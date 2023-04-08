Тур: 29. Стадион: Теодорос Вардинояннис.
0'
0:1
21' ГолМартинес Рубен
39' Желтая карточкаНейра Хуан
1:1
42' ГолНуха Дико
43' Желтая карточкаВурос Праксителис
44' Желтая карточкаДе Винсенти Томас
2:1
45' ГолМельядо Мигель
52' Желтая карточкаМельядо Мигель
62' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
3:1
78' ГолТораль Хон
4:1
82' ГолТораль Хон
86' Желтая карточкаСарамантас Гиоргос
90' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
90' Желтая карточкаФеллипе Луис
90'+4
Ход матча
21'
0:1
39'
42'
1:1
45'
2:1
52'
78'
3:1
82'
4:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
554 Количество передач 300
-
64 Владение мячом, % 36
88
Бакич
Марко
11
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Йоху СамюэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Переа ЛуисПолузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
-
10 Феллипе ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
ОФИ
Ламия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1.17
1.75
Среднее время на гол
77
51
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.83
Среднее время на гол
80
108
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.14
1.36
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
66
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3
Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 ОФИ - ПАС Янина 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 ОФИ - Астерас 1:0 ПАОК - ОФИ 0:0 Панетоликос - ОФИ 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Панатинаикос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 ОФИ - Ионикос 7:0 ОФИ - Андерлехт 1:1 ОФИ - Левадиакос 2:1 АЕК - ОФИ 3:0 ОФИ - Ионикос 0:2
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5
Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0 Ламия - Ионикос 0:2 Ламия - Аполлон Паралимни 4:2 Левадиакос - Ламия 0:0 Аполлон Паралимни - Ламия 1:2 Ламия - Атромитос 1:1 Каллитея - Ламия 1:2 Ламия - ПАОК 0:3 Астерас - Ламия 3:0 Ламия - ПАС Янина 1:1 АЕК - Ламия 3:0 Ламия - Каллитея 1:1