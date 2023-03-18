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  4. Кубок 2022-2023

Швеция: Кубок
2022-2023

Стадион: . Зрители: 3233
Мьельбю
1:0
Конец матча
Хаммарбю
0'
1:0
38' Гол
Йоханссон Александр
53' Желтая карточка
Йоханссон Херман
90' Желтая карточка
Alper Demirol
90' Желтая карточка
Пинас Шакилль
90'+5

Ход матча

38'
Йоханссон Александр
1:0
46'
 
Вагич Павле
Садику Лорет
53'
Йоханссон Херман
 
63'
 
Маджед Монтадер
Нильссон Джоэл
71'
Густафссон Виктор
Брорссон Арвид
 
75'
Seedy Jagne
Йоханссон Александр
 
80'
 
Alper Demirol
Странд Симон
80'
 
Saidou Alioum
Джуканович Виктор
86'
Эйле Ноа
Йоханссон Херман
 
90'
 
Alper Demirol
90'
 
Пинас Шакилль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Тернквист
Ноэль
15
Кричак
Иван
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
16
Йоханссон
Александр
8
Otto
Rosengren
24
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
32
Nathaniel
Adjei
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
22
Нильссон
Джоэл
19
Jusef
Erabi
7
Джуканович
Виктор
Мьельбю
3-4-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Хаммарбю

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
0:3
А
2:0
А
2:0
А
2:0
А
4:2
А
2:1
ТМК
0:1
ШК
4:2
ШК
5:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

3.25
1.4

Среднее время на гол

27
64

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

38
81

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр 4 (1) 0.67
Моро Мамудо 2 0.33
Петтерссон Том 1 0.17
Йоханссон Херман 1 0.17
Otto Rosengren 1 0.17
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jusef Erabi 4 0.67
Маджед Монтадер 4 0.67
Бесара Нахир 3 0.5
Теки Тесфальдет 1 0.17
Пинас Шакилль 1 0.17
Нильссон Джоэл 1 0.17
Куртулус Эдвин 1 0.17
Джуканович Виктор 1 0.17
Фенгер Мадс 1 (1) 0.17
Саиди Абдельрахман 1 (1) 0.17

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 2 0
Густавссон Йеспер 1 0
Штоль Адам 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 2 0
Теки Тесфальдет 1 0
Странд Симон 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Хаммар Фредрик 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Jusef Erabi 1 0
Alper Demirol 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
0
Мьельбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хаммарбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
14
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хаммарбю
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
14

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
11%
5
28%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
4
44%
2
11%
61-75
1
11%
3
17%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0
Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1
Хаммарбю
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хаммарбю - АИК 2:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1
Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 1:1 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0

Результаты матчей

Мьельбю
Хаммарбю

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
8:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
8
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
5
1
1
5
2.5
3
3
1/4 финала
4 Кальмар
5 Мьельбю
2 Хаммарбю
1 АИК
3 Хеккен
0 Норрчёпинг
7 Юргорден
5 Мальмё
1/2 финала
1 Мьельбю
0 Хаммарбю
0 Хеккен
0 Юргорден
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хельсинборг Amar Muhsin 5
Хаммарбю Jusef Erabi 4
Хаммарбю Маджед Монтадер 4
Карлштад Oskar Alvers 4
Весь список

Топ нарушителей
Дегерфорс Seid Korac 1 2
Мальмё Пенья Серхио 1 1
Гётеборг Карлен Адам 1 1
АИК Дурмаз Джимми 2
Мальмё Тиннерхольм Антон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Пинас Шакилль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Alper Demirol получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Herman Johansson уходит с поля. Noah Eile выходит вместо него
  • 80'
    Viktor Djukanovic уходит с поля. Saidou Alioum выходит вместо него
  • 80'
    Странд Симон уходит с поля. Alper Demirol выходит вместо него
  • 75'
    Йоханссон Александр уходит с поля. Imam Jagne выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Йоханссон Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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