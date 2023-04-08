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  3. Греция: Суперлига: Понижение
Тур: 29. Стадион: .
Атромитос
1:1
Конец матча
ПАС Янина
0'
6' Желтая карточка
Лиасос Ангелос
1:0
7' Гол
Камара Агибу
27' Желтая карточка
Мавроматис Теофанис
1:1
27' Гол
Памлидис Георгиос
48' Желтая карточка
Цавос Ангелос
54' Желтая карточка
Federico Gino
55' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
90' Желтая карточка
Claudiu Cristian Balan
90'+5

Ход матча

6'
 
Лиасос Ангелос
7'
Камара Агибу
1:0
27'
Мавроматис Теофанис
 
27'
1:1
Памлидис Георгиос
(Цимас Панайотис)
48'
 
Цавос Ангелос
52'
 
Gerasimos Bakadimas
Цавос Ангелос
54'
 
Federico Gino
55'
Гонсалес Эдер
 
64'
 
Лолис Александрос
Kevin Rosero
73'
Кьяртанссон Видар
Коцопулос Костас
 
74'
Georgios Tzovaras
Клонаридис Виктор
 
80'
 
Claudiu Cristian Balan
Памлидис Георгиос
80'
 
Морейра Ахмад Мендес
Стамателопулос Апостолос
81'
Фридйонссон Самуэль
Куэн Андреас
 
90'
 
Claudiu Cristian Balan

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 573 Количество передач 232
  • 71 Владение мячом, % 29
1
Янниотис
Андреас
2
Кешрида
Ваджди
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
22
Камара
Агибу
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
20
Клонаридис
Виктор
23
Коцопулос
Костас
7
Робай
Гаэтан
16
Цидотас
Панайотис
22
Цавос
Ангелос
15
Эррамуспе
Родриго
25
Geronimo
Bortagaray
3
Пилиос
Ставрос
11
Kevin
Rosero
28
Federico
Gino
80
Лиасос
Ангелос
21
Цимас
Панайотис
14
Памлидис
Георгиос
88
Стамателопулос
Апостолос
Атромитос
4-3-3
ПАС Янина
4-3-3

История личных встреч

Атромитос
ПАС Янина

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
К
2:2
С
0:2
ТМС
3:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.77

Среднее время на гол

83
117

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.85

Среднее время на гол

83
106

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.08
0.81

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

83
111

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1
Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1
ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1
  • 64'
    Kevin Rosero уходит с поля. Alexandros Lolis выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Гонсалес Эдер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Федерико Асеведо получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Ангелос Тсавос уходит с поля. Gerasimos Bakadimas выходит вместо него
  • Желтая карточка
    48'
    Ангелос Тсавос получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Цимас Панайотис сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Памлидис Георгиос бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Мавроматис Теофанис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Aguibou Camara бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Angelos Liasos получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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