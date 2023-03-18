Стадион: Страндваллен. Зрители: 3233
0'
1:0
38' ГолЙоханссон Александр
53' Желтая карточкаЙоханссон Херман
90' Желтая карточкаAlper Demirol
90' Желтая карточкаПинас Шакилль
90'+5
Ход матча
38'
53'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
15
Кричак
Иван
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
24
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
-
11 Штоль АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
-
21 Странд СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Мьельбю
Хаммарбю
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
3.25
1.4
Среднее время на гол
27
64
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
38
81
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр
|4 (1)
|0.67
|Моро Мамудо
|2
|0.33
|Петтерссон Том
|1
|0.17
|Йоханссон Херман
|1
|0.17
|Otto Rosengren
|1
|0.17
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jusef Erabi
|4
|0.67
|Маджед Монтадер
|4
|0.67
|Бесара Нахир
|3
|0.5
|Теки Тесфальдет
|1
|0.17
|Пинас Шакилль
|1
|0.17
|Нильссон Джоэл
|1
|0.17
|Куртулус Эдвин
|1
|0.17
|Джуканович Виктор
|1
|0.17
|Фенгер Мадс
|1 (1)
|0.17
|Саиди Абдельрахман
|1 (1)
|0.17
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Густавссон Йеспер
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Странд Симон
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Хаммар Фредрик
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
0
0
Мьельбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хаммарбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
14
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хаммарбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
14
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
11%
5
28%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
4
44%
2
11%
61-75
1
11%
3
17%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0
Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1
Хаммарбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хаммарбю - АИК 2:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1
Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0
Результаты матчей
Мьельбю
Хаммарбю
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
8
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
51
15
33
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хельсинборг
|Amar Muhsin
|5
|Хаммарбю
|Jusef Erabi
|4
|Хаммарбю
|Маджед Монтадер
|4
|Карлштад
|Oskar Alvers
|4
|Дегерфорс
|Seid Korac
|1 2
|Мальмё
|Пенья Серхио
|1 1
|Гётеборг
|Карлен Адам
|1 1
|АИК
|Дурмаз Джимми
|2
|Мальмё
|Тиннерхольм Антон
|2