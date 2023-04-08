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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 29. Стадион: .
Атромитос
1:0
Первый тайм: 23'
ПАС Янина
0'
6' Желтая карточка
Лиасос Ангелос
1:0
8' Гол
Камара Агибу

Ход матча

6'
 
Лиасос Ангелос
8'
Камара Агибу
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАС Янина
2.60
4.10
7.50
Все Коэффициенты
1
Янниотис
Андреас
2
Кешрида
Ваджди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
22
Камара
Агибу
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
20
Клонаридис
Виктор
23
Коцопулос
Костас
7
Робай
Гаэтан
16
Цидотас
Панайотис
22
Цавос
Ангелос
15
Эррамуспе
Родриго
25
Geronimo
Bortagaray
3
Пилиос
Ставрос
11
Kevin
Rosero
28
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
21
Цимас
Панайотис
14
Памлидис
Георгиос
88
Стамателопулос
Апостолос
Атромитос
4-3-3
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Атромитос
ПАС Янина

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
К
2:2
С
0:2
ТМС
3:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.77

Среднее время на гол

83
117

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.85

Среднее время на гол

83
106

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.08
0.81

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

83
111

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1
Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1
ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    ГОООООЛ Атромитос забивает
  • Желтая карточка
    6'
    Angelos Liasos получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАС Янина
2.60
4.10
7.50
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Атромитос
ПАС Янина
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