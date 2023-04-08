Тур: 29. Стадион: Перистери.
0'
6' Желтая карточкаЛиасос Ангелос
1:0
7' ГолКамара Агибу
27' Желтая карточкаМавроматис Теофанис
1:1
27' ГолПамлидис Георгиос
48' Желтая карточкаЦавос Ангелос
54' Желтая карточкаFederico Gino
55' Желтая карточкаГонсалес Эдер
90' Желтая карточкаClaudiu Cristian Balan
90'+5
Ход матча
7'
1:0
27'
48'
54'
55'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
573 Количество передач 232
-
71 Владение мячом, % 29
22
Камара
Агибу
30
Куэн
Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Раду ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Атромитос
ПАС Янина
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
26 матчей
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.77
Среднее время на гол
83
117
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.85
Среднее время на гол
83
106
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.08
0.81
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
83
111
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Левадиакос - Атромитос 1:1 Атромитос - Ионикос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Атромитос - АЕК 0:1
Астерас - Атромитос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 Атромитос - Левадиакос 1:0 Волос - Атромитос 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Ламия - Атромитос 1:1 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Атромитос - Ионикос 2:0 Панетоликос - Атромитос 2:0 Атромитос - ПАОК 1:1 ОФИ - Атромитос 0:1 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Астерас - Атромитос 1:1 Панатинаикос - Атромитос 2:0
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - ОФИ 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:0 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Волос 0:1
ПАС Янина - ПАОК 0:0 Астерас - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 0:0 ОФИ - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Левадиакос - ПАС Янина 1:3 ПАС Янина - АЕК 2:1 Ламия - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 1:0 ПАС Янина - Арис Салоники 0:4 Волос - ПАС Янина 2:1 ПАОК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Астерас 2:1