дико
(Нейра Хуан)
1:1
43'
Вурос Праксителис
 
44'
 
Де Винсенти Томас
45'
Мельядо Мигель
2:1
52'
Мельядо Мигель
 
63'
Диамантис Апостолос
 
64'
 
Тошич Зоран
Караманос Тасос
64'
 
Бехарано Данни
Цандарис Фанис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Ламия
3.30
5.60
4.47
Все Коэффициенты
35
Мандас
Христос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
15
Диамантис
Апостолос
2
Ларссон
Эрик
22
Тораринссон
Гудмундур
29
Мельядо
Мигель
5
Диуссе
Ассан
88
Бакич
Марко
8
Нейра
Хуан
11
Нуха
Дико
1
Гаравелис
Атанасиос
15
Давид
Симон
74
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
99
Абанда
Леруа
11
Караманос
Тасос
7
Нуньес
Кристофер
6
Цандарис
Фанис
18
Мартинес
Рубен
II
12
Вергос
Николаос
10
Де
Винсенти
Томас
ОФИ
3-4-1-2
Ламия
4-4-2

История личных встреч

ОФИ
Ламия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:4
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
2:0
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
1:3
С
1:1
ФЛ
1:1
ФЛ
1:2

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.17
1.75

Среднее время на гол

77
51

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.83

Среднее время на гол

80
108

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.36

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
66

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3
Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5
Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1
  • Желтая карточка
    52'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    ОФИ
    Ничья
    Ламия
    3.30
    5.60
    4.47
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ОФИ 2:1 Ламия онлайн

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